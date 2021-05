Generál Šedivý: Vlastní suverenitu nelze vyměnit za hmotné statky. V očích spojenců budeme úplatní

Pane generále, jestli se prokáže pokus o "handl" Jana Hamáčka s Ruskou federací, co to pro Českou republiku znamená, zejména pak pro její bezpečnost?

Pokud by to byla pravda, a je nutné znovu uvést, že zatím nemáme žádné ověřené informace, bylo by to něco, co by nejenom že absolutně zničilo důvěryhodnost nejvyšších pater naší politické scény, ale pro bezpečnost státu by to znamenalo ​"katastrofu".

generál Jiří Šedivý

- bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR

- hlavní náplní jeho práce bylo provést v armádě takové změny, aby se stala armádou splňující požadavky ke vstupu do NATO

- bezpartijní kandidát do Evropského parlamentu za Evropskou demokratickou stranu

- je ženatý, má dvě dcery

Proč si to myslíte?

Vlastní suverenitu nemůžete vyměnit za nějaké hmotné statky, což vakcína Sputnik V je, nebo za pomíjivou akci, jakou je summit dvou hlav států. I když největších mocností. Připomínám, že ani návštěva prezidenta Obamy nepřinesla České republice větší prestiž. Proč by to tedy nyní mělo být jinak. Národ si přece musí vážit sám sebe a musí mít svoji hrdost. Tady se (hypoteticky) výrazně pohybujeme v úrovni pod běžným standardem. Což je ještě velmi slušně řečeno.

Co tedy informace, které na veřejnost pronikly, znamenají?

Bohužel i tento případ, ať už je to pravda nebo dezinformace, ukazuje, jak je naše politická scéna zranitelná. A především, jak je vládnoucí koalice nejednotná a neochotná podpořit jeden druhého.

Když bychom teoreticky předpokládali, že je všechno kolem cesty pana Hamáčka do Moskvy pravda a on opravdu chtěl s Ruskem "kšeftovat", jaký signál by to byl směrem ke spojencům?

Že je Česká republika nespolehlivý partner a pro takového partnera cokoli riskovat je problém. A ve vztahu k Rusku i to, že nelze spoléhat na to, že by se ČR za zády spojenců za "mrzký peníz" nespojila s nepřítelem ostatních jen pro svůj vlastní prospěch.

Jaké je tedy řešení podle vás?

Tuto kauzu bychom měli v klidu a spolehlivě vysvětlit. Jakékoli nejasnosti nebo pochybnosti budou pořád generovat myšlenky o naší úplatnosti. Měli bychom mít jasno i z důvodu toho, zda se nejedná o odvetnou akci Rusů za řešení kauzy "Vrbětice". Jak náchylní jsme uvěřit dezinformacím, ukázala aféra s "ricinem", kterou nedávno rozpoutali Rusové na ruském velvyslanectví.

