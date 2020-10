Primátor Hřib: Naučil jsem se řadu fíglů. Třeba jak nekontaminovat sám sebe

Do FNKV Hřib nastoupil v úterý na odpolední směny a dopoledne se věnuje práci na magistrátu. Hřiba za rozhodnutí kritizovali někteří opoziční zastupitelé, podle nichž by se měl především věnovat práci na magistrátu a ne osobnímu PR.

„Je to specifická práce, neboť jsem v tzv. red zóně, takže jsem se mimo jiné učil i řadu specifických fíglů. Třeba to, jak se správně svlékat ze speciálního oděvu a nekontaminovat sám sebe. Musel jsem si zvykat i na to, jak se pracuje s dvojími rukavicemi na rukou. Rovněž jsem se učil s informačním systémem nemocnice, který není příliš intuitivní,“ řekl Hřib.

Jak vypadá primátorova směna?

Primátor slouží na oddělení přijímající pacienty s podezřením nákazy nemocí covid-19, ale zatím čekající na výsledky testu. Hřib vystudoval medicínu, ale praxi se nikdy nevěnoval. Proto pracuje spolu se zkušenějšími lékaři. „Pacienty vyšetřím, vyplním dokumentaci a poté navrhnu další postup, který předložím zkušenějším kolegům. Probereme to a padne rozhodnutí.“

V prvních třech dnech Hřib už stihl zažít, že se na oddělení hromadili pacienti přivážení sanitkami. Podle počtu pacientů se odvíjí jeho pracovní doba. S nemocnicí byl domluven, že zde bude denně od 14:00 do 20:00. „Mění se to podle potřeby. Ve středu jsem tu byl do 22:00, včera do 19:00,“ vysvětlil. Rozličná je také věková struktura pacientů. „Je to různé, ošetřoval jsem nejen starší lidi, ale i třiadvacetiletého muže.“

Někteří opoziční politici uvedli, že pomoc v nemocnici je sice záslužná, ale Hřib by se měl raději věnovat práci na magistrátu. „Pomoc dobrovolníků je důležitá, vážím si jí a děkuji všem. Situace je vážná. Vy ale nemáte odpracovanou svoji práci, na které závisí osudy a budoucnost Pražanů. Navíc vaší nečinností jste k této situaci přispěl. Populismus a fotky do alb jsou to poslední, co Praha potřebuje,“ zareagoval v komentáři na Hřibově twitterovém účtu například předseda pražské ODS Tomáš Portlík.

Člen ANO mluví o šikovném PR

Předseda opozičních zastupitelů ANO a poslanec Patrik Nacher je smířlivější. Jednání primátora sice označil za šikovné PR, ale kritizovat jej prý nebude. „Měl by řídit město jak z hlediska zdravotního, tak ekonomického, a tím pomáhat řešit situaci, jakkoliv je to práce rutinní a nelze ji tak snadno prodat jako fotku z nemocnice. Přesto všechno tento krok kritizovat nebudu. Negativismu je kolem nás hodně,“ sdělil Nacher.

Hřib s kritikou nesouhlasí. Primátorskou funkci práce v nemocnici podle Hřiba neovlivnila. Řekl, že ji vykonává ve svém volném čase, protože mu kvůli pandemii odpadla řada ceremoniálních akcí.

Na úřadě se od ostatních kolegů a úředníků izoloval a přesídlil do rezidence primátora, která je naproti hlavní budovy magistrátu na Mariánském náměstí. „Když dodržujete (v nemocnici) všechny postupy, nemělo by se nic stát. Ale abych nevzbudil nějaké vzruchy, raději jsem se zavřel do rezidence. Jednání a podobně máme všechny on-line, takže to není problém,“ řekl Hřib.

