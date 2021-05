Jiří Ovčáček ohromuje matematickými pokroky. Rovnicí se vymluvil z významného prohřešku vůči Izraeli

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ Od vypuknutí intenzivních vojenských nepokojů mezi Izraelem a Palestinou dává mluvčí prezidenta Miloše Zemana jasně najevo, pro kterou stranu násilného konfliktu bije jeho srdce. Denně zveřejní několik tweetů, vyjadřujících podporu Izraeli. Jeden z těchto příspěvků opatřil i rovnicí z vlaječek, kdy tu českou spojil znaménkem + s izraelskou a za znak = přidal rudé srdce. To vše doplnil textem: „Temnota obestírá západní Evropu. Naším posláním je zůstat kotvou svobody na kontinentě. A jedním z pilířů opravdové svobody je přátelství s Izraelem.“ Reagoval tím na video, zveřejněné velvyslancem Izraele v ČR Danielem Meronem a doplněné komentářem: „Šokující scény, jak sympatizanti Hamasu skandují nenávist vůči Židům v bruselských ulicích.“

Temnota obestírá západní Evropu. Naším posláním je zůstat kotvou svobody na kontinentě. A jedním z pilířů opravdové svobody je přátelství s Izraelem.



https://t.co/d3xFIwtO0C — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 15, 2021

Na Šídlovy vidle

Obsah samotného záznamu je jistě znepokující, ovšem Jiří Ovčáček si takovým komentářem mírně řečeno naběhnul na vidle. To se mu stává celkem často, ovšem tentokrát to schytal i s úroky. Politický komentátor Jiří Šídlo mu odpověděl: „Jistě, Jiří, pokud teda zrovna nemusíte zůstat v den pohřbu Šimona Perese na pláži na Rhodosu u agenta KGB.“ Narážel tak na konec září 2016, kdy proběhlo poslední rozloučení s prezidentem Izraele, na které přijeli nejvyšší představitelé států z celého světa. Nechyběli Barack Obama nebo Francoise Holland, za Česko cestovali na pohřeb nejvyššího představitele země, s níž Zemanova prezidentská kancelář proklamuje hluboké přátelství, pouze ministr zahraničí Zaorálek spolu s předsedou Senatátu Štěchem. Důvod? Prezident Miloš Zeman se účastnil kontroverzní konference na řeckém ostrově Rhodos, kterou pořádal přítel Vladimira Putina ruský podnikatel Vladimir Jakunin. Ten byl tou dobou dokonce na sankčním seznamu USA.

Takový komentář od Jindřicha Šídla se samozřejmě tiskového mluvčí dotkl, protože sypat sůl do starých ran přeci není z jeho pohledu příliš galantní. Natož ve chvíli, kdy jde o tak zásadní prohřešek v rámci neodpustitelných přešlapů zahraniční politiky Pražského hradu. Komentáře kolegy novináře si navíc všimnul i Michal Kubal, moderátor Událostí na ČT, a doplnil jej vlastním pohledem na věc: „Ty chceš "patologickou sedlinu"?“ doptal se Šídla a problém byl na světě.

Vzpomínka na matematiku

Jiří Ovčáček se neudržel, zavzpomínal na studentská léta na strakonickém gymnáziu a zvolil ke své pomstě matematickou úlohu. Jeho sdělení znělo jasně: „0+0=0“. Jenomže pojďme si říct, že Šídlo ani Kubal nejsou ve své profesi nulami. A že by si nechal Šídlo líbit profesní degradaci od pisálka z Haló novin? Nemyslitelné! Zpětná rána směrem k Ovčáčkovi byla smrtící: „Ano, Jiří, já vím, že jste tam byl taky, nebojte, nezapomněl jsem na vás, když už tu počítáme nulu s nulou. Upřímně, nebylo vám ani chvíli strašně trapně?“ To už jsme se, bohužel, nedozvěděli. Každopádně motivaci k mnoha dalším matematickým rovnicím i ekvivalentům výsledků zavdal prezidentův mluvčí mnoha komentujícím. A dočkal se také krásné pochvaly: „Výborně, Jiří, po prázdninách můžete postoupit do druhé třídy!“

KAM DÁL: Hamáček zapletl vlastní děti do spirály lží. Premiér stejnou chybu ustál, vicepremiér si jen krutě přitížil.