Další miliardy do vyšetřované správy a údržby silnic? Kraj by pumpoval moc rád, dokonce z úvěru

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) vyšetřuje středočeskou Krajskou správu a údržbu silnic (KSÚS) kvůli stomilionovým podvodům. Ta by se měla starat o středočeské silnice. Bohužel to ale dělá velmi špatně. Do oprav středočeských silnic sice směřují již několik let obrovské peníze, ale jejich stav tomu vůbec neodpovídá. A kraj by tam další miliardy rád pumpoval. To je ale paradox, že?

/KOMENTÁŘ/ Poslední zjištění ukazují, jaké jsou hlavní příčiny tragického stavu středočeských silnic. Jednak je to záměrná téměř nulová kontrola hospodaření KSÚS ze strany vedení Středočeského kraje. Na tuto situaci upozorňuji již několik let, ale bez výsledku. Miliardy se zde utrácí bez jakékoli kontroly. To vede k tomu, že zde dochází k machinacím s veřejnými zakázkami, opravy jsou prováděny lajdácky a není výjimkou, že práce jsou pouze vyfakturovány, aniž by byly provedeny nebo jsou značně nadhodnoceny.

Nedávno machinace v KSÚS potvrdil i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, když jí udělil pokutu ve výši 300 000 korun za účelové dělení zakázek.

Tak takto se hospodaří v „nejkontrolovanější“ organizaci

Hejtmanka Jaroslava Jermanová (ANO) a radní pro dopravu František Petrtýl (ANO) tvrdí, že KSÚS je ze strany kraje „nejkontrolovanější příspěvková organizace Středočeského kraje“. Ve světle těchto tvrzení bych se měl s hrůzou obávat, jak asi potom hospodaří ty méně kontrolované, kterých je dalších 270.

Každý rok posílá Středočeské zastupitelstvo do KSÚS, kromě základního rozpočtu 2 miliard, další stomiliony korun s nejasným využitím a nulovou možností kontroly, jak se s těmito penězi hospodaří. Do KSÚS ale směřují ještě další stomiliony například z ministerstva dopravy či ze SFDI. Celkem tak KSÚS hospodaří s 5,5 miliardy korun ročně.

Vezmeme si úvěr na 5 miliard

Na posledním zastupitelstvu Středočeského kraje odhlasovali zastupitelé záměr, že do KSÚS pošleme dalších mimořádných 5 miliard. Odkud? Vezmeme si na to úvěr.

Kdyby to znamenalo, že se zlepší stav středočeských silnic, byl bych jednoznačně pro. V kontextu s předchozími informacemi s tím nemohu souhlasit, protože to spíš vypadá, že si jen někteří lidé, zapojení do těchto podvodů, chtějí zvýšit svůj osobní životní standard. A my ostatní budeme díky tomu jezdit další roky po strašlivých, křivých silnicích plných děr. A s tím se nechci smířit!

- Michael Pánek, Středočeský zastupitel za ODS -