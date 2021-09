Patří král na hrad? Podceňovaní Monarchisté jsou černým koněm parlamentních voleb

/POLITICKÁ SATIRA/ V České republice se rodí nenápadná a neviditelná politická síla. Klasická parlamentní demokracie a mnoha občanům po 32 letech zhořkla, ale anarchie ani totalitní režimy pro ně nejsou řešením. Tak co s tím? V ulicích měst a na návsích vesnic přichází jednotná odpověď. „Volme krále!"

Experiment tatíčka Masaryka nevyšel, když "vyhnal" panovníka z hradu. Tehdy netušil, že se za 103 let bude vracet mnohem silnější. „Ano, Spolu to dokážeme,” vykřikl ze svého černého koně muž s plnovousem, moudrostí ve tváři a nepovedenou kopií koruny na hlavě. Zdá se, že korunovační klenoty v katedrále sv. Víta budou mít nového majitele. O koho se jedná?

Nemají billboardy, ale je jich mnoho!

Zdá se, že veřejný a mediální prostor je zaplněn jen několika vyvolenými. Češi tak vnímají hlavně bojůvky mezi Andrejem Babišem, Ivanem Bartošem, Petrem Fialou, Tomiem Okamurou a dalšími.

Prezident Miloš Zeman zatím trůní v hibernaci, ale zároveň se připravuje na nečekanou změnu. „Když se dva hádají, třetí se směje,” řekl král davu na Staroměstském náměstí. Kdo je spasitel a kdo je ten, který republiku změní znovu na monarchii? V předvolebních průzkumech se totiž úplně pozapomněli zeptat: „Nechcete raději na hradě krále?”

Pohádka na dobrou noc: Bylo jednou jedno království. Malé, bez moře, s nevysokými horami, ale s krásnou krajinou. Ani zima, ani žár, ani bohaté, ani chudé. V této zvláštní kotlině uprostřed starého kontinentu byl vychován národ pracovitý a všeho znalý. Jedná se o království zlatých ručiček, sebestředného humoru a hlavně lidí, kteří všechno nejlépe vědí.

Potomek Jiříka z Poděbrad

V předvolebním zmatku všechny politické strany zapomněly na jednu důležitou osobnost, která zatím v tichosti vyčkává na nečekaný úder. V lázeňském městě Poděbrady totiž v garsonce žije muž se slavným rodokmenem. Jeho jméno je Jiří Poděbradský a jedná se o pra pra pra pra pra pra pra vnuka bývalého českého krále Jiřího z Poděbrad.

Ten už před rokem začal na koni roznášet letáky do supermarketů, a to od domu k domu, ale k tomu nezapomněl přidat i letáček vlastní. Na něm je napsáno: „Král patří na hrad a já jsem připraven.” Žádný twitterový nebo facebookový účet. Jiří Poděbradský oslovuje voliče s pomocí politické strany Koruna Česká v tiché, ale účinné kontaktní kampani.V televizi na něj nenarazíte, jeho tvář viděly už desetitisíce lidí

„Já mám jasno. Budu volit Jiříka. Je to muž charakterní, věřím mu. Po Poděbradech roznáší starým lidem obědy, na školách má přednášky pro děti a rozdává zlaté mince pro každého, kdo je v nouzi. Věřte mi, na světě není spravedlivějšího člověka,” vysvětluje na náměstí v Poděbradech jeden z jeho velkých příznivců.

Velmi pravděpodobný scénář

Je 7. říjen roku 2021. Vládlo mlhavé podzimní počasí, že na krok nebylo vidět. Politici parlamentních stran okusují nehty nervozitou a Marcela Augustová v televizním vysílání ukazuje první modely toho, jak by volby mohly dopadnout. Vtom se na obloze rozestoupí mraky, z hory Blaník se ozve zvuk, který je slyšet od Aše po Karvinou. Celá země se otřásla. Jako by se svět na pár vteřin zastavil. Ve volebních místnostech se lidé začínají rozhodovat zcela nečekaně. Každý totiž slyšel, jak mu Bůh šeptá do ucha: „Vol Jiříka a bude ti dobře!”

Jiří Poděbradský čeká na svém černém koni pod ocasem na Václavském náměstí. Socha od Myslbeka ožívá a klusající vojsko míří z Blaníku přímo do centra Prahy. Česká republika na tento zázračný den nezapomene. Kronikáři, youtubeři a streameři nestíhají reagovat. Instagram, Facebook i Twitter jsou bez života. Volební místnosti se zavírají, hlasy jsou sečteny. Přišlo to, na co se čeká již od mnichovské dohody.

Češi jsou zachráněni. Marcela Augustová dostává první volební výsledky. Koruna Česká získává neuvěřitelných 99 % z volební účasti 99 %. Evropské země sledují z dálky na český zázrak s úžasem. Jiřík Poděbradský za doprovodu patrona sv. Václava míří s blanickými rytíři na Pražský hrad. Miloš Zeman stále spí v hibernaci a Jiří Ovčáček dostává novou práci.

Mluvčí se teď bude starat o hradní zvěř, která se zabydlela na prvním nádvoří. Z mluvčí prezidenta, je mluvčí prasat a král Jiřík z Poděbrad dává pozor, jestli Ovčáček, Mynář a Nejedlý poctivě pracují. Andrej Babiš byl rytíři chycen na Rozvadově, jak pod jinou identitou opouští krajinu. Čeká ho soud, ale Jiřík je milosrdný. Andrej v současnosti pracuje v hradní pekárně, kde zprovozňuje novou linku na toastový chléb. Svět se mění, Česko se mění. Pravá koruna patří králi, hrad patří králi a ze svobodných občanů se stávají spokojení poddaní. Vítejte v nové éře našich dějin. Ať nám všem král slouží spravedlivě.

