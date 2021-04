Manželství pro všechny? Okamurův skok z okna se zapíše do dějin, Volný si koledoval o flákanec

Občanské sdružení Jsme fér odvedlo v posledních téměř čtyřech letech neskutečnou práci v cestě za schválením zákona, který by umožnil gay a lesbickým párům manželství. Aktivisté se poctivě scházeli se šéfy sněmovních výborů, pravidelně oslovovali poslance před budovou Sněmovny, aby jim předávali vypracované expertizy, odborné názory, příběhy duhových rodin i archy s podpisy na peticích, které měli občané ČR možnost podepisovat na mnoha akcích nebo online. Pořádali diskuze a setkání, na nichž vysvětlovali, proč je registrované partnerství jen nevyhovujícím mezikrokem a proč tolik záleží na názvosloví manželství.

Manželství jako privilegium

A právě samotný název manželství nedokáží mnozí poslanci, ale i veřejnost, na celé věci přijmout nejvíc. Ohánění se tradičními hodnotami se stalo mantrou, strach o heterosexuální sňatky zjednodušeným výkladem. Přitom už z logiky věci lze jen těžko odvozovat, že pokud povolím jednomu, aby měl stejná práva jako já (neboť žije zcela stejně jako já), nepřijdu o svá práva, ale umožním druhému rovnoprávnost. Jenomže tohle platí jen v případě, pokud se necítím být privilegovaný a nadřazený. Jinými slovy - v čem je homosexuálně orientovaný člověk méně člověkem a kdo jsem já, abych rozhodoval o tom, jak bude žít a jaká bude mít práva?

Zda se podařilo aktivistům a podporovatelům novely tuto jednoduchou rovnici správně vysvětlit členům Poslanecké sněmovny ČR, se při hlasování ukázalo - ti, co chtěli slyšet a pochopit, zvolili svobodu pro všechny, ti, co mají strach o vlastní privilegium, se buďto zdrželi, v horším případě řekli ne a v tom nejhorším hlasitě uráželi.

Tento zákon není politický, je ideový a to se při hlasování ve Sněmovně jasně ukázalo. Podporovateli zákona "Manželství pro všechny" jsou Piráti, vždyť je jeho navrhovatelem jejich poslanec Kopřiva, přidali se k nim i kolegové z Hnutí STAN a své jasné ano řekli také komunisté v čele s Jiřím Dolejšem. Ten se za novelu postavil překvapivě bojovně. Zamítnout zákon definitivně chtělo nejvíce poslanců ANO, SPD a ODS v tomto ohledu překonala i KDU-ČSL, jejíž stoupenci jsou tradičně proti. A samozřejmě se přidali všichni nezařazení, jejichž náhled na svět se se svobodou pro všechny slučovat jednoduše nemůže.

Omlouvám se, že jsem neudržel emoce ve Sněmovně na uzdě. Rád bych žil v zemi, kde mají všichni stejná práva. — Tomáš Martínek (@TomasMartinekCZ) April 29, 2021

Dopis rozplakal Piráta

Jako povinnost přijde schválení novely zákona například pirátskému poslanci Tomáši Martínkovi. Ten si pro kolegy přinesl dopis od Lucie, který jim chtěl přečíst, aby pochopili, že rozhodují o životech opravdu existujících lidí. Čtení textu ho však rozrušilo natolik, až se upřímně rozplakal a doplnil ho slovy, že by si moc přál žít v zemi, kde mají všichni stejná práva. Takových zemí je na světě více než 30 a ani v jedné nezpůsobil daný zákon degradaci heterosexuálních manželství.

Dolejše rozlítil Okamura

Velmi pozitivně se k danému tématu staví i komunistický poslanec Jiří Dolejš. Hned ráno tweetoval kreslený vtip a k němu dodal komentář: „Dál odkládat čtení zákona o sňatcích homosexuálů je už trapné. Hlasovat!“ V průběhu jednání se celkem razantně vymezil proti prohlášení šéfa SPD Okamury, který pronesl větu: „Je to jedna velká lež lidí, kteří nikdy v dětském domově nevyrůstali. Já jsem část dětství v dětském domově vyrůstal. Ten dětský domov je tam dodnes. Je to v Mašťově u Podbořan v Ústeckém kraji. A můžu vám říci, že kdyby mě jako malého kluka, který se nemůže bránit a nikdo neposlouchá jeho názor, adoptoval stejnopohlavní pár, tak radši skočím z okna, protože jsem vždycky chtěl mít maminku a tatínka.“ Jří Dolejš na prohlášení reagoval: „Podle Okamury je asi cestou pro dítě adoptované gay párem sebevražda, on sám by prý skočil z okna. Tak tomu říkám strážce tradic.“ A nezapomněl připomenout, jak se během let Okamurův vztah k homosexuálům proměnil.

Casy se zjevne meni a vzpominky na sirotcinec taky pic.twitter.com/Uju4rKY79v — Jiri Dolejs (@DolejsJiri) April 29, 2021

Všichni proti jednomu

Na hodně obskurní projev Tomia Okamury okamžitě reagovaly stovky lidí, včetně krále koláží TMBK, který vytvořil dokonale výstižný satirický výjev. Zticha nezůstali ani ti, kterých se jeho prohlášení dotklo osobně. Producent Janis Sidovský, který žije se partnerem zpěvákem Pavlem Vítkem ve spokojeném vztahu přes 30 let, se ozval na facebooku: „Vzkaz pro Tomia Okamuru, který právě na půdě sněmovny řekl, že by raději skočil z okna, než by byl vychováván stejnopohlavním párem. Můj otec vyrůstal v dětském domově jako vy, pane Okamuro. S maminkou podporují mě a mého partnera, se kterým žiju už 34 let a letos v červenci oslavíme 15 let od registrace. Před 15 lety mnozí politici hrozili rozpadem rodiny, když si občané, jako jsme my dva s Pavlem, řeknou ano. Povím vám, jak je to ve skutečnosti: u nás v ulici máme dva hetero páry. Vzali se po našem obřadu, jedny jsem dokonce oddával. Teď už mají dvě děti a žijí podle všeho šťastný život. Vaše obava, že zničíme rodiny, se tedy rozhodně nepotvrdila. Mohl jste se na protest přivazovat ke stromu, vykřikovat zaklínadla, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Žijeme radostný život, ať vás to štve nebo ne.” Prohlášení nenechalo chladným ani Sidovského otce, který pod příspěvek svého syna napsal: „Jsem Tvůj táta a jsem na Tebe hrdý, že z Tebe vyrostl slušný člověk a co jsi všechno dokázal. Jsem šťastný, že žiješ v krásném vztahu s Pavlem už 34 let. Když je člověk ve Vaší společnosti, je to obohacující a příjemné. Jste oba skvělí lidé, mám Vás moc rád a moje Maruška taky. Vzkaz pro pana Okamuru: Měl byste se za takové výroky stydět!!!”

Ostudný projev nezařazeného Volného

K touze uzavřít jednou opravdové manželství se ve Sněmovně vyslovila poslankyně a bývala ministryně pro místní rozvoj a obrany Karla Šlechtová, jež se již v minulosti nepřímo přihlásila ke gay komunitě. Po odeslání novely do druhého čtení na svou timeline napsala: „Dnešek je milníkem. Novela občanského zákoníku po 3,5 letech postupuje do druhého čtení! Byl to tedy boj s trpělivostí na vystoupení některých kolegů, jejich urážky a argumentační fauly.“ Připomněla tak například vystoupení nezařazeného poslance Lubomíra Volného, který soužití homosexuálního páru přirovnal k žití se zvířátky a jasný názor vyslovil také na otázku kvality života dětí v duhových rodinách. „Máte rodičovské pudy? Tak je v sobě potlačte! Když jste gay nebo lesbien, je vaší povinností nechtít mít dítě. Protože příroda to nechce. Výchova dětí stejnopohlavními páry vede k jejich "týrání", jelikož neznají své biologické rodiče.“

Dnešek je milníkem. Novela občanského zákoníku po 3,5 letech postupuje do druhého čtení! Byl to tedy boj s trpělivostí na vystoupení některých kolegů, jejich urážky a argumentační fauly. Jsme fér Zveřejnil(a) Karla Šlechtová dne Čtvrtek 29. dubna 2021

Jak jednoduchý by ten život vlastně mohli homosexuálové mít, kdyby pořád něco nechtěli. Třeba mít stejná práva jako někdo, kdo je schopen se v roce 2021 vyjadřovat takto dehonestujícím způsobem na půdě Poslanecké sněmovny PČR.

