Fialovi ujíždí vlak, využívá toho Babiš. Politolog odhaluje velkou slabinu nové vlády

Podivné ticho ze strany premiéra Petra Fialy, kterého jmenoval do funkce prezident Miloš Zeman 28. listopadu 2021, udivuje. Možná styl této komunikace vyniká tak výrazně jen proto, že jsme byli zvyklí na ten extrémně hlasitý z doby vlády Andreje Babiše. Co k tomu nového šéfa vlády vede? Má kolem sebe tak slabý tým, že rychlé reakce na vývoj v zemi nezvládá? Nebo je snad přesvědčen, že to není potřeba? „Podcenit komunikaci, včetně komunikace na sociálních sítích, je z mého pohledu chyba, a opět chyba amatérská. Odkazuje k tomu, že si politik neuvědomuje, jaké aspekty hrají v politice svou roli, a více sází na vnitrostranická vyjednávání. Ta jsou sice důležitá, ale zanedbat komunikaci zkrátka nelze,“ říká k tématu Jan Charvát a dodává další obecnou tezi, která definuje politiku jako takovou: „Mimo body v politickém programu a toho, co po vás lidé chtějí a očekávají, je třeba se soustředit i na to, jak na ně působíte. Pokud se budete soustředit pouze na dvě z těchto věcí, tak vám ta třetí bude v konečném součtu vždy chybět.“

Umlčí ticho kritiky?

Právě způsob, jakým se politik vyjadřuje navenek, tedy směrem k voličům, v médiích a na sociálních sítích, utváří jeho image. Ta Petra Fialy je definována uhlazeným profesorským stylem, rozvážnou mluvou a skvělými projevy. Oba pronesené - jeden těsně před volbami i ten novoroční - byly přijaty nejen příznivci velmi pozitivně. I přesto ale volá veřejnost a také média po komunikaci, respektive reakcích na události, palčivé dotazy nebo komentáře ke každodennímu dění. Na tyto výzvy ovšem Petr Fiala neslyší a rétoriku na sociálních sítích prozatím nijak nevylepšil.

Příklad ministra spravednosti Pavla Blažka budiž z jeho strany ukázkovým mlčením. „Ukázalo se, že když budete dělat mrtvého brouka, půjde to. A to i přesto, že to bude části lidem vadit. Ti, co se politikou zabývají, si jméno pana Blažka s něčím spojili a byl pro ně velmi obtížně přijatelný. Pro většinového voliče to tak ale být vůbec nemusí, a větší problém může nastat až ve chvíli, kdy se jeho jméno začne ve velkém řešit v médiích.“ Ticho se tedy v případě ministra Blažka vyplatilo a jen twitter zůstal plný vznesených dotazů, na které nikdy nepadla žádná odpověď.

Nepochopená síla twitteru

„Před deseti lety neexistoval twitter ani sociální sítě, nebylo tedy nutné to řešit. Dnes je tento druh komunikace důležitý a samozřejmě záleží na tom, jak k ní přistupujeme a jak ji vedeme,“ připomíná politolog Jan Charvát. A ačkoli se může zdát, že právě tento kanál je v Česku jen pro specifickou a velmi úzkou skupinu lidí, má sílu a sdružuje komunitu, která v sobě koncentruje velkou moc.

Jan Charvát, politolog

- je odborným asistentem na Katedře politologie IPS Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a současně působí i na katedře Politologie a filozofie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

- vystudoval politologii na FSV UK v Praze a politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku

- mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří politický extremismus, sociální patologie a politické subkultury a český politický systém

„O tento fakt se určitě řada politiků ráda opře, na druhou stranu je dobré znát fakta. Když twitter vznikal, byl nástrojem jen pro novináře, určité intelektuály a některé politiky. A i když je skupina lidí na twitteru malá, je poměrně vlivná. Pokud si tedy stojím za názorem, že nebudu přes twitter nic řešit, ale zároveň tam mám 90 % všech novinářů, jednoduše si dost nabíhám. Neboť novináři o mně budou psát a pokud je budu na této platformě ignorovat, zatímco jsou zvyklí právě zde určité věci řešit, bude jim to vadit a někde se to projeví.“

Kam se poděl nadhled ODS a respekt k novinářům? Tohle je vaše ZMĚNA? Upozornit na důležitá fakta je naší povinností a budeme v tom pokračovat. — Josef Pazderka (@PazderkaJosef) December 27, 2021

Řeknete si, že Petr Fiala přece nemůže reagovat na každý vznesený dotaz, který novináře napadne. To by nedělal nic jiného. To se od něj ale určitě neočekává. Nechat však bez odpovědi například velmi sofistikovaný tweet od novinářky Světlany Witowské byla chyba, kterou nikdo nepřehlédl. „Neznamená to, že musíte zrušit svého tiskového mluvčího a všechno dávat na twitter. Je ale nutné vědět, co vše twitter umí a co se vám na něm vyplatí řešit a jakým způsobem,“ dodává politolog.

A jde to, když je komunikace jednosměrná, pane premiére? Máte tu spoustu otázek, ale odpovědi chybí. Zkuste s lidmi začít opravdu mluvit, třeba začnou lépe chápat a budou víc naslouchat. Taky se o to snažím. I když chápu Vaše vytížení...jen tweety asi nestačí. SW — Světlana Witowská (@SvetlanaWit) December 28, 2021

Babiš na sítích profituje

Navíc bychom si měli z pozice běžných uživatelů twitteru, facebooku a dalších kanálů uvědomit, že na většinu výzev nebo otázek neodpovídají politici osobně. Na komunikaci na sociálních sítích si najímají odborníky a ti vedou komunikaci tak, aby odpovídala stylu daného člověka, a přitom nebyla zneužitelná nebo - v horším případě - chybná.

„Můžeme se vysmívat Andreji Babišovi a říkat, že je to špatný politik a byl slabý premiér. To ale neznamená, že řadě věcí nerozuměl a že je nedělal dobře. Právě komunikace na sociálních sítích mu celkem šla. A půjde mu dobře i do budoucna. V pozici kritika, respektive šéfa opozice, kterým se sám nazval, to uchopil velice dobře a bude tím k sobě obratně přitahovat nespokojené lidi. Vy můžete mezitím dělat věci, o kterých jste hluboce přesvědčeni, že jsou správné, můžete do nich investovat obrovské množství energie. Ale pokud nejste schopni lidem vysvětlit, proč to tak je, budete mít problém a lidé si o vás budou myslet něco jiného. Tím chci říci, že vláda možná právě nyní hledá komunikační strategii, ale řada voličů může situaci vyhodnotit tak, že na jejich mínění vládě nezáleží, a mohou se už nyní rozhodnout, že příště budou volit někoho jiného.“

Má tedy Petr Fiala ještě šanci "udobřit si" rozčílenou komunitu na sociálních sítích lepším stylem komunikace? „Je otázkou, co za tím celkovým mlčením ze strany pana premiéra a jeho týmu je. Jedním z důvodů totiž může být i to, že to řešit nechtějí a myslí si, že jde jen o dočasnou bouři ve sklenici vody. Lidé se vyřádí na sociálních sítích, časem ten hlad po odpovědích opadne a voliči jim i tak zůstanou. Nabídnou jim totiž něco jiného, co pro ně bude nakonec důležitější než ta komunikace. Dle mého názoru si tím ale jen nesmyslně komplikují svou pozici. Má zkušenost je taková, že k volbě strany potřebujete několik různých impulzů a je zbytečné je správně nevysílat tam, kde se to nabízí. Tohle vše se jednou sečte a někde odrazí. Proto tento zvolený styl nekomunikace považuji za chybu,“ hodnotí Jan Charvát aktuální komunikační styl vlády, respektive jejího předsedy Fialy.

