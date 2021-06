Přitažlivý mluvčí Ovčáček. Utahuje si z vakcíny proti nemoci, která u nás zabila přes 30 tisíc lidí

/OVČÁČKOVO OKÉNKO/ Fóry pana Ovčáčka jsou často pod hranicí únosnosti, a sám si tedy nese i odpovědnost za reakce, které si za ně vyslouží. Tentokrát ale přestřelil více než rozhodčí, který neuznal proměněný mečbol Báře Krejčíkové v semifinále Roland Garros. Za odhalenou zachlupacenou paži se dočkal i mnoha neslušných vzkazů a opětovně vyvolal diskuzi, zda je nutné, aby byl jeho twitterový účet veden jako oficiální komunikační kanál prezidenta ČR na webu Pražského hradu.

Čert vem zveřejněnou nepříliš estetickou fotku, bůh ví, zda patří vůbec mluvčímu hlavy státu. Jenomže komentář ke kovové lžičce, držící na horní části vnitřní paže daného muže, vyvolává mnoho otazníků. „Magnetismus už po prvním očkování proti COVID-19! Funguje to za pár hodin po aplikaci! P.S. Případné nadšence konspiračních teorií a nebo naopak rozdurděné bojovníky s hoaxy zklamu. Fungovalo to i před očkováním.“ Opravdu je namístě, aby si státní úředník, který zrovna zastává funkci ředitele Tiskového odboru Kanceláře prezidenta republiky, dělal legraci z očkování proti nemoci, která celosvětově připravila o život více než tři miliony lidí? Zvlášť ve chvíli, kdy zájem o očkování mezi obyvatelstvem Česka značně polevil?

P.S. Případné nadšence konspiračních teorií a nebo naopak rozdurděné bojovníky s hoaxy zklamu. Fungovalo to i před očkováním pic.twitter.com/59u3k8kQVy — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 11, 2021

Humor k nepochopení

V komentářích pod tweetem se nenašel nikdo, kdo by měl pro takový smysl pro humor pochopení. A jen málokdy se najde někdo i v rovině obecné. To ale Jiřímu Ovčáčkovi vůbec nevadí a snáší spršky posměšných výtek bez hnutí brvou. Naopak, občas - pokud mu to dovolí jeho nabitý pracovní program - ještě rád přitopí k danému tématu pod kotlem. Je to přece jeho účet a může si psát, co se mu zlíbí.

Pojďme si ale přiznat, že jen málokomu z nás, obyčejných smrtelníků, kteří dodržujeme pravidelnou hygienu, ani po sebevětší snaze kovová lžička na paži prostě nedrží. (Ta motivace panem mluvčím byla opravdu neodolatelná a - opravdu se mi to nepovedlo.) Patří-li tedy zveřejněná paže Jiřímu Ovčáčkovi, znamená to, že je vyvoleným. Vyvoleným nejen pro možnost podílet se na devastaci pověsti administrativy Pražského hradu, ale zřejmě i pro využívání nadpřirozených schopností. Kdo z nás to má?

Vysvětlení celé záhady zázračné zmagnetizované paže ale může být zcela prosté. Vlivní influenceři na sociálních sítích často propagují výrobky nebo značky, za což inkasují buďto finanční obnos či barter. Jiří Ovčáček není až takový influencer, lidé ho sledují spíše z recese - ale na svém účtu jich má téměř 80 tisíc, což již není zanedbatelný vzorek. A co v posledních měsících propaguje mluvčí Pražského hradu kromě víry v Boha nejčastěji? Víru v ruské přátele a jejich propagandou tlačenou vakcinanční látku Sputnik V. Její vedlejší účinky nikdo nezná, málokdo zná ty, které by mít měla. Jaký druh vakcíny si nechala diskutovaná ruka vpíchnout, se v textu nepíše, a tak se nabízí snadné vysvětlení. Sputnik V vás možná ochrání před nemocí covid 19, zaručeně vám naboostuje i skrytý magnetismus. Přijdete-li tedy za pár měsíců o funkci, v cirkuse nebo na Karlově mostě si zajisté nějaký ten groš vyděláte.

