Michael Kocáb poslal do Senátu návrh ústavní žaloby na prezidenta. Předseda Vystrčil už reagoval

O svém rozhořčení z postoje prezidenta Miloše Zemana ke kauze Vrbětice, znevážení tajných služeb a především zostuzení Česka před svými spojenci v zahraničí se rozhodl Michael Kocáb promluvit v pořadu Interview Plus Českého rozhlasu. „Byl jsem tak rozhněvaný, že jsem snad během 15 minut sepsal návrh pro ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana pro obvinění z velezrady. Následně jsem dokument diskutoval s Hankou Marvanovou a panem Němcem a ještě v noci jsem návrh rozeslal senátorům,“ popsal analogii vzniku návrhu podání ústavní žaloby na prezidenta pro Senát PČR.

Vlastní gól v poslední vteřině

„Jsme hokejový národ a vystoupení Miloše Zemana bych připodobnil k situaci, kdy v poslední minutě zápasu s Ruskem vedeme 1:0, náš útočník je na puku v naší obranné třetině, odpočítávají se poslední sekundy a on najednou pošle puk za našeho brankáře do vlastní brány,“ rozohnil se v rozhlasovém vysílání Kocáb nad Zemanovým výrokem, že existují dvě vyšetřovací verze v kauze Vrbětice.

Bývalý aktivní politik má se Sověty velmi osobní zkušenost, kdy coby člen Sněmovny lidu Federálního shromáždění ČSFR v roce 1990 předsedal výboru pro dohled nad odsunem sovětských vojsk z území tehdejšího Československa. „Tehdy jsem si říkal, kdo jsem já, že tu mám odsouvat Sověty. Těžko se mi hledala podpora statečných, lidí s odvahou, kteří by nekoukali na potřeby Československa, naši závislost na Sovětském svazu. Nakonec jsme ve Federálním shromáždění zrušili smlouvu o dočasném pobytu sovětských vojsk na území Československa, ale vláda už pak tu mezistátní smlouvu nezrušila. A kdo ví, jestli není platná doteď,“ ohlédl se zpět Michael Kocáb, který se stal v roce 2009 ministrem pro oblast lidských práv a národnostních menšin po odstupující Džamile Stehlíkové v Topolánkově vládě. Svou pozici si udržel i ve vládě následující, vedené Janem Fischerem.

BIS varovala pravidelně

K počtu Rusů s diplomatickými pasy na našem území se hlasitý aktivista Kocáb vyjadřoval během let několikrát. Připomeňme třeba březen 2014, kdy podepsal dopis adresovaný Sobotkově vládě, ve kterém požadoval tvrdší postup vůči Rusku a zásah proti příslušníkům ruské menšiny v Čechách. Konkrétně mu šlo o okamžité zastavení vydávání víz občanům Ruské federace, zrušení možnosti obdržení dvojího občanství pro občany Ruské federace nebo zmrazení kont ruských občanů v ČR. „Já nemám nic proti Rusům, mým nejoblíbenějším spisovatelem je Dostojevskij, mám rád jejich kulturu, ale to autoritářské vedení země už tolik rád nemám. Byl jsem ministrem ve dvou vládách, a snad to mohu říct, ale zprávy BIS v letech kolem roku 2010 upozorňovaly na ruské aktivity pravidelně.“

Nevěří Zemanovi nos mezi očima

Podle Michaela Kocába “hodil prezident vidle“ svým nedělním prohlášením do zjištění našich tajných služeb a stali se z nás v mezinárodním měřítku blbci. „Nemohl jsem mlčet, cítil jsem, že je třeba poslat masivní a hlasitý signál. Vykřiknout nahlas, že s tímto chováním se dál smiřovat nechci,“ vysvětlil, proč zaslal do Senátu návrh na ústavní žalobu na prezidenta Miloše Zemana pro velezradu. „On si vymyslí, co mu slina na jazyk přinese. Nevěřím mu už ani nos mezi očima. Inklinace Miloše Zemana k Rusku je hmatatelná, dlouhodobě postupuje proti zájmům Česka a naším zájmem je mít dobré vztahy se všemi zeměmi, ne pouze s Ruskem. Došlo k flagrantnímu znevážení práce našich úřadů a všech občanů naší země,“ dodal v Interview Plus Michael Kocáb a prozradil, že od předsedy Senátu Miloše Vystrčila již obdržel promptní odpověď ve znění, že se otevřeným dopisem bude Senát zaobírat hned příští týden na svém jednání.

Zda nese sám odpovědnost na velkém počtu ruských diplomatů na území Česka i po 30 letech od Sametové revoluce, nedokázal Michael Kocáb jasně odpovědět. Ale vyslovil podporu současnému stavu, kdy došlo na paritu 1:1 v počtu obsazení ambasád. „To nadměrné množství agentů, pracujících na našem území proti EU a USA bylo přehnané. Akcí ze strany Ruska, které jsou ve světovém měřítku nepřijatelné, probíhá strašně moc a pak tu najednou máme vojenský organizovaný útok na území cizího státu. Při odsunu počátkem 90. let jsme chtěli udělat tlustou čáru za minulostí, nastavit přátelskou linku našich vztahů, ale Sovětský svaz, potažmo Rusko, se vždy stavělo do pozice toho nadřazenějšího. A naše často až servilní chování nás nasměrovalo až sem. Do bodu, kdy prezident země je vazalem Ruska a tamější mediální kampaň jej vyzdvihuje jako "svého muže v Česku". To si přece nemůžeme nechat líbit.“

