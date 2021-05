Jiří Ovčáček potopil svého šéfa z Hradu. Vyzradil, že už nemá moc

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ O obsahu dokumentu, který slepil a vydal vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, snad ani není třeba šířit povědomí. Zřejmě pod vlivem mnoha přešlapů české hlavy státu, s nimiž už došla trpělivost i Senátu a vyvolal debatu o znemožnění Ing. Zemanovi nadále vykonávat jeho funkci, zvolil ochránce "hradních" zájmů Mynář strategii útoku. Útoku na ta média, která se nepodvolují diktátu Strakovky ani paláce na Hradčanském náměstí.

Tři deníky a dva televizní pořady potrestal důtkou za údajné dezinformace, které systematicky předkládají svým čtenářům. Že ve svém výčtu vynechal ve svěřenském fondu premiéra Babiše zaparkovaný iDnes, který v minulosti neměl problém vydat sérii textů na téma "Lánské obory", určitě není jen trapný omyl.

Velké podpory se Vratislavu Mynářovi, vyšetřovanému kvůli pochybně čerpaným dotacím na jeho soukromé podnikatelské aktivity, dostalo - jak jinak - i ze strany Jiřího Ovčáčka. Na svůj twitter nejenže umístil zmíněný dokument, ale přidal k tématu několik dalších komentářů. „Média už dávno nejsou oporou svobody a demokracie. Média podporují cenzuru, nadnárodní korporace, mocné tohoto světa, vedou zničující kampaně proti nevinným, vyvyšují všehoschopné pokrytce. Je proto životně nutné spoléhat výhradně na vlastní úsudek vedený srdcem.“ Divná věta z pozice někoho, kdo se honosí zaměstnaneckým poměrem - tiskový mluvčí Pražského hradu, tedy úřadu prezidenta ČR.

Média už dávno nejsou oporou svobody a demokracie.



Média podporují cenzuru, nadnárodní korporace, mocné tohoto světa, vedou zničující kampaně proti nevinným, vyvyšují všehoschopné pokrytce.



Je proto životně nutné spoléhat výhradně na vlastní úsudek vedený srdcem. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 21, 2021

Chtěl snad Jiří naznačit, že jeho šéf už nepatří k mocným? Zradit ho a říci světu nahlas to, co mnozí již dávno vědí? Nebo se jen před zveřejněním tweetu zapomněl pomodlit a dvakrát si jej přečíst? S ohledem na následující zprávu, kterou se mluvčí Ovčáček pokusil umocnit podporu textu o "hradní cenzuře" z Mynářova pera, to na pouhou chvilkovou ztrátu soudnosti nevypadá. „Historie nás učí, že při obraně svobody a demokracie média vždy selžou. Vždy! Protože se vždy přidávají na stranu mocných tohoto světa.“

Historie nás učí, že při obraně svobody a demokracie média vždy selžou.



Vždy!



Protože se vždy přidávají na stranu mocných tohoto světa. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 22, 2021

Jiří, Jiří, pokud váš šéf již není mocný, pak by měl zcela jistě vládnout kdekoli jinde, jen ne Pražskému hradu. Vládnou-li tam jiní, lidem nezvolení, pouze "nemocným" dosazení, pak je vaší povinností to zveřejnit a podílet se na ochraně úřadu hlavy státu.

A jestli jste to jen celé zase popletl a mít moc podle vás znamená jen odlišné vnímání světa, demokracie, pravdy a faktů, pak byste měl za svůj přešlap vůči nadřízenému dostat pořádný políček. Skočte si pro něj k šéfovi, vy jistě moc dobře víte, kdo jím opravdu je.

KAM DÁL: Vláda se zdráhá platit své závazky. Politici nahnali děti do práce a teď se k nim nehlásí.