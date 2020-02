Rakušan: Politika a byznys se nemají míchat, soud vyslal jasný vzkaz prezidentovi i premiérovi

Veškeré prezidentovy námitky soud uznal nedůvodnými. Zeman spolu s některými poslanci chtěl pomoci svému spojenci Babišovi a uvolnit mu ruce ve sporech s Evropskou unií. Dnes se jasně ukázalo, že míchat politiku a byznys není dobré, obzvlášť ve chvílích, kdy mohu své podnikání díky politice ovlivnit. Přesně to Andrej Babiš mohl dělat a dělá. Pokud by Lex Babiš padl, měl by jistě snazší pozici.

Jsou povinni to respektovat

Zákon se tedy nezmění, nadále tedy platí, že členové vlády nemohou provozovat rozhlasové a televizní vysílání a vydávat periodický tisk. Norma zároveň znemožňuje firmám, v nichž mají členové kabinetu nejméně čtvrtinový podíl, aby se ucházely o veřejné zakázky, nenárokové dotace a investiční pobídky.

Ústavní soud vyslal jasný vzkaz prezidentovi i premiérovi, že člen vlády je povinen respektovat zpřísněná pravidla střetu zájmů a že tento zákonný rámec je v souladu s naší Ústavou. Jde také o zřetelný signál do Evropy, protože Evropská komise rozhodla, že Andrej Babiš je ve střetu zájmů právě i s odkazem na český zákon, který drtivě obstál v rozhodování českých ústavních soudců.

- Vít Rakušan, předseda STAN -