Pirátská upřímnost je znakem politické nevyspělosti. Selhávají, musí si nastavit jiný model uvažování, říká politolog Charvát

„Budeme se muset asi proti některým jménům vymezit, probíráme to zatím interně,“ řekla Richterová v podcastu PoliTalk. Nepadlo žádné konkrétní jméno ani důvod. Upřímnost je krásná věc, ale politicky střelila pirátská místopředsedkyně vedle.

„Kdyby uvedla přesně, koho myslí, jakou má tento člověk za sebou kauzu nebo průšvih, dávalo by to smysl. Nahrála by si, v dalším jedním by měla navrch. Toto vyjádření však bylo nešťastné,“ vysvětluje pro Čtidoma.cz politolog Jan Charvát.

Můžete si připravit půdu

Je jasné, že jednání, jako například teď o vládě, probíhají vždy. Ale za zavřenými dveřmi. „Většinou se o tom nemluví. Nebo se do médií nechá uniknout konkrétní informace o člověku, kterého nechcete. Pak máte argument, můžete poukazovat na důvody, proč tato osoba ne a co se o něm napsalo. Paní Richterová opravdu promluvila upřímně, jak to Piráti často dělají. Ale zkušený politik by to nikdy neudělal, protože je vidět, že je to znovu vnímáno negativně.“

Je to podobné, jako když Jakub Michálek uvedl jako důvod, proč pirátské hlasování o angažování se ve vládě Petra Fialy trvá čtyři dny. „Bezelstně tvrdil, že lidé jedou na chaty. Jasně, že se mu to vrátilo jako bumerang. Lidé opravdu reálně nemají čas, ale jde to říct jinak, lépe.“ Podle politologa by členové strany potřebovali mnohem více mediálních školení, naučit se, jak vystupovat.

Nejde jen o odvedenou práci

Piráti si totiž dostatečně neuvědomují, že v politice nejde jen o práci, kterou vykonáváte, ale i o to, jak u toho vypadáte a jak se prezentujete. „Zkušený politik se naučí něco jako politickou řeč, nastaví si model uvažování. Piráti ale v tomto ohledu dlouhodobě selhávají.“

Charvát upozorňuje, že to souvisí i s nezvládnutou předvolební kampaní. „Když se podíváte na kampaň SPOLU, byla jasná a srozumitelná, dělali ji profesionálové. Dávali si pozor, aby nerozbíjeli jednotnost stran. I když to někdy ujelo, jako celek skvělá práce.“

Piráty teď čeká zkouška ohněm. Jedna věc je pracovat v opozici, druhá ve vládě a mít vlastní ministry. „Bude na ně upřena velká pozornost. Pro mnoho aktivistů jsou nepřijatelní, každý jejich krůček vedle zřejmě bude rozsáhle probírán. Uvidíme, jak si povedou,“ uzavřel pro Čtidoma.cz Jan Charvát.

KAM DÁL: Jaké zásadní změny chystá nový ministr školství Gazdík? Mimo jiné změní přístup k maturitám i učitelům.