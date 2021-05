Obviněný, vyšetřovaný, ve střetu zájmů. Nemehla dovládla, garnitura lží je mnohem efektivnější

/KOMENTÁŘ/ Výkony vlády jsou tristní - vidí to opozice, vidí to odborníci, vidí to komentátoři. Už to v běžném životě pociťují i běžní občané. Jenomže k nim parta odborníků kolem premiéra Babiše nedohlédne. Jejich osobní zájmy zcela zaslepily snahu o prosperitu země. Bez ohledu na zákony jdou tvrdě za svými cíli a vzájemně si kryjí záda při podvodech, vyvádění financí ze státní kasy, utrácení imaginárních miliard. To vše v kontextu s nenapravitelným ničením pověsti Česka ve světě, v EU a u partnerů, kteří již ztrácí ve fungování naší země důvěru.

Čest se nenosí

Trend "chyť mě, když to dokážeš" nastavil premiér Babiš ihned po obsazení nejvyššího postu ve Strakově akademii. Před volbami z billboardů hlásal: „Jsme schopný národ. Jen nás řídí nemeha.“ Na bidýlku sedí čtvrtým rokem a za jeho vlády došlo na překopání veškerých zvyklostí, které se zdály být po dlouhé roky v moderním nastavení postkomunistického demokratického státu neochvějnými. Kauzy, obvinění, obžaloby, podvody, trestní stíhání - lidi s takovými cejchy si kolem sebe nastřádal premiér, a pokud se netýká přímo těch nejbližších, v jejich rodině nebo blízkém okolí se určitě někdo s takovým puncem najde. Nějaká čest se už v Česku dávno nenosí.

„Všeci kradnú,“ volal ještě před volbami v roce 2013 Andrej Babiš, když svými líbivými hesly dokázal zburcovat velkou část Česka a ulovit díky jejich dobré víře v "lepší Česko" skvělý volební výsledek. Kdo věří v tuto neomalenou lež ještě dnes, musí mít práh slušnosti a vnímání světa kolem sebe hodně nízko. Protože dneska kradnú především ti, co jsou napojeni na chobotnici kolem české "Strakovky", a podfukáři tipu Pitr, manažeři OKD nebo Rittig jsou v porovnání s vládními a hradními chapadly jen malincí pruhovaní klauni.

Ministerská křesla

V současné vládě sedí člověk, kterého kvůli "moskevské misi" vyšetřuje policie ČR. Navíc ho čeká také další posezení s příslušníky, kterým jen tak mimochodem šéfuje, a to na téma předražených nákupů v době loňského nouzového stavu z Číny. Sedí tam také muž, který si plete daňové přiznání s přiznáním majetkovým, ve kterém jen roztržitostí opomene nepodstatné vlastnictví 65 nemovitostí a vedlejší příjmy 30 milionů z pronájmu, přičemž nemalou část z této částky činil i výdělek z propůjčení jednoho sídla nemocnici, které šéfoval. O nějakých klinických studiích, které místo "své nemocnici" zadával vlastní společnosti, už ani není třeba se zmiňovat. Těmto dvěma dělá na dalším křesle přísedící dáma, komunistická prokurátorka, která do puntíku plní zadání svého nadřízeného. Naposledy se jí podařilo zatlačit na nejvyššího státního zástupce natolik, že těsně před cílem vyšetřování premiérovy kauzy "Čapí hnízdo" odstoupil ze své funkce.

Potvrdila se má slova - Pavel Zeman odstupuje kvůli tlakům ministryně Benešové.



Tohle je v právním státě nepřípustné. Odstoupit by měla ona - a to okamžitě — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) May 14, 2021

Jen tahle trojice by vydala v právním státě na palcové titulky médií na několik týdnů a šla by si za své kroky okamžitě sednout jinam. U nás se ohánějí trestními oznámeními na novináře, kteří si o jejich konání dovolují vůbec informovat, a v rámci zachování rovnováhy přebíjejí jejich spolusedící ve vládě průšvihy jinými kauzami. To vše se děje pod dohledem šéfa Andreje Babiše, na kterého z Pražského hradu dohlíží ještě vyšší šéf Miloš Zeman. Vždyť s Andrejem počítá na post prezidenta, až mu za necelé dva roky skončí dále neobhajitelný mandát. Drží teplé místo muži, o němž jeho vlastní syn říká, že je zbabělec a primitiv, a nechce s ním mít nic společného. Pro muže, který je schopen sát dotace z EU, nechat se usvědčit ze lží, manipulací a střetů zájmů, a zároveň těm samým lidem, kteří ho načapali v nedbalkách, zcela bez uzardění kázat o tom, jak špatně dělají evropskou politiku a křičet „Je to kampáň!“

Pokud je toto pravda, jde samozřejmě o trestný čin. Co je však horší, jde o systémové selhání kontrolního systému čerpání dotací ze strany českých institucí. Očividně když jde o dotace holdingu, musí jít stranou vše, včetně rizika pozastavení všech dotací.https://t.co/tLJCANOqVr — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) May 18, 2021

Nedůvěra vládě. A není to jedno?

Sorry jako, v Česku nebude líp a nezařídí to ani Piráti, ani STAN, natož ODS či TOP 09. Takhle rozvrácenou zemi - politicky, společensky a především finančně, by nedala dohromady ani parta kolem Supermana. Andrej Babiš dokázal to, co nezvládli Topolánek, Klaus, Kalousek, Paroubek dohromady. Devalvoval Česko na úroveň nedemokratických států, s pomocí oddané Aleny Schillerové rozvrátil veřejné finance a ve spolupráci s osazenstvem Pražského hradu nás odsunul směrem k Putinovu Rusku, které v zábavném battlu o vliv na středoevropskou zemičku porazilo Čínu. A jestli se povede nebo nepovede vyslovit za dva týdny vládě nedůvěru s pomocí komunistů nebo Okamurovy SPD, je víceméně jedno.

Tahle země není pro změnu! Kdyby ano, hořela by v ulicích auta, Václavák by byl den co den plný a tlak opozice a médií by byl tak silný, že by se Andrej Babiš vzdal svého postu sám. Jenomže v Česku vládne ticho. Lidi si na to vše odsouzeníhodné zvykli, jsou unaveni z pandemie, kauz a jejich neřešení a i ti největší křiklouni pomalu přijímají hořký fakt, že zlo zvítězilo nad prosperitou, demokracií a svobodou. Ano, bude hůř...

