Senátor Czernin: Pokud voliči naivně uvěří řečem o holubech do huby, Šlachtova Přísaha má šanci

Andrej Babiš založil "nové" hnutí ANO v podobě Přísahy Roberta Šlachty. Bude tahat za nitky a mít spojence po říjnových volbách. Alespoň tak to vidí část veřejnosti i politiků. Je to ale vůbec reálné? Protože kde má současný premiér jistotu, že Přísaha nesebere voliče právě ANO? Pak by přeci byl takový risk zbytečný a krajně nebezpečný. Nebo je předseda vlády velký pragmatik a vizionář, který předvídá, co se stane, a chce si pojistit případnou spolupráci?