Italská auta nesmějí do měst, italské těstoviny musíte rozdrobit a zapéct. Jinak riskujete drsné pokuty

/S NADHLEDEM/ Je to tady, vláda Andreje Babiše se konečně může předvést. Upadající ekonomika i všechny nesmysly, které dosud dokázala vyprodukovat, jsou zapomenuty. Stačí jeden nový koronavirus a konečně se v celé kráse ukazuje, že máme premiéra i ministry přesně tam, kde mají být. Šéf zdravotnictví si v krizových chvílích zanotuje „O Sole Mio“, dostane od podřízených pochvalu a pomyslí si cosi o blbech, kteří ho v roce 2005 nenechali projít do dalších kol SuperStar. A jede dál jako „naspídovaná“ fretka. Je fakt rozjetý, pracuje, skoro nespí. V rozrušení pak plácne, že jakási lékařka byla v karanténě, i když tato dáma o tom nemá ani páru. Jakmile ho média sepsují, omluví se. To je, panečku, chlap!

Trasujeme a makáme

Náčelník kabinetu zatím zemi řídí s obovským přehledem. Dokonce se učí nová slova jako "trasujeme", které rezonuje v jinak příšerné česko-slovenské nespisovné hatmatilce. „Moji Češi mi rozumějí“, může se dmout pýchou předseda vlády. Ano, jeho Češi jistě. Ti ostatní se spíš bojí, že je někdo odveze na samotku, protože si koupili dvacet deka parmské šunky nebo se v hospodě vyznali k lásce k Interu Milán.

A teď zcela vážně: O uplynulém víkendu se v Brně konal Motosalon, kam dorazilo více než 55 tisíc návštěvníků z celého světa. Jen o pár kilometrů dále však Světový pohár v biatlonu zůstal fanouškům uzavřen s odůvodněním, že by mohlo při kumulaci tolika lidí dojít k přenosu koronaviru. Rozhodla o tom vláda odborníků. A víte, že šéf organizačního výboru SP Jiří Hamza jen pár dní před tím kritizoval pana premiéra? Asi náhoda. Jak řekl Platón: „Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.“

V pohodě, to jsou jen nepatrné ztráty, makáme dál. Světový pohár v biatlonu v Novém Městě bez diváků, skvěle! Krok hodný génia. Prázdná aréna znamená, že se tam virus nemůže šířit. Mezitím davy fanoušků, kteří už samozřejmě do Česka dorazili, zoufale pobíhají po celé zemi a hledají novou zábavu. Dost ale ušetří. Přišli na to, že když si v restauraci dají jídlo a pak pronesou něco italsky, nemusí platit. Navíc přiběhnou frajeři ve skafandrech a deportují je domů. Zadáčo, nekupte to.

Opatření, která musel vymyslet génius!

Nestačí to, pořád málo, virus se šíří. Je to opravdu strašné, lidé pomalu padají přímo na chodnících. Celých 32 nakažených! Ve stejné chvíli, kdy na klasickou chřipku umírá další člověk (každý rok na ni zemře kolem 1 500 Čechů), vláda vyhlašuje další úžasná opatření. Italská zmrzlina se nesmí prodávat, italské těstoviny pouze v případě, že si je konzument nadrobí a zapeče. Ovšem ne s parmezánem, povolený je pouze český eidam! Kdo si dá pizzu, bude proklet do pátého kolene, espresso se stává sprostým slovem.

Zakazuje se také vjezd do našich měst italským autům, nákup Ferrari se tak pro mnoho z nás odkládá na neurčito. Tím spíš, že za rok 2019 při dopravních nehodách v Česku zemřelo 547 lidí, hrozí tedy celoplošný zákaz jízdy autem. Vlastně, jak to, že ještě nepřišel?

Zatím tedy majitelé například Fiatů mají šanci cestovat alespoň po městských okruzích. Uff, úleva. Do podvozků aut vyřežou díry a po vzoru Flintstoneových místa, kde okruh chybí, přeběhnou. To bude kondička! Oni ti naši politici věděli, proč na okruhy kašlat. Další parádní vize budoucnosti konečně došla naplnění, lidé díky nim budou fit a to se proti koronavirům hned lépe bojuje!

Turisté z nás mají srandu

Mezitim na Ruzyni dosedají dvě letadla. Z jednoho se vyhrne 128 italských turistů mířících nejprve do Prahy, pak možná i jinam. Kuckají, prskají taxikářovi za krk, v metru se kupodivu drží tyčí (ale nemačkají tlačítka, když nastupují do tramvaje). Ze druhého vycházejí Číňané, kteří to k nám vzali přes Dubaj, když naše vláda "chytře" zakázala přímé lety do Pekingu. Smějí se, jsou veselí, jen vypadají malinko nemocně.

A tak tu je další nápad: Co kdybychom Čechům zakázali třeba vycházet ven? Abychom těm turistům nějak nevadili, že jo...