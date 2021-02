Nový plán v boji s koronavirem ušetří peníze do rozpočtu. Zákaz vycházení až do léta se vyplatí

/POLITICKÁ SATIRA/ Pandemie koronaviru není v České republice stále pod kontrolou a politikům teče tzv. do bot. Už tak omezené možnosti pohybu na veřejných místech dostanou další ránu. Jan Hamáček přišel s novinkou, která občany rozhodně nepotěší. Všichni totiž pravděpodobně zůstaneme doma až do léta.

Jen k popelnicím

Města a vesnice zaplní vojenské a policejní hlídky. Instalují se kamery a hlasité alarmy do každé ulice. Vláda v boji s koronavirem utratila obrovské penzum peněz a Jan Hamáček vymyslel, jak ušetřit nějakou tu korunku do rozpočtu. Pravděpodobně se nechal inspirovat svou nejoblíbenější knihou 1984 od George Orwella.

Pro to, co se chystá, už ani nevystihuje slovo lockdown. Na ministerstvu vnitra tomuto návrhu říkají domácí vězení. Vzhledem k tomu, že se u mnoha profesí osvědčila práce z domova, má tato radikální záležitost zelenou i u zaměstnanců. Obyvatelstvo si tak bude muset zvyknout na jaro pod zámkem. Většina z nás by tak mohla vyjít ven maximálně s odpadky k popelnicím.

Kdo může?

Samozřejmě jsou pracovní pozice, které občas ven vyjít musí. Policisté, vojáci, doktoři a mnozí by také řekli, že dělníci. To ovšem už nemusí být pravda. “Výroba se robotizuje a teď přichází čas, kdy je nejlepší příležitost přejít na tento postup práce bez kompromisů,” sděluje pro čtidoma zdroj blízký ministrovi obchodu a průmyslu.

Hamáček operuje s myšlenkou, že když nikdo nebude vycházet, ani si lidé nevšimnou nedodělaných projektů, které zatěžují rozpočet. Nedostavěné dálnice, neopravené silnice, údržba tramvajových kolejí, metra, rekonstrukce státního majetku, fasád domů a podobně počká, protože není důvod se do podobných oprav pouštět. Lidé budou zavření doma a nebudou jezdit ani autem, ani hromadnou dopravou. Vláda tak ušetří nejednu miliardu za několik měsíců domácího vězení.

Žádná velká změna

Byť se očekává raketový nárůst nezaměstnanosti, ministr se tím nenechává odradit. “Lidé přijdou na to, jak vydělat peníze. Třeba se všichni staneme youtubery a bude to. Je to také příležitost na rekvalifikace. Vláda tak dává lidem čas a příležitost, jak se něco nového naučit,” dodává lobbista, který je ve velmi úzkém kontaktu s ministrem Hamáčkem.

A co nezaplacené účty? O tom se nikdy nebude mluvit nahlas, ale mohlo by se jednat o další zajímavou finanční položku do rozpočtu, a to z exekucí. Ministr si tak evidentně nedělá hlavu s tím, že lidé přijdou o střechu nad hlavou. Spoléhá pravděpodobně i na to, že v hustých českých lesích vyrostou nová obydlí ve stromech či ve městech ožijí kanály. Pokud tato vize odvážného ministra Hamáčka vyjde, máme se rozhodně na co těšit.

KAM DÁL: Další televizní kriminálka. Zločiny Velké Prahy není jenom přehlídka retro mrtvol