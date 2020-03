Markéta Pekarová Adamová: Tato vláda kašle na důležitá témata, TOP 09 chce být součástí té příští

Paní předsedkyně, nedávno jsme se potkali nad otázkou ochrany zvířat - zákazu klecových chovů slepic a týrání zvířat. O prvně jmenované normě se stále jedná, druhá je již schválená. Čemu se kromě toho věnujete?

Kromě zmiňované tématiky se zabýváme také ochranou životního prostředí, tématy jako jsou podpora podnikání živnostníků a debyrokratizace jejich života, stejně jako snížením daní na bydlení, které je v republice opravdu drahé. Já jsem například do debaty vnesla téma přijetí eura, protože ji vnímám jako určitou pojistku pro Českou republiku jak z politického, tak i ekonomického hlediska. Pro mě osobně jsou důležitá i témata slaďování osobního a pracovního života. To je oblast, které se dlouhodobě věnuji a snažím se, abychom prosadili podporu částačných úvazků, abychom pomohli rodinám, které mají malé děti, s vybudováváním péče o ně.

Markéta Pekarová Adamová je čtvrtou předsedkyní TOP 09. V listopadu 2019 ve funkci nahradila Jiřího Pospíšila. Dříve půdobila jako místopředsedkyně (2015 - 2017) a 1. místopředsedkyně (2017 - 2019) strany. Je poslankyní Parlamentu České republiky. Studovala na UK (andragogika) a ČVUT (ekonomie a management). Věnovala se mezinárodní dobrovolnické práci a činnostem s dětmi ze sociálně slabšího prostředí.

Která z těch otázek je nyní nejaktuálnější?

Právě zmiňovaná tématika částečných pracovních úvazků. V nedávné době jsme ve Sněmovně projednávali novelu, která by toto mohla zjednodušit a snížit odvodovou povinnost za takové zaměstnance. Vládní většina to bohužel zamítla a velmi razantně nedopustila, aby se tento návrh dále projednával. My ale připravujeme v této oblasti jiný a snažíme se vyhovět výhradám vlády.

Rozhodně nechceme rezignovat, protože je zde mnoho lidí, kteří pečují o malé děti nebo naopak o své stárnoucí rodiče, ale i lidé před důchodovým věkem, kteří chtějí pracovat, ale nemohou do zaměstnání na plný úvazek. Takových pracovních míst je stále velmi málo a zaměstnavatelé nejsou podporováni v jejich vytváření. To je tedy jedna z oblastí, které nyní řešíme.

Jak silné slovo má TOP 09? Nemyslím nyní poměry počtu poslanců, to všichni víme, ale spíš to, jestli jsou názory poslanců TOP 09 ve Sněmovně slyšeny?

Jak ukazuje například nedávno schválená novela, zvyšující tresty za týrání zvířat, je jasné, že i druhý nejmenší poslanecký klub může uspět. Šlo o dvouletou velmi náročnou práci z hlediska jednání a kompromisů, kterých byli nutno dosáhnout. Máme tedy i ze své pozice možnost nějaké změny dosáhnout.

Předpokládám, že byste si přáli mít po příštích volbách větší zastoupení jak v Poslanecké sněmovně, tak nyní třeba aktuálně i v krajích. Kde vy, jako předsedkyně TOP 09 vidíte svoji stranu v příštím období? Umíte si představit opětovnou spolupráci s hnutím STAN?

V současné době v přípravách na krajské volby spolupracujeme s různými politickými stranami. Jde o třináct krajů a dá se říci, že také o třináct různých koalic, protože někde jsou to koalice KDU-ČSL a TOP 09, jinde se přidávají i další místní sdružení, Zelení, ODS a další strany. Je tedy mnoho možností spolupráce. Stále také jednáme o senátních kandidátech. Hlavní pro nás je, abychom netříštili síly.

Přijdou parlamentní volby. Nyní máte druhý nejmenší poslanecký klub. Myslíte si, že má vaše strana možnost dosáhnout na lepší výsledek?

Spolupráce s ostatními stranami je ostatně naším cílem i pro volby sněmovní. Protože v momentě, kdy chceme prosazovat politiku, která je zaměřená na budoucnost a odpovědná vůči všem generacím, které tady žijí, tak chceme otočit pověstné kormidlo. To ale sami nemůžeme zvládnout, a proto je snaha spojovat síly s ostatními i pro sněmovní volby.

Jak ta jednání dopadnou, zatím samozřejmě nemohu odhadovat, umím si představit spolupráci s vícero stranami, které jsou nám blízké. Jak jsem zmínila, v krajských volbách je to například ODS, KDU-ČSL, do sněmovních voleb nevylučuji ani hnutí STAN, s nimiž máme i přes některé odlišnosti patrně největší názorovou shodu. V mnoha otázkách se ale příliš nelišíme ani od ODS, byť máme jiný pohled na Evropskou unii, ochanu životního prostředí… Záleží ale na tom, zda si dáme hlavní cíl sestavovat příští vládu a být v ní vůdčí silou, nebo jestli nám bude “stačit” jen se někam dostat. Já ale vnímám pro TOP 09 jako ambici do příštích sněmovních voleb prvně zmiňovanou variantu.

Zeptám se nyní trochu osobněji - před Vámi měla strana tři předsedy, Vy jste první žena v čele TOP 09. Co to pro stranu znamená? Došlo k nějakému posunu názorů, vnímání politiky nebo přístupu k práci, zaměřujete se třeba více na problematiku, která trápí ženy? A jak Vás Vaši kolegové vnímají?

Ženské a mužské vnímáni světa je smaozřejmě trochu jiné, stejně jako styl jednání a řešení problémů. Všímám si, že můj přístup k problémům je takový, že se vždy snažím v co možná maximální míře dohodnout a hledím na výsledek jako na hlavní cíl.

Nejde mi tak o to, abych upřednostnila sebe a vlastní ego, abych se mohla po jednání tak říkajíc poplácat po ramenou. Jde mi o to, aby TOP 09 uspěla v dalších volbách, abychom měli možnost prosazovat to, co je pro nás důležité, ať už se to týká životního prostředí nebo sociálního systému - zkrátka témat, na které současná vláda kašle.

Myslím si, že stojí za to se o takový úspěch poprat a zahodit někdy až ješitné postoje. Pokud bych to měla shrnout, myslím si, že my ženy jsme zaměřeny více na styl než na slova. Proto mám ráda výrok Margaret Thatcher: Chcete-li aby se něco řeklo, požádejte muže, chcete-li aby se něco udělalo, požádejte ženu.

Jak jsou tedy Vaše vztahy s minulými pány předsedy?

Samozřejmě jsou naprosto korektní, velmi přátelské a bezproblémové. Například jsem ráda, že i pan Schwarzenberg je i přes občasné zdravotní problémy stále velmi aktivním členem našeho poslaneckého klubu.

Jaká je Vaše představa o volebním výsledku v krajských volbách?

Určitě je zásadní, abychom uspěli ve všech krajích, abychom všude měli svoje zastupitele, kteří navíc v mnoha případech by mohli být součástí vládních koalic, které by mohly nabídnout mnohem lepší správu krajů než současné krajské vedení KSČM nebo ANO.

Na závěr si dovolím otázku možná spíš s říše snů: umíte si představit, že se časem v něčem shodnete i s panem premiérem?

My se občas na něčem shodneme už teď, takže si nemyslím, že je to tak černobílé, jak je to často vnímáno. Bylo by chybou myslet si, že koaliční a opoziční strany jsou v permanentním souboji a nikdy v ničem nenacházejí shodu. Myslím si, že umíme konstruktivně přistoupit ke všem důležitým věcem. Já například v tuto chvíli vnímám jako velmi pozitivní, že se nám podařilo pana premiéra přesvědčit ve věci zákona, který zpřísňuje tresty za týrání zvířat. To ale neznamená, že bychom po příštích volbách nechtěli být v úplně jiné, samozřejmě lepší pozici. A já věřím, že také budeme.

