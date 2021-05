Olgo, tohle se nepovedlo! Vdova po režiséru Menzelovi zpochybnila věrohodnost zpovídaných obětí exposlance Feriho

Na svůj instagram umístila svérázná podnikatelka jednu ze svých krásných portrétových fotek a doplnila ji komentářem: „Dámy a paní, dívky a ženy, přátelé, dění posledních dní mi jako ženě nedá a neodpustím si následující úvahu. Umíte si představit, že byste se staly, nota bene v dnešní době, předmětem sexuálního obtěžování nebo přímo nevybíravého chování ze strany muže, veřejně známého politika, a ponechaly to bez adekvátní reakce? Může být podle vás strach z osoby agresora tak velký, že překoná pocit pošpinění, ponížení a frustrace přetrvávající možná do konce života? Já sama si neumím představit, že bych si takovou šílenou, stresující a ponižující zkušenost nechávala roky pro sebe a nebránila se, i kdyby to byl samotný prezident Zeměkoule…“ Odpovědi na sebe nenechaly dlouho čekat. Ve světle většinových názorů od těch, kteří tématu rozumějí, je ten Olgy Menzelové přinejmenším nepovedený.

Podpůrná síť pro oběti

Brněnský občanský aktivista Matěj Hollan ke "kauze Feri" uvedl: „V rámci své práce se zabývám destigmatizací u závislých, protože teprve, když je vytvořeno prostředí, ve kterém se o svém problému nestydíte mluvit, protože se cítíte bezpečně, je šance, že ho začnete řešit. Někdy to trvá velmi dlouho. I desítky let. Stejně jako u sexuálního násilí...“ Reagoval tak v obecné rovině na všechny komentáře, podobné tomu, jaký vystřihla Menzelová. „Vytvořme podpůrnou síť pro možné oběti v kauze Feri. Beru jako svou automatickou povinnost a profesní čest stát na straně obětí či psychicky či jinak nemocných,“ dodal Hollan, který dříve pracoval pro Institut regionálních demokratických hodnot, Transparency International nebo Rekonstrukci státu. Upozornil také na těžký úděl obětí, které s novináři hovořily a čeká je další kolo při výsleších na policii, případně u soudu. „...ty ženy jsou ponižovány už teď, když skrývají svou identitu. Řekly si o to, neměly používat Tinder, proč to neřekly hned. Názorně na tom vidíme, jak šíleně těžké je to říct na své jméno. Dovedete si to představit? Pro ty ženy to bude nepředstavitelně těžké, protože naše velmi tradicionalistická společnost jim to dá pekelně sežrat...“ doplnil Hollan.

Dominik Feri se stáhl ze všech veřejných funkcí, TOP 09 adoruje jeho okamžitý odchod, dává jej za příklad jiným a volá pro jeho civilní osobu po presumpci neviny. „Dominik Feri jako občan má stejně jako každý jiný právo na presumpci neviny a je potřeba na něj takto pohlížet,“ napsala předsedkyně Markéta Adamová Pekarová. Nezmiňuje oběti, nevyjadřuje jim podporu. Volá jen po spravedlnosti pro údajného predátora, a právě to o nastavení naší společnosti leccos říká. Ty dívky se ničím neprovinily, ony jsou oběťmi, ony bojují o svou čest. Ony se musí znovu vracet do momentů, které jim nebyly přinejmenším příjemné, ony musí vzpomínat a dokazovat.

Politika nastavuje zákony, nelze ji oddělit

Na tento fakt upozornil třeba Michal Berg, spolupředseda Strany Zelených. Svůj obsáhlý status na facebooku nazval "10x o sexuálním násilí" a jasně v něm pojmenoval hlavní body celé "kauzy Feri". Za podstatný a vztahující se k úvaze Olgy Menzelové vypíchněme třeba tento: „Je potřeba ocenit, že oběti dokázaly najít sílu o svých traumatech promluvit. Ne proto, že to vedlo k odstoupení Dominika Feriho, ale proto, že jen pokud se další takové případy dostanou na světlo, povede to ke zlepšení situace a méně utrpení do budoucna. Nejbližší dny pro ně budou - k velké lítosti - opět těžkou zkouškou a budou vyžadovat hodně sil. O to víc je potřeba si toho kroku cenit.“ A pro Olgu zde máme ještě jeden neméně podstatný Bergův postřeh: „Politiku nelze od tohoto tématu oddělit. Nejen proto, že se týká známého politika, ale také proto, že je to právě politická reprezentace, která nastavuje zákony a pravidla společnosti, ve které se sexuální násilí děje.“

Na instagramovém účtu Olgy Menzelové se ozvaly celkem nesouhlasné názory od žen, což se většinou neděje. Mnohým jejím sledujícím se líbí nastavení jejích vztahů i života, baví je její nezávislost a otevřenost. Pochopení pro znevažování obětí násilí ale moc neprojevily. „Ne, dnes ve středním věku bych nečekala. V prvaku na vejsce na jedné z nejvíc macho fakult po opileckém večírku?? Nebo dokonce na střední? Ne. Neřekla bych to asi ani kamarádce. Byla bych hodně opatrná v podobných řečnických otázkách. To, ze je někdo oblíbený, liberální politik neznamená, že musi být lidsky jako lilium. A pokud a priori budeme i my ženy hned od počátku rozmělňovat pozice obětí sexuálního či psychického násilí, nikdy se jako společnost z toho nevyhrabeme.“

A jasné "NE" k debatám o věrohodnosti obětí, které vyzpovídali dva renomovaní novináři, říká i Pirátská strana, která vydala ke "kauze Feri" stručné, ale jasné stanovisko: „V případech sexuálního násilí je vždy třeba naslouchat obětem a nedevalvovat jejich výpovědi. Vytvářejme prostředí, ve kterém násilí - sexuální ani jiné - nemá žádné místo. A v němž se oběti nemusí bát, že se stanou terčem zesměšňování či dokonce zastrašování.“

Olga Menzelová své zamyšlení jistě nepsala se zlým úmyslem. Jenomže představte si pocit ženy, která vypovídala, když si přečte takový názor. Dodá jí podporu? Dodá jí odvahu? Instagramová annacitronova to vysvětlila Menzelové narovinu: „Já bych hlavně nikdy neshazovala jiné ženy za to, kdy se to rozhodly řešit. #odvahaje, že to vůbec veřejně řeší. “Před volbami” a “po volbách” je skoro pořád, podle tohohle argumentu by se neměly bránit nikdy. A odpověď na otázku “Cui bono?” - všem holkám a ženám po téhle kauze, u kterých si to i díky medializaci téhle kauzy násilník třeba dvakrát rozmyslí. A pokud ne, snad jim to dodá odvahu to řešit. I když pokud pak přijde podobný victim blaming a nedůvěra jako od Vás, tak bych se nedivila, když se budou i nadále bát.“

