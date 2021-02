Nejšílenější dezinformace kolem Sorose. Bývalý nacista a slib, že zničí USA

Georges Soros je pro některé doslova symbolem ďábla. Multimiliardář, který se narodil v Maďarsku, ale žije a podniká v USA, je jedním z nejvýznamnějších filantropů na světě. Právě jeho podpora neziskového sektoru včetně vzdělávacích programů se používají v propagandě proti němu samotnému.

Za činnost, za kterou by za normálních okolností sklidil potlesk, jsou v současnosti terčem podezřelé aktivity na ovládnutí světa. Největším kritikem Sorose je autokratický premiér Maďarska Viktor Orbán. Ten však paradoxně studoval díky stipendiu právě od Sorose. Jaké nepravdy se na tohoto podnikatele židovského původů pravidelně vytahují?

Nacista Soros

Kdo této informaci věří, měl by jít minimálně na léčení do Osvětimi. Dnes devadesátiletý Soros měl být podle fiktivní fotografie usvědčen z toho, že byl mladým nacistou v uniformě. Vzhledem k židovskému původu tohoto podnikatele se jedná o velmi smělou a podpásovou dezinformaci. Místo toho se Sorosova rodina schovávala v bezpečí pod jinými jmény, aby se vyhnula deportaci do koncentračních táborů.

Zničím USA

Internetem také koluje fiktivní rozhovor, který usvědčuje Sorose z toho, že slibuje, jak zničí USA. V oficiálních archivech se nic podobného nenašlo a deník Newsweek se tomuto nařčení také brání. Tato teorie se velmi podobá dezinformaci Miloše Zemana ohledně článku Ferdinanda Peroutky, kde měl údajně napsat, že Hitler je gentleman. Nikdy se evidentní důkaz nenašel. Stejně tak tomu je u Sorose. Ti, co tuto dezinformaci přivedli na svět, se však brání s tím, že archivy byly záměrně zlikvidovány, aby se nenašel důkaz o této Sorosově hrozbě.

Soros a jeho ANTIFA

Donald Trump je mistr dezinformací. Ti, co se snaží napravit internetové fake news, mají jeho nezvolením o mnoho práce méně. Právě Soros se totiž stal domnělým donátorem a ideologickým vůdcem anarchistické skupiny ANTIFA a dokonce údajně stojí za hnutím Black Lives Matter.

Sorosův Open society foundation pravděpodobně opravdu podpořil několika miliony jejich chod, ale stejně tak celebrity jako Beyonce. Mluvčí Sorosova fondu zároveň zdůrazňuje, že hnutí nefungují, protože získává podporu, ale protože jim jde o zlepšení společenské situace. To, že tento fakt lidé překrucují, je v internetovém prostoru zcela normální. Svět ovšem není černobílý…

