Diplomatické mlčení států EU. Proč oznámení o ruských špionech ve světě příliš netáhne?

To, že se proruské směřování Česka příliš nevyplácí, si nyní zakouší na vlastní kůži domácí diplomacie. Poté, co premiér Andrej Babiš po boku s Janem Hamáčkem oznámili zjištění, že se dva ruští agenti podíleli na vojenské akci na území naší země, nestrhla se v zahraničí vlna podpory a odsouzení.

Dalo by se s nadsázkou říci, že v největší permanenci mohl být spíše pověstný „červený telefon“ Vladimira Putina, který se mohl svého českého protějšku přátelsky dotazovat, co se to sakra u nás děje. Vždyť bylo rozjednané vyhlášení tendru na dostavbu Dukovan, do kterého měl dostat přístup i ruský Rosatom, a to i přes četná varování bezpečnostních složek státu. Na spadnutí už bylo také dojednání dodávky ruské vakciny proti koronaviru Sputnik V, kterou měl letět osobně domlouvat do Moskvy prozatimní ministr zahraničí Jan Hamáček. Nyní na 99 % z obou akcí sejde a vliv Ruska na malou zemi uprostřed Evropy se opět o něco sníží. Nakolik? To záleží na tom, jak daleko zajde diplomatická přestřelka mezi oběma státy. A do jaké míry bude Česko chtít po Rusku nést následky za prokázaný čin, žádat vysvětlení, případně vydání viníků k trestní odpovědnosti. A také na tom, jak se navenek zachovají špičky naší politické scény.

Jan Hamáček se chystá v pondělí navečer na videokonferenci s ministry zahraničí států EU, kdy „…vznesu žádost o solidaritu. Budu je informovat o věci, ale nebudu je napřímo žádat o stažení diplomatů. Ale v rámci jejich podpory s ní nějak počítám,“ uvedl ministr zahraničních věcí Hamáček v rozhovoru pro Českou televizi. Prezident země se do diplomatických aktivit zapojovat nebude, tedy alespoň v oficiální linii. Ke zjištění tajných služeb se ústy svého tiskového mluvčího Jiřího Ovčáčka vyjádří až příští neděli.

The UK stands in full support of our Czech allies, who have exposed the lengths that the GRU will go to in their attempts to conduct dangerous and malign operations – and highlights a disturbing pattern of behaviour following the attack in Salisbury. https://t.co/dv4rWDl91I