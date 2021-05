Prezident Zeman drží Hamáčkovu hlavu pod hladinou. Bez šnorchlu a už hodně dlouho

/KOMENTÁŘ/ Z paměti lidí, sledujcích politické dění v Česku, jistě na dlouho nevymizí mlčení prezidenta Zemana po rozhodné tiskovce, na níž premiér Andrej Babiš a tehdy zastupující ministr zahraničních věcí Jan Hamáček sdělili národu, že sklad ve Vrběticích vybouchnul za přispění dvou ruských špionů. Během ticha došlo na překotné události, jejichž hlavním strůjcem byl právě šéf ČSSD. Jen on ví, co vše chtěl, co vše nechtěl, co bylo v plánu a co v plánu nebylo a mělo jen zmást ruskou stranu. A pokud to ví, neměl by se do toho zaplétat natolik, jak se mu to v posledních dnech nepochopitelně daří.

Ono je těžké plavat v podminovaných vodách, když vám ti, s nimiž jste uzavřeli supertajné dohody, přihazují do cesty sítě a ještě o mnohém, co mělo zůstat tajné, mluví nahlas. Jako třeba hejtman Pardubického kraje Martin Netolický. Místo, aby se cítil poctěn důvěrou a podpořil stranického šéfa v získání milionu Sputniků V z Ruska, vyzradil obsah schůzky novinářům. Jak má s tímhle nebohý Jan Hamáček naložit? Vždyť tohle si přece nesmluvili a připravil mu tím perné chvíle ve Sněmovně. Na celé čáře jej zklamal i šéf vojenského zpravodajství Jan Beroun, který si dovolil veřejně potvrdit, že cesta do Ruska nebyla žádnou kamufláží pro Rusy, ale již do detailu naplánovaným výletem za soudruhy. Protože, světe div se, špioni si dokázali V Česku snadno zjistit i to, že ruská strana věděla o zjištěních ve Vrbětické kauze s předstihem.

Z toho všeho by Jan Hamáček zřejmě vykličkoval. Když by nepomohly lži, možná by potopil někoho ze spolupracovníků, sám by se přeci nemohl po tom všem přiznat. Poté, co lhal téměř ve všem a zinscenoval tak dokonalý filmový scénář pro další díl Jamese Bonda, by to přece nemohl vzdát. Jenomže co zmůže malý Honza proti velkému Milošovi z Hradu, který stejně rozhoduje o všem. Tedy i o tom, kam až se ve své plavbě ve lžích, nesrovnalostech a hloupých nápadech může potopit. Hamáčkovu hlavu totiž drží Hrad pod vodou od té chvíle, kdy odhodlaný ministr vnitra a toho času i ministr zahraničí oznámil, že vyhostí 18 ruských diplomatů z Česka. Plán na záchranu ČSSD, který se mu rodil v hlavě, totiž prokouknul politický matador Miloš Zeman a nyní v něm šéfa strany máchá tak bravurně, že by snad i bylo nejdenomu člověku skomírajícího sociálního demokrata líto.

Vyždímejte ho!

Pamatujte na Zemanovy apely v pořadu Partie v programu CNN Prima News. „Občané by měli vědět v důležitých věcech pravdu. Víte co, paní moderátorko, pozvěte si do Primy Honzu Hamáčka. Získejte si předtím nějaké informace, abyste nedopadla jako se mnou. Zpovídejte ho tak tvrdě, že z něho možná vyždímete, a on se Vám přizná, jestli to považoval za zastírací manévr, nebo ne,“ sdělil důrazně prezident Zeman a ještě před koncem pořadu znovu apeloval: „A nezapomeňte si pozvat pana Hamáčka, abyste ho zpovídala stejně urputně, jako to děláte se mnou.“

Ve světle informací, které během posledních dnů vyplouvají napovrch, dostává tento prezidentův dva týdny starý apel obludný rozměr. Zvlášť ve chvíli, kdy investigativní tým Seznam.cz prokázal, že se o cestě Jana Hamáčka jednalo i v rámci kanceláře Pražského hradu. Stal se snad šéf Sociální demokracie jen horlivým "troubou", který skočil na hry Pražskému hradu a Kremlu? Odnáší svou snahu o hrdinský čin obrovskou potupou jen proto, že se se tady hraje mnohem vyšší hra, o níž neměl pěšák vicepremiér ani potuchy? Má vůbec Jan Hamáček ještě šanci aspoň vyplavat nad hladinu a naposledy se nadechnout?

Snaží se a kope jak o závod. Zkusil to i na hudební stanici Šlágr, kde dostal prostor k dlouhému rozhovoru s jejím majitelem. Jenomže opět chyba - než někam jdu, měl bych předem vědět, kam jdu. Zrovna tady totiž hra "o zlém Kroupovi a poctivém Honzíkovi", jak ji nazval Radní ČT Zdeněk Šarapatka, moc nezafunguje. Právě diváci Šlágru totiž bezmezně milují Miloše Zemana, svého lidového prezidenta, a tomu ta ošklivá ČSSD kdysi udělala něco zlého. Tak si to pamatují a tak to prostě je. Tyhle hlasy Hamáček nezíská.

S každým takovým přešlapem to s panem předsedou vypadá pořád hůř. Jeho lakovky sice ještě vykukují z vody, ale tělo už mu odplouvá v podvodních proudech lží, intrik a dezinformačních her. Ke vzduchové bublině má prozatím hodně daleko - leda, že by konečně uznal svou porážku, sbalil si svůj červený svetřík a zhasnul nejen na ministerstvu vnitra, ale i v Lidovém domě.

