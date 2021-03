Ivan Bartoš: Rodiny přišly o své nejbližší, firmy krachují. Velkou část odpovědnosti nese premiér Babiš

Českou republiku čekají v říjnu volby a je možné, že se do té doby odehraje celá řada "zázraků". Zřejmě bude záležet na tom, jak dobře se vyspí marketingové týmy preméra Andreje Babiše a co mu poradí, že je zrovna v dané chvíli dobré udělat. Jisté je, že hnutí ANO pode posledního průzkumu důvěru lidí ztrácí, do čela se dostala koalice vedená Piráty. To vše se ale může brzy změnit.