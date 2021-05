Hamáček zapletl vlastní děti do spirály lží. Premiér stejnou chybu ustál, vicepremiér si jen krutě přitížil

/KOMENTÁŘ/ Několik dní se snažili poslanci i novináři dostat z Jana Hamáčka odpovědi na desítky otázek, které vyvstaly ve chvíli, kdy investigativní novinář Janek Kroupa napsal přelomový článek o jeho plánované cestě do Ruska. Vicepremiér v Poslanecké sněmovně sice vypovídal, ale neodpovídal.

Jen se obhajoval, zamotával do vlastních konstrukcí a nehodlal sdělit nic, čím by vysvětlil jednotlivé kroky, které v uplynulých dnech činil. Navíc obvinil autora textu a jeho vydavatele ze lži, zažaloval je a vznesl požadavek na odškodnění v hodnotě 10 milionů korun. Tím svou součinnost na vysvětlení situace ukončil a stáhl se do ústraní.

Čekalo se, s čím přijde Jan Hamáček dál. Že by sebereflexe, jež by ho dovedla k okamžité rezignaci na všechny své funkce? Další zdravotní kolaps, který by měl zamaskovat stejně jako ten první tajné schůzky s Hradem?

Nebo snad přiznání, pokání a vyvození osobní odpovědnosti za všechny své přešlapy? Kdeže, to by musel mít Jan Hamáček svědomí, odhodlání a aspoň krapet statečnosti. A jelikož u něj právě tento povahový rys zcela absentuje, zatáhl do této podivné hry vlastní děti.

Do bulváru s těžkým kalibrem

Bulvárnímu deníku Blesk poskytl rozhovor, v němž kupodivu odpovídal na otázky, čímž jasně potvrdil, že to umí a dělá to pouze tam, kde se mu chce. Poslanecká sněmovna takovým místem rozhodně není. V něm vsadil na ukřivděnost, zoufalství a soucit. Rozpovídal se o strachu a výhrůžkách, kvůli kterým má ještě početnější ochranku než obvykle. Jeho děti se údajně ptají, zda půjde do vězení. Co jim na takovou otázku tatínek asi odpověděl, jsme se samozřejmě nedozvěděli. Ale všichni již víme, že se mu zhroutil celý svět a zažívá nejtěžší období svého života. Těžší kalibr, než hrát na soucit, už asi vytasit nemohl.

Také vás zajímá, zda si Jan Hamáček vůbec uvědomuje, že své děti a rodinu dostal do této situace sám? Zda mu vůbec dochází, že pouze sklízí následky svého iracionálního jednání a těžko vysvětlitelných kroků, které ohrozily bezpečnost nejen jeho rodiny, ale i celého státu? Je vůbec možné, že chtěl tímto prohlášením vyvolat u občanů soucit?

Odpovědi budeme opět hledat jen těžce, každopádně tato veřejná prezentace opět spustila jen lavinu úsměvných komentářů na sociálních sítích, a to nejen od běžných přispěvatelů, kteří už mají ufňukaného ministra vnitra tak nějak dost.

Pohnutky k volební preferenci mohou být různé (někdy i hrůzné), ale NIKDY to není a nebude soucit. To nefunguje. https://t.co/3WzHQaxPUE — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) May 13, 2021

Třeba bývalý předseda vlády Mirek Topolánek okomentoval Hamáčkovo vystoupení stručně: „Pohnutky k volební preferenci mohou být různé (někdy i hrůzné), ale NIKDY to není a nebude soucit. To nefunguje.“

Senátor Václav Láska se pozastavil nad tím, že se předseda ČSSD odhodlal mluvit s bulvárem, ale ty, jímž by se měl zpovídat, i nadále ignoruje. „Tak vicepremiér Jan Hamáček odmítá odpovídat na otázky poslanců a senátorů, ale k tomu stejnému se nechá vyzpovídat redaktory Blesku. No, proč ne. A pokud jde o to, že má prý kvůli článku Janka Kroupy o jeho cestě do Moskvy posílenou ochranku, tak s tímto krokem naprosto souhlasím. Protože hlídat Jana Hamáčka, aby zase nezkoušel podrazit Českou republiku (nebo minimálně aby jí neudělal další ostudu), je třeba opravdu pořádně.“

Tak vicepremiér Jan Hamáček odmítá odpovídat na otázky poslanců a senátorů, ale k tomu stejnému se nechá... Zveřejnil(a) Václav Láska - Právo s Láskou dne Čtvrtek 13. května 2021

Kdo může předsedovi ještě věřit?

Absenci soudnosti pak Jan Hamáček potvrdil vysvětlením odvolání Martina Netolického z pozice v dozorčí radě České poště i jako odborného mluvčího ČSSD, když řekl, že nemá jeho důvěru. Hejtman Pardubického kraje na to zareagoval zcela výstižně: „Důvěru mou i veřejnosti ztratil naopak Hamáček.“

Kdo tedy může ještě vicepremiérovi věřit? Premiér, který také neušetřil své děti a zamotal je do vlastnických her kolem Čapího hnízda? Prezident, který dokáže s vicepremiérem manipulovat tak, jak sám potřebuje? Manželka, která v minulosti žila s několika politiky, a tak ví, jak to v tomto světě chodí? A dál...?

