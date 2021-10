Ovčáček jezdí limuzínou s řidičem? Papalášství se na Hradě dědí, ale dříve bývalo pro výkon funkce nezbytné

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ Úřad Kanceláře prezidenta republiky má tak vysoké náklady na provoz, že se za loňský rok dostal s vyčerpaným rozpočtem vysoko přes půl miliardy korun. O 235 milionů korun přepálil sněmovnou schválenou částku a utratil tak za rok 2020 přesně 654,4 milionu korun. Proč? Údajně za to mohly následky covidu a také kůrovec, který si zamiloval lesy v lánské oboře. Jak bylo vidět v reportáži pořadu 168 hodin České televize, náklady na provoz instituce "prezident ČR" rozhodně nijak netrápí její úředníky.

Útěk ke svým řidičům

Když reportéři Zuzana Černá a Václav Chronek sháněli kvůli vyjádřením nejbližší spolupracovníky Miloše Zemana, který tráví již druhý týden na jednotce intenzivní péče v ÚVN Střešovice, rozhodli se je kontaktovat mimo Pražský hrad. Vedoucího Kanceláře prezidenta republiky Vratislava Mynáře oslovil novinář u vrátek před domem a snažil se z něj získat odpověď během jeho cesty k přistavenému černému superbu s řidičem. Na vedoucího odboru tiskového Jiřího Ovčáčka čekala reportérka ještě za tmy a také mluvčího vyzvedávalo černé vozidlo s řidičem, kterého viditelně pobavilo, že klienta doprovází k autu kameraman. Opravdu je nutné a zcela normální, aby úředníci z Hradu využívali takové služby?

Tento dotaz vzneslo jen na twitteru během vysílání premiéry pořadu v neděli večer mnoho uživatelů. Fakt, že mají Ovčáček i Mynář k dispozici limuzíny s řidiči, zaujal velkou řadu diváků. „Kolik mluvčích státních úřadů má vlastního řidiče?“ dotázal se například Michal Bláha, ředitel neziskovky Hlídač státu, která hlídá obchodování státu, politiků a firem.

Táta pracoval, a proto řidiče i auto měl

Pod jeho tweet začaly přibývat podobně laděné dotazy. Do diskuze přispěl také syn Ladislava Špačka, bývalého mluvčí prezidenta Václava Havla, Radim. „Jen vzpomínka - táta na Hradě (jako mluvčí & ředitel tisk. odb.) samozřejmě auto s řidičem měl. Dnes to zní divně, ale prezident tehdy hodně cestoval a měl dost nabitý program, takže to asi mělo svůj důvod.“ A právě poslední souvětí podtrhuje důvod, kdy se stává nárok na vozidlo s řidičem pro úředníka z blízkosti prezidenta země zcela oprávněný.

Prezident Miloš Zeman v posledních měsících většinou necestuje. A než byl převezen do ÚVN Střešovice, trávil většinu času na zámečku v Lánech, přičemž téměř veškeré návštěvy jezdily za ním. Mluvčí Ovčáček tak nemá zajisté potřebu přejíždět z jedné schůzky na druhou, aby doprovázel svého šéfa a byl mu tím neustále po ruce. Stejně tak Vratislav Mynář zajisté nemá ohledně výkonu své funkce tolik jednání mimo kancelář na Pražském hradě, aby musel využívat služby, na které nemá státní úředník automaticky nárok. „Věřte, že jako ředitel odboru o 50 (dříve dokonce 100) lidech rozhodně nárok na řidiče nemám, ani by mne to nenapadlo. A služební auto si maximálně půjčím z autoparku na konkrétní cestu. Řidiče má (z dobrých důvodů - úspora času a nabitý program) až náměstek ministra...“ komentoval příspěvek uživatel @JakubUchytil, státní úředník, který pracuje na pozici ředitele odboru administrace individuálních projektů vysokých škol a výzkumu a vývoje na MŠMT.

Zjišťovat oficiální cestou, zda mají nebo nemají tito dva úředníci na vozidla s řidičem nárok, pozbývá smysl, neboť na tuto otázku by měl odpovědět právě Jiří Ovčáček. A ten, jak jsme si již mohli všimnout, neodpovídá ani na mnohem závažnější dotazy, které jsou důležité pro chod státu. Každopádně o dobrém hospodaření Kanceláře prezidenta republiky nemůže být s ohledem na tento nadbytečný komfort ani řeč. Milion sem, milion tam - Poslanecká sněmovna stejně může rozvahu o rozpočtu KPR pouze vyslechnout, vznést dotazy či námitky proti nedodržení rozpočtu, ale neproplatit faktury by asi nebylo možné. A nic by na tom zřejmě nezměnil ani fakt, že vozidlo s Jiřím Ovčáčkem v minulosti dokonce prokazatelně přepravovalo i bývalou radní ČT Hanu Lipovskou.

Mluvčí nemluví, protože je to správné

Nikým nevolení úředníci Pražského hradu, kteří momentálně jen sotva vykonávají vše, co vyplývá z jejich funkcí, si dopřávají komfortní život, aniž by jim ho mohl kdokoli narušit. Vždyť mluvčí Ovčáček dokonce zašel tak daleko, že veřejně přiznal, že nekoná svou práci: „Děkuji politikům, kteří citlivě přistupují k panu prezidentovi. Děkuji novinářům, kteří nebaží po senzaci. Omlouvám se, že neodpovídám na dotazy, ale ticho považuji za správné. Děkuji občanům, stále píšete tak krásné vzkazy. P.S. Modlete se dál za pana prezidenta, prosím...“

Kdy Vratislavu Mynářovi a Jiřímu Ovčáčkovi pohodové a bezstarostné nadužívání privilegií může skončit? Pouze pokud sami uznají, že jejich práce momentálně nevyžaduje mít k dispozici auto s řidičem. Jinak až s koncem mandátu Miloše Zemana ve funkci prezidenta a ukončením jejich pracovních poměrů.

