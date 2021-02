Poslankyně Kovářová: Co by se muselo stát, abych se poprala? Paní ministryně Schillerová by si musela začít

Nedávná potyčka ve Sněmovně byla sice značně upozaděna kvůli řešení nouzového stavu, ovšem zapadnout by neměla. Nezařazený poslanec Volný se navždy zapsal do análů české politiky jako totální ignorant. Někteří jeho kolegové volili i ostřejší slova, Marian Jurečka ho třeba nazval magorem. Bitky by zkrátka na půdu parlamentu patřit neměly.