Hanebný výsledek ČSSD a celé levice může lidi radikalizovat. Zaslouží si to, ale není to dobrá zpráva, říká politolog

Volební porážka hnutí ANO snad zastaví rozklad parlamentních institucí. Důvod k radosti? Podle politologa Jana Charváta určitě. Pokud by se to nepovedlo, za pár let bychom to dle něj tvrdě pocítili. Jenomže co bude dál? Zřejmě se vrátí ODS a začne utahování opasků. Pryč je naopak ČSSD, která se alespoň na oko mohla chudších vrstev obyvatel zastat. Důsledky to může mít fatální.