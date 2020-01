Válková spolupracovala s katem Urválkem, teď může hájit naše práva. Co na to Zeman a další politici?

Měla se podílet na pronásledování a šikaně disidentů. Některé články na toto téma Helena Válková za minulého režimu publikovala, jeden dokonce s nechvalně známým prokurátorem Josefem Urválkem, který zinscenoval řadu justičních vražd včetně té Milady Horákové. Teď by se Válková mohla stát veřejnou ochránkyní práv, do této funkce ji navrhl prezident Miloš Zeman. Přesto, že poslankyně ANO pod tlakem prohlásila, že se kandidatury vzdá, rozhodující slovo bude mít hlava státu.

Momentálně je ombudsmankou Anna Šabatová, té však končí funkční období v únoru. Veřejného ochránce vybírá podle zákona Sněmovna z kandidátů, které navrhne hlava státu a horní komora Parlamentu. Senát už dříve nominoval vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.

Helena Válková z hnutí ANO je vládní kadidátkou a vzhledem ke koaliční většině se dalo předpokládat, že získá dostatek hlasů. Ovšem poté, co se ukázaly některé fragmenty z její minulosti, už to tak jisté není. Dokonce i někteří koaliční poslanci jasně deklarují, že jejich hlas nedostane. Bude však záležet na prezidentu Zemanovi, zda Válkovou z boje stáhne, nebo bude na její kandidatuře trvat. Vyjádřit by se mohl už během neděle.

Jak se ke "kauze Válková", o které jako první informoval server Info.cz, staví politici napříč politickým spektrem? Podpořili by volbu paní Válkové, pokud by došlo na hlasování ve sněmovně?

JAN FARSKÝ (STAN)

Helena Válková je z funkce ombudsmanky i zmocněnkyně vlady pro lidská práva diskvalifikována už svým předchozím životem. Mocným má v obou pozicích čelit, ne se jim ochotně podřizovat a sloužit. Kdo pro ni bude hlasovat na pozici ombudsmanky, bude hlasovat pro likvidaci úřadu ombudsmana.

PETR FIALA (ODS)

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva, která usiluje o funkci ombudsmanky, před rokem 89 pomáhala šikanovat disidenty. Spolupracovala s prokurátorem Josefem Urválkem, který mimo jiné odpovídá za justiční vraždu Milady Horákové. Žijeme ve svobodné společnosti, Helena Válková může dělat tisíc věcí, ale nemá působit v těchto funkcích.

CO NA TO H. VÁLKOVÁ

„Naprosto odmítám, že jsem se jakkoliv podílela na šikaně disidentů. To je absolutní a urážlivá lež. Mnohokrát jsem řekla, že jsem za minulého režimu nebyla žádnou hrdinkou jako mnozí jiní, chtěla jsem se pouze věnovat mé práci a její součástí bylo psaní odborných statí a komentářů, to je celé.“

LUBOMÍR ZAORÁLEK (ČSSD)

Helenu Válkovou v hlasování nepodpořím. Způsob, kterým reaguje na kauzu spolupráce s Urválkem, ji diskvalifikuje pro výkon jakýchkoliv politických funkcí. Nelze přijmout argumentaci, že nevěděla, kdo je Urválek či k čemu se používá ochranný dohled.

MARKÉTA ADAMOVÁ PEKAROVÁ (TOP 09)

Je nepřijatelné, aby osoba, která se v minulosti podílela na šikaně disidentů, dnes zastávala pozici zmocněnkyně vlády pro lidská práva či aspirovala na ombudsmanku. Měla by z volby odstoupit. Navíc se začala bránit jako podle příručky hnutí ANO, jedná se o kampaň, nevěděla jsem, neměla jsem tušení.

IVAN BARTOŠ (Piráti)

Mezi kandidáty na veřejného ochránce práv je například JUDr. Vít Alexander Schorm, absolvent pařížské Sorbonny, bývalý poradce někdejšího předsedy Nejvyššího soudu Otakara Motejla. Pan Schorm by reprezentoval funkci výrazně lépe než dáma proslulá zejména obhajobou mocných.

MARTIN KUPKA (ODS)

Paní Válková se domnívá, že určité kruhy si nepřejí, aby se stala ombudsmankou. Tak to má pravdu. Třeba moje kruhy.

JAN BARTOŠEK (KDU-ČSL)

Spolupráce s Josefem Urválkem není ta úplně nejlepší kvalifikace pro vládního zmocněnce pro lidská práva a kandidáta na ombudsmana. Helena Válková by měla z vysoké politiky odejít.

MIROSLAV KALOUSEK (TOP 09)

Vzdělané a všehoschopné mravní distorze se vždy hodily každému špinavému režimu. Stejně, jako se kdysi Helena Válková hodila Husákovi, hodí se dnes M. Z. a A. B. Není proto překvapením, že ji Zeman navrhuje na ombudsmana. Rozhodne svědomí všech poslanců.

PAVEL FISCHER (senátor)

Vzhledem ke spolupráci s totalitním vrahem Urválkem nemá kandidátka Válková v úřadu ochránce práv co dělat! To by byl rozklad funkce ombudsmana. Prezident by měl její nominaci okamžitě stáhnout.

MARTIN BAXA (ODS)

Josef Urválek byl jedním ze symbolů hrůz 50. let. A s tímto člověkem spolupracovala Helena Válková v době normalizace. A tatáž osoba je nyní vládní zmocněnkyní pro lidská práva! Tak budu s napětím očekávat, zda vzápětí přijde její rezignace. Anebo ji polokomunistická moc podrží??

TOMÁŠ CZERNIN (senátor)

Vrah o morálce káže a zmocněnkyní vlády pro lidská práva je spolupracovnice prokurátora Urválka, Helena Válková. A měla by se stát ombudsmankou? Hanba!

MIROSLAVA NĚMCOVÁ (ODS)

Helena Válková v čase komunismu spolupracovala s neojstudnějším a nejzvrácenějším zástupcem justice, vrahem v taláru. V čase demokracie chce být ve funkcích ochraňujících lidská práva. Byl by to výsměch všem, kteří byli komunisty pronásledováni, vězněni, mučeni, vyháněni ze země a zabíjeni.

VÁCLAV VOTAVA (ČSSD)

Paní poslankyni Válkovou nemohu ve volbě ombudsmana podpořit. Diskvalifikovala se sama, nejen spoluprací s katem Urválkem, ale i pro její současnou argumentaci k této kauze. Je to neomluvitelné.