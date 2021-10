Každá strana má složky na své politické soupeře. Proto teď všechny průšvihy ANO nikdo odkrývat nebude, je to byznys

Skartovačky na ministerstvech jedou naplno, je třeba zničit co nejvíce důkazů. Myslí si to lobbista Ivo Ritting. Na svém twitterovém účtu doplnil, že „důkazy o lžích, podvodech, překrucování důkazů jsou archivovány“.

Nové lidi nevidí rádi

Po předpokládaném nástupu nové vlády premiéra Petra Fialy by se mohlo zdát logické, že vyplavou na povrch průšihy kabinetu ANO, ČSSD s podporou komunistů. „Takhle se to úplně nedělá. Ministerstva si tam nerada pouští nové lidi, část z věcí, které se dělaly doteď, budou pokračovat. Je to prostě byznys,“ vysvětluje politolog Jan Charvát.

Zároveň dodává, že některé věci se i tak na světlo určitě dostanou. „V zásadě hlavně ty, o kterých se už stejně na veřejnosti mluví, případně takové, které se budou týkat lidí, jejichž pozice je teď výrazně oslabená. Je ale naivní předpokládat, že se prošetří všechno nebo že se vše dostane na denní světlo.“

Jan Charvát, politolog

- je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a působí i na katedře Politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku

- mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a politické subkultury a český politický systém

Složky se vytáhnou v pravý čas

Citlivé informace si podle něj každá strana velmi pečlivě hlídá a nechce, aby se zbytečně použily v situaci, kdy to není nutné. „Strany mají přehled o svých soupeřích a minimálně na některé z nich mají složky. Ty se poté dají vytáhnout a použít za určitých situací, například když může zveřejnění podobné výbušné informace odvést pozornost od vlastního problému nebo skandálu.“

Jde ale o velmi citlivou otázku. Ve veřejném prostoru se o takových věcech může jen spekulovat, většina stran o podobné praxi mluvit nebude.

Strany se vzájemně drží v šachu

Je to tedy tak, že se čistě teoreticky může stát, že nová vláda bude mít nějaký problem, opoziční hnutí ANO bude hrozit tím, že vše zveřejní, ale například v ODS řeknou "hele, my máme to a to, tak se pojďte domluvit"? „Funguje to tak, že se strany drží vzájemně v šachu. Všechny matně vědí, kdo co ví, a dokud se nestane nějaký průšvih, nikdo nic nevytahuje,“ má jasno Charvát.

Ve chvíli, kdy něco praskne a přijde veřejný skandál, je ten správný čas dát karty na stůl. „Všichni začnou vykládat svá esa, aby od sebe odvrátili zájem,“ doplnil politolog. Vyhrává ten, kdo dokáže veřejnost přesvědčit, aby se zaměřila na skandál jeho soupeře a jeho samotného nechala na pokoji.

