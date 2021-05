Ministrem zdravotnictví na měsíc: Slevové portály se předhánějí se zážitkem, který tu ještě nebyl

/POLITICKÁ SATIRA/ Jestli vám předchozí řádky něco připomněly, tak případná podobnost s jakoukoli situací je čistě náhodná. Mimochodem, v úterý na funkci ministra zdravotnictví rezignoval Petr Arenberger, nahradí ho asi Adam Vojtěch.

Nic zásadního. Jen zatím není jasné, jestli si svůj druhý mandát koupil na slevomatu nebo podobném portálu či mu byl přidělen předsedou vlády za zásluhy (best in covid se samo neudělalo). „Perfektní zábava, jízda bude pokračovat! Nemohl jsem odolat, když jsem tu nabídku dostal. Byl to takový dárek,“ přiznal Adam Vojtěch pro Sněmovní listy.

Setkání se Zemanem a adrenalin s miliardami

Jsou tu samozřejmě i pozitiva, která zastíní i to, že jste všem za vola. Určitě je tu blízké setkání třetího druhu, tedy podání si ruky s prezidentem.

Velkým lákadlem jsou i miliardy, které jen tak leží ve státní kase. I když je fakt, že reálně už nemáme prakticky nic, to málo, co zůstalo, sežere Maláčová jako předvolební dárek a flusne to po seniorech jako almužnu za zkažené životy jejich dětí. Ale vždycky se dá půjčit. Rozházet peníze, které nejsou vaše, to je přeci adrenalin!

Co na to Blatný a Prymula?

„Lidé mě poznávají na ulici. Křičí klidně i přes silnici, že jsem borec. Takže to za to stálo,“ pochvaloval si pro magazín Skot je přítel člověka exministr Jan Blatný. Měl by si však možná zajít na ušní. Borec je snadno zaměnitelné za slovo blbec.

Také Roman Prymula se vyjádřil ke svému působení na ministerstvu zdravotnictví: „Moc lidí mi nerozumělo. Byl jsem jako kůl v plotě. A když měla být konečně žranice na Vyšehradě, tak ji někdo překazil. Jsem z toho tedy spíš rozpačitý,“ uvedl pro server Křivák. Vojtěch má ale nespornou výhodu - "panem řídícím" bude už podruhé. Ještě větší blbec, než jsme doufali je moc pěkný film...

