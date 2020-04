Ministerstvo zdravotnictví odmítá sdělit zásadní informace. Kryje někoho, nebo jen vlastní neschopnost?

Ministerstvo zdravotnictví utrácí peníze daňových poplatníků za leták, kde jsou veřejnosti do poštovních schránek distribuovány oslavné rozhovory s ministrem Adamem Vojtěchem a jeho náměstkem Romanem Prymulou. Z jejich vyjádření vyplývá, že Česká republika má dostatek ochranných pomůcek, na pandemii koronaviru byla skvěle připravena apod. Není to pravda. Chtěli jsme znát další podrobnosti, tiskové oddělení resortu však informace odmítá sdělit i po několika urgencích. Je to jen neschopnost úředníků, nebo snaha někoho krýt?

Ministerstvo zdravotnictví utrácí peníze daňových poplatníků za leták, kde jsou veřejnosti do poštovních schránek distribuovány oslavné rozhovory s ministrem Adamem Vojtěchem a jeho náměstkem Romanem Prymulou. Z jejich vyjádření vyplývá, že Česká republika má dostatek ochranných pomůcek, na pandemii koronaviru byla skvěle připravena apod. Není to pravda. Chtěli jsme znát další podrobnosti, tiskové oddělení resortu však informace odmítá sdělit i po několika urgencích. Je to jen neschopnost úředníků, nebo snaha někoho krýt?

Zřejmě všichni jsme v průběhu března do schránek dostali letáček s portréty ministra Vojtěcha a náměstka Prymuly. V rozhovorech se pánové předhánějí v ujišťování, že Česká republika zvládá pandemii koronaviru skvěle, nic se nepodcenilo a vše je pod kontrolou. Zajímali jsme se, kolik daňové polatníky leták stál, a jak si pánové stojí za svými tvrzeními v době distribuce letáku.

Hrubé podcenění situace

Vládu už odborníci minulý rok upozorňovali na katastrofální nedostatek ochranných pomůcek ve státních strategických rezervách. 27. ledna byl ve sněmovně smeten ze stolu návrh opozice, aby se projednal plán na příchod potencionální epidemie koronaviru (v té době už byl potvrzený případ ve Francii).

„Je to tak. A jsem si jistý, že všichni lékaři poslanci by opatření, která by vláda v čele s premiérem navrhla, podpořili. Prevence je příprava na situaci, o které doufáme, že nenastane a věříme, že se nás netýká. Jenže premiér pouze věřil a doufal a teď je vláčen událostmi,“ kroutil hlavou poslanec za TOP 09 a lékař Vlastimil Válek.

Vojtěch: Nemyslím si, že bychom nebyli připraveni

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch 28. ledna tvrdil: „Nemyslím si, že je něco, co bychom zanedbali nebo že bychom nebyli na něco připraveni. Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, připravuje se další dodávka 25 000 roušek a jeden český výrobce jich má teď celkově milion na skladě, takže roušky budou.“

Je záhadou, proč není ochoten připustit viditelnou realitu. Jeho ministerstvo v dubnu tvrdí: „Leták obsahuje validní informace.“ Ale co ty týdny, kdy ani zdravotníci nedostávali ochranné pomůcky? Co neschopnost ochránit seniory v domovech důchodců? Co ty extrémně drahé letecké mosty z Číny kvůli často vadným respirátorům místo dodávek od českých výrobců? To dle ministra znamená „Česká republika je připravena“?

Letáků prý bylo Českou poštou rozdáno 4,9 milionu. Chtěli jsme tedy vědět, co občany tato prezentace ministra stála a zda si ministerstvo za informacemi stále stojí. Tisková mluvčí Klára Doláková nám odpověděla velmi vyhýbavě a jen na některé otázky. Ani přes urgence odpovědi nekonkretizovala. Takto tedy pracuje úřad ministra Vojtěcha za peníze daňových poplatníků:

Kolik bylo letáčků?

4,9 milionů.

Kolik Kč stála výroba: tvorba obsahu + grafika + tisk + distribuce?

Tvorba obsahu a grafiky – zajištěno personálně pracovníky MZ.

Tisk – viz registr smluv.

Distribuce – zdarma v rámci partnerství s Českou poštou.

Z jakého rozpočtu bylo hrazeno kolik Kč?

Náklady na tisk byly hrazeny ze zdrojů ministerstva zdravotnictví.

Kdy byla plánována distribuce, kdy měl občan leták dostat?

Leták byl předán do distribuce České poště 9. – 13. března.

Jakou má leták platnost, je v době doručení stále validní?

Leták obsahuje validní informace.

Jde o odpovědi pana Vojtěcha, jak z grafiky letáku vyplývá? Nese za odpovědi zodpovědnost pan Vojtěch nebo jiná konkrétní osoba (jaká)?

Jedná se o rozhovor s panem ministrem Vojtěchem.

Na otázku "Je Česká republika na koronavirus připravena?" pan Vojtěch odpovídá: "Česká republika je připravena." Prosím jasné vysvětlení této formulace v souvislosti s měsíční absencí ochranných pomůcek pro první linii. Tedy prosím o odpověď ano/ne plus detaily, pokud chcete rozvinout.

Problematika nedostatku ochranných pomůcek byla již hojně mediálně komunikována. Česká republika má mechanismy, jak čelit pandemii.

Na stejnou otázku odpovídá "laboratoře jedou na plné obrátky". Prosím o vysvětlení, co znamená tato formulace v číslech a souvislostech. Jaké laboratoře od zamýšlené doby doručení letáku "jedou", zda byly akreditovány bez průtahů veškeré adekvátní laboratoře.

V tuto chvíli testuje celkem 72 laboratoří – státních i soukromých, jejich přehled naleznete zde.

Na otázku "Co konkrétně děláte pro ochranu občanů? pan Vojtěch mj. odpovídá: "Děláme maximum, zastavili jsme vývoz respirátorů, .." Proč nebyl dán pokyn k výrobě/zajištění respirátorů v souvislosti s upozorněním BIS ze 31. 12. 2019?

Problematika nedostatku ochranných pomůcek byla již hojně mediálně komunikována.

