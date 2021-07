Europoslanec Zdechovský: Agent StB mě nazval udavačem. Snad po volbách nerozjede s kamarádem Okamurou další byznys

/KOMENTÁŘ/ Vyvrcholení přišlo minulý víkend, kdy píáristé Andreje Babiše, kteří spravují jeho profil na Twitteru, sdíleli staré video z pořadu Den D České televize, ve kterém jsem žádal pětici porotců o investici dvou milionů korun do mnou prezentovaného projektu. V porotě tehdy seděl Tomio Okamura, Marta Nováková, Ivan Pilný, Michal Rostock a Dana Bérová. Nikdo z nich v té době nebyl v politice.

Možná o to více kuriozní je fakt, že Marta Nováková a Ivan Pilný se stali později ministry za premiérovo hnutí ANO. Nováková musela skončit kvůli mizerné komunikaci ohledně mobilních dat a Pilný vystřídal na několik měsíců před posledními volbami samotného Babiše na postu ministra financí poté, co se na něho provalilo, že připravoval kompro.

Nemám se za co stydět

V příspěvku se mi premiér vysmál a nazval mě hlavním udavačem v Evropském parlamentu, který žádá peníze od Tomia Okamury. Musím říct, že mě vyjádření oficiálního účtu premiéra pobavilo dvojnásob. Jednak je vtipné, že zrovna Babiš, který byl agentem StB a donášel za minulého režimu, mě nazývá udavačem, a pak také, že jeho píáristé vytahují deset let staré video. Nemám se rozhodně za co stydět. Měl jsem odvahu a dobrý byznys plán. Však se také nakonec stal investorem a společníkem Ivan Pilný. To ale premiér věděl, protože byl to Ivan Pilný, který mě s ním osobně kdysi seznámil.

A tak mi nakonec dovolte poděkovat Andreji Babišovi za reklamu, kterou mi udělal na svých sociálních sítích, a popřát mu pevné nervy v kampani. Však výsledky jeho skvělé práce určitě brzo budou oceněny! Těším se na jeho Den D a pevně věřím, že se svým kamarádem Okamurou nerozjedou po volbách další byznys.

Tomáš Zdechovský, europoslanec a místopředseda KDU-ČSL

