Proč je Arenberger ministrem? Zapadá do Babišova a Zemanova konceptu, scéna se připravuje na hru o Sputnik V

Čtvrtý ministr zdravotnictví za posledních sedm měsíců v době, kdy víc, než cokoli jiného potřebujeme jasnou vizi a rozumný postup. A možná i důvěru ve vládu. V českých podmínkách sci-fi?

Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik V čekají

Petr Arenberger samozřejmě není žádným vykuleným začátečníkem, poslední rok a půl pracoval jako ředitel pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, má za sebou bohatou vědeckou i publikační činnost.

„Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik V čekají. Na druhou stranu není jednoduché používat neregistrovaný preparát. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů,“ řekl před časem Novinkám. Stačil by k tomu pouze souhlas etické komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Školení pro funkci ministra má tedy evidentně ze strany Hradu celkem obstejně osvojené. Jak je obecně známo, Sputnik V tlačí na český trh Miloš Zeman, na což také dojel Jan Blatný. Jen je tu jeden drobný problém - ruskou očkovací látku pro studii u nás nemáme.

Ve jménu ochrany obyvatel

Ovšem je tu prohlášení Andreje Babiše, který na středeční tiskové konferenci řekl, že odvolání Blatného „není o Sputniku“. Dodal, že tato vakcína se nebude aplikovat, pokud ji neschválí Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA). Jde tedy premiér proti prezidentovi? Na první pohled možná ano.

Nicméně scénář může být tento: Po fiasku s navýšením počtu dodaných vakcín do České republiky, ve kterém předseda vlády na půdě Evropské unie absolutně neobstál, bude třeba hledat řešení, jak a kde vakcíny zajistit. V rámci ochrany životů obyvatel Česka pak mohou jít stranou všechna prohlášení pana Babiše, že Sputnik V Čechům jen v případě, když to odsouhlasí EMA.

Sputnik V je prostě nutný

Umíte si představit například věty: „Ano, toho Sputnika jsem chtěl jen schválený. Ale co mám dělať? Nechať lidi umírať? To si nevezmu na svědomí. Požádal jsem pana prezidenta, aby vyjednal dodávky ruské vakcíny.“ Velký herecký výkon na Oscara. Premiér už tolikrát popřel sám sebe, že další "změna názoru" nemůže překvapit. A jak známo, jen blbec své názory nemění...

Pokud by takový scénář opravdu nastal, bylo by na místě začít se ptát, jestli se v Bruselu vyjednávání o počtu vakcín pro Česko "nezvrtlo" záměrně. Dveře pro Sputnik V by se touto blamáží mohly otevřít dokořán.

