Šlachta promluvil o svém Marku Prchalovi. A prozradil, kdy řekne, s kým by šel do koalice a s kým ne

Předvolební průzkumy Přísaze přisoudily přes pět procent voličů, zároveň tedy i vstup do sněmovny. Někdejší ředitel Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se tak téměř ze dne na den znovu stal mediálně vyhledávanou postavou. A také se vyrojila celá řada otazníků.

Spolupracuje s námi slečna, která byla u Babiše

Například kampaň hnutí je velmi kvalitní přesto, že Robert Šlachta odmítá užší spolupráci s jakoukoli PR agenturou. „Na krajích mám přes čtyři tisíce lidí, kteří pomáhají dobrovolně a zadarmo. V každém okresu je koordinátor. Tihle lidi jedou od rána do večera, oni jsou klíčem. Nehledejte v tom nic zázračného, je to o práci, o chuti do toho se mnou jít,“ vysvětlovat pro Čtidoma.cz Šlachta.

Bývalý vedoucí sekce pátrání Celní správy ČR prý právě na tvrdou dřinu sází i pokud jde o kandidátku do sněmovny. „Máme to tak, že tam bude ten, kdo si to odpracuje. Ano, jsou u nás i lidé z jiných politických subjektů, ale to mi nevadí. Když vím, že maká, tak je pro mě cenný. Většina našich lidí ale ve velké politice nikdy nebyla, maximálně v komunální. Novináři hledají mého Marka Prchala. Nikdo takový ale není. I když mám jednu slečnu, která pro Babiše dělala. Pak odešla do Ameriky, pracovala na senátorské kampani, byla i na Slovensku. Teď ji máme u nás a jsem za to moc rád.“

Robert Šlachta se narodil v Boskovicích, kde vystudoval střední zemědělskou školu. Později ještě postupně absolvoval bakalářský a navazující magisterský obor sociální pedagogika na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.

Politiku „anti“ u mě neuvidíte

Šlachta je často pod palbou kritiky kvůli tomu, že nechce prozradit, s kým by vytvořil případnou spolupráci po volbách. „My ale nejprve potřebujeme mandát od voličů. Pracujeme čtyři měsíce. Podívejte se kolem sebe, těch, kteří by chtěli být ministry, je celá řada. Já jsem už jasně řekl, že má politika není antibabiš ani anti něco jiného. Nebudu a nechci od začátku vykopávat příkopy, i když mě do toho leckdo tlačí,“ tvrdil pro Čtidoma.cz lídr hnutí Přísaha.

Zároveň však slíbil, že jasný postoj sdělí ještě před volbami tak, aby se volič mohl zorientovat. „Určitě. Jakmile budu znát programy ostatních, zveřejním, s kým bych spolupracoval a s kým ne. Pro mě je například podstatný exekuční zákon. Ale vím, že budu hledat spojence jen těžko. Bude to hodně o domluvě a kompromisech.“

Chvíli počkejte, pak vše povím

Šlachta však přiznává, že příliš nevěří koalicím, u kterých je podle něj riziko, že se po volbách rozpadnou. „Co na to pak volič? Je tohle opravdu lepší, než když já říkám, ještě chvíli počkejte, pak vám vše povím? I ke mně na stánek chodí lidé a ptají se na to, takže samozřejmě nejen novináři. Prosí mě, abych hlavně do ničeho nechodil s Piráty, že nadělají více škody než užitku. Podle mnohých jsou teď horší než Babiš. Má odpověď je ale zatím taková – vyčkejte, prosím, včas se vše dozvíte,“ uzavřel pro Čtidoma.cz Robert Šlachta.

