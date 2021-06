Mynář z Hradu neoprávněné dotace vracet nemusí. Zemanova kritika si ministerstvo financí podalo okamžitě

/SCHILLEROVÉ OKÉNKO/ Málo nebezpeční zlodějíčci si v Česku velmi často vyslouží i nepodmíněné tresty a dlouhé roky prosedí ve věznicích, z nichž určitě nevycházejí napraveni a škodí dál. Ti společensky nebezpeční, kteří ničí důvěru lidí ve spravedlivý stát a také náladu velké části dospělého národa, se vysmívají celému světu, užívají si luxus a jejich nelegální kroky nikdo neřeší.

Kde není žalobce, není soudce, a i když miliony lidí vidí ten podivný nepoměr, nic to neznamená. Na misky vah společenské škodlivosti by se dali umístit i dva veřejně známí pánové, jejichž konání mělo co do činění s ministerstvem financí.

Radní ČT Zdeněk Šarapatka, hlasitý kritik poměrů na Pražském hradě i v samotné radě České televize, řešil vratku soudních výloh za spor s Milošem Zemanem. Jeho kancléř Vratislav Mynář čerpal neoprávěně dotace z EU. Oba měli finance zaslat ministerstvu Aleny Schillerové. A můžete hádat, kdo musel svým závazkům dostát a kdo si mohl obnos ulít na horší časy.

Hradní privilegium

Prezidentův kancléř byl policií v únoru letošního roku policií obviněn z poškozování finančních zájmů EU kvůli šestimilionové dotaci na dostavbu penzionu v Osvětimanech. Podle šetření došlo v tomto případě k dotačnímu podvodu. Jenomže ministerstvo financí na policejní závěry nedbá a samo začátkem června rozhodlo, že firma Clever Management, jejímž jediným společníkem je firma VV invest Osvětimany, vlastněná Vratislavem Mynářem, nemusí dotaci 6 milionů korun vracet.

Toto rozhodnutí potvrdila vedoucí odboru kontroly ROP Střední Morava Dana Koplíková pro server irozhlas.cz, jelikož byla poskytovatelem dotace. Mynář k tomu uvedl, že MF rozhodlo tak, že platební výměr Úřadu ROP Střední Morava zrušilo a řízení zastavilo. Již nedodal, že i přes zjištění závažných pochybení v mimořádné kontrole dotačního úřadu.

Sám Mynář považuje samotné policejní obvinění za ovlivněné médii, a i když se jej pokusil zvrátit podáním stížnosti, státní zástupce ji zamítl. S ohledem na okolnosti vyplacení dotace na dostavbu penzionu je rozhodnutí ministerstva Aleny Schillerové přinejmenším nečekané. I proto, že ministerstvo odmítlo svůj krok jakkoli komentovat.

Tak zase jedna zpráva ze starého, “dobrého” světa: Mynář neřekl vše a bude se vracet dotace...https://t.co/1LMcZzA2TW — Jiří Kubík (@jiri_kubik) March 26, 2020

Beztrestná vrchnost, na holotu bič!

Hradní kritik Zdeněk Šarapatka se nad částkou 6 milionů, která zůstane Vratislavu Mynářovi, pozastavil ve facebookovém statusu. Ten byl tradičně velmi naštvaný a dal toto rozhodnutí do protiváhy svého vyrovnání s ministerstvem financí ohledně sporu s Milošem Zemanem.

Ten jej před lety pomluvil, byl shledán vinným, avšak v tomto případě neneslo za prezidentova slova odpovědnost - jako běžně - ministerstvo financí. „Zato mě už dva dny po nálezu Ústavního soudu (že se mi má za lež místo ministerstva financí omluvit sám Zeman) přišla výzva úředníků Schillerové, že jim mám vrátit 51 tisíc Kč za soudní náklady. Vrátil jsem. Tady si teta čas našla. Holt na chudej lid musí bejt přísnost! Dvojí metr se tomu říká. Beztrestná vrchnost a na holotu bič. Už jsme si zvykli, už zas je to normálka.“ A jak můžete vidět na fotografii uveřejněné Šarapatkou, musel dokonce odeslat zpět i dopis s původní omluvou sepsanou ministerstvem.

Český stát, zastoupený paní Schillerovou, hospodaří tak řádně, že sbíráním "drobných" po běžných občanech střádá korunku ke korunce. A běda, zda to nemá na účtě včas. Vložené miliony, o nichž se i policie domnívá, že byly zneužity neoprávněně, nepožaduje a dopřává vyvolenému, aby si je náležitě užil.

Má-li právě toto jednání vést k tomu, aby občané věřili ve spravedlivé zacházení s každým jednotlivcem, pak by měl někdo paní Aleně upřímně povědět, že takto se to určitě nedělá. Tedy třeba soud, k němuž by měla kauza dojít, pokud ji tam státní zástupce na základě policejních závěrů opravdu pošle.

KAM DÁL: Řízená izolace prezidenta Zemana jako případ pro sociálku? Zneužívání seniora je závažný čin.