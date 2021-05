Kroupa ví, že Hamáček zlobil. Ten ví, co provedl a že Kroupa to ví. Jen neví, jak silnou munici na něj má

Na zasedání sněmovní komise pro kontrolu BIS a Vojenského zpravodajství se ústy Jana Berouna prokázalo, že Jan Hamáček lhal. Žádné "maskování" cesty do Ruska kvůli přípravě vyhoštění ruských agentů jako reakce na kauzu Vrbětice, jak vicepremiér tvrdil, neproběhlo.

Ostuda pro naši zemi

„Cesta do Ruska byla panem Hamáčkem plánována. Není to v souladu s tím, co jsme slýchali v minulých týdnech,“ potvrdil novinářům šéf zmíněné komise Vít Rakušan. Otázka, zda tam jel vyměnit utajení ruské účasti ve výbuchu muničního skladu a smrti dvou českých občanů za milion vakcín Sputnik a summit v Praze, zatím zůstáva nezodpovězena.

Ovšem už to, že se prokázala Hamáčkova lež, je dost zásadní. „Nebylo by lepší, kdyby v tom už Jan Hamáček dále nekličkoval, ale přiznal, že to možná myslel "upřímně" a dobře, ale dopadlo to naprosto fatálně, blbě a s ostudou pro naši zemi? Jeho obhajoba, že cesta byla kamufláž, je teď už naprosto zoufalá!“ má jasno předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

On ví, že ten druhý ví...

Předseda ČSSD je v zapeklité situaci. Ve vyspělé zemi by i daleko méně stačilo na rezignaci, v současné České republice však něco takového očekávat nelze. „Jan Hamáček lhal o zastíracím manévru, což bylo od počátku zřejmé. Do Ruska chtěl vyrazit v situaci, kdy již měl informace o teroristickém útoku ve Vrběticích, což je chování neslučitelné s funkcí ministra vnitra ČR, který má za úkol hájit veřejný pořádek a bezpečnost země,“ kroutí hlavou předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Ještě nějakou dobu se tak bude odehrávat ping-pong mezi ministrem vnitra a dalšími zainteresovanými. Protože je zřejmé, že autor "spouštěcího" článku na webu Seznam zprávy Janek Kroupa ví něco na Hamáčka. Ten ví, že Kroupa ví to, co udělal. Jenom neví, jak silnou "munici" na něj má. A podle všeho to klidně může být i dum-dum...

