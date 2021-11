Národnímu týmu pro zvládnutí epidemie chybí odborníci. Pravděpodobný šéf zdravotnictví Válek odmítá vysvětlit důvody

Expertní skupina, která by se v budoucnu mohla transformovat v obdobu německého Kochova institutu. Apolitický tým "chytrých hlav", odborníků, kteří jsou znalí věci, doporučení tak mají velkou váhu. Jejich názory by pak měly vést k lepším rozhodnutím politiků a snížit dopady pandemie koronaviru.

Národní tým pro zvládnutí epidemie by se mohl stát jedním z velkých trumfů nastupujícího ministra zdravotnictví Vlastimila Válka. Skvělá myšlenka, kterou už sice měla vláda Andreje Babiše, ale nikdy ji nedokázala realizovat.

Proč chybí další profese?

Hned na začátku se však ukazují slabiny. „Ani jeden sociolog, ani jeden ekonom, ani jeden psycholog, ani jeden právník. Jsme naprosto nepoučitelní. Pandemie je hlavně problém sociální, pak až lékařský. Lékařský problém je nemoc, ne dynamika ve společnosti,“ napsal si na Twitter bývalý ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky, vysokoškolský pedagog na Karlově univerzitě Josef Šlerka.

Přitom právě zmiňované profese jsou často doslova životně důležité. Navíc bez konzultace s psychology, právníky či sociology pak dochází k masivnímu nedodržování nařízení. Tomu je možné předejít pouze v případě, že je vše předem konzultováno s odborníky na danou problematiku. Jak napsal pan Šlerka, zdaleka to není pouze medicínský problém.

Komunikace je bohužel nulová

Do čela skupiny by se měl postavit ředitel České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, který patří k předním expertům už současné vlády. Mezi ohlášené členy patří například epidemiolog Rastislav Maďar, ředitelka protiepidemického odboru HS hlavního města Prahy Martina Marešová, přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK FN Motol Pavel Dřevínek a další.

Vesměs skvělí lékaři a odborníci. Vlastimila Válka jsme se zeptali, proč chybí výše popsaná zaměření. Je to jen dočasné? Doplní další kapacity? Odpovědi jsme se bohužel nedočkali, stejně jako na předchozí dotaz. Snad jde pouze o nedopatření a pan Válek toho má teď hodně. Pokud by se mělo jednat o nový komunikační trend nastupujícího kabinetu Petra Fialy, nebyla by to dobrá zpráva.

