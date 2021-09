Vít Rakušan exkluzivně: S kým vládnout po volbách a s kým ne? Kde brát peníze, na jaký post se připravuje a co si myslí o Babišovi?

Piráti a Starostové doplácejí na brutální negativní kampaň. Zejména na sociálních sítích se objevilo tolik hoaxů, že by si s nimi předsedové Bartoš s Rakušanem mohli vytapetovat obýváky.

5 největší fejků o koalici PirStan

chtějí, aby dva lidé žijící ve velkém bytě platili zvláštní daň nebo k sobě nastěhovali další dva lidi.

nebo k sobě nastěhovali další dva lidi. navrhují zvýšení daně z nemovitosti

po volbách chtějí zrušit nebo výrazně snížit výsluhy . Má to být kvůli špatnému vývoji ekonomické situace, koalice chce i takto šetřit

. Má to být kvůli špatnému vývoji ekonomické situace, koalice chce i takto šetřit chtějí odebrat řidičáky seniorům , stejně jako volební právo a budou je nutit žít s jinými osobami nebo je pošlou do domovů důchodců, chtějí zavést hromadné hroby a omezit jim zdravotní péči

, stejně jako volební právo a budou je nutit žít s jinými osobami nebo je pošlou do domovů důchodců, chtějí zavést hromadné hroby a omezit jim zdravotní péči chtějí rozdávat maturity jen za docházku

Kde je zakopaný pes?

Je to menší z partnerů, tedy hnutí STAN, které ukazuje stálý, mírný růst preferencí. Což je opak Pirátů. Je právě zde zakopaný pes? Může to být tím, že hlavní doménou Pirátů měla být internetová svoboda a kolektivní rozhodování, ne pravicové či sociální zaměření? Nedoplácejí dnes na nesourodost a nesrozumitelnost a neschopnost se rozhodnout?

Logickou a správnou námitkou je, že přeci i STAN je budován "od píky". Ale na rozdíl od koaličního partnera jsou Starostové tvořeni sice také osobnostmi nesourodého pravolevého spektra, ale zároveň ostřílenými profesionály z komunální politiky. Stačí si vzpomenout na minulé volby, kdy hnutí málokdo věřil. Nakonec se však ukázalo, že pět procent (a více) je reálných, pokud máte silné lokální osobnosti. Také hledání identity a společné "řeči" voličů Pirátů a STAN nejde úplně snadno, odlišností je mnoho.

Vymezení proti ANO

Ostrou kampaň koalice odstartovala na konci minulého týdne. Plánují objet všech 14 krajských měst, prezentovat se divadlem či prohlídkou jejich "švindl busu", který reprezentuje kauzy premiéra Babiše. Právě vymezené proti hnutí ANO by mělo být hlavním tahákem. Chce to "pecku". Není ale ANO už příliš ohraná písnička?

Jak vidí šance koalice předseda STAN Vít Rakušan? Zeptali jsme se ho.

Oslovili jsme lídry všech stran, které mají reálnou šanci dostat se v říjnových volbách do Sněmovny (v případě koalic předsedy jednotlivých stran). Vládní strany se bohužel s občany o své myšlenky podělit odmítají. Premiér Babiš se omluvil pro nedostatek času, Jan Hamáček (ČSSD) na prosbu o rozhovor nereagoval vůbec, stejně jako tiskový mluvčí strany. Pozici "mrtvý brouk" zvolil i předseda komunistů Vojtěch Filip.

Dokážete si představit, že byste po volbách obsadil místo premiéra? Nechme teď stranou pana Bartoše i hierarchii, bavme se čistě teoreticky. Jste na to připraven?

Jako starosta jsem oddlužil Kolín, zkušenosti mám i z krajského zastupitelstva, čtyřleté práce poslance a více jak dvouleté pozice předsedy hnutí STAN. Tato otázka ale opravdu není na stole. Kandidátem na premiéra byl od začátku naší spolupráce s Piráty určen Ivan Bartoš. Mojí prioritou je resort ministerstva vnitra, na který se, v případě obsazení, průběžně a svědomitě připravuji.

3 největší problémy české společnosti podle Víta Rakušana



1. rozdělenost, což je do jisté míry bohužel i důsledkem působení současné vlády. Často svými kroky prohlubuje příkopy mezi jednotlivými sociálními skupinami. O to větší mám radost, když se v těžkých chvílích, jako byla v poslední době například přírodní katastrofa na jižní Moravě, dokážeme všichni semknout a navzájem si pomoci.



2. problém v oblasti regionálního rozvoje. Životní úroveň se v jednotlivých krajích velmi liší. Koncepci rovnoměrné podpory regionů napříč ministerstvy vláda ignoruje, což má za následek odlišné podmínky pro kvalitu života.



3. stoupající zadluženost naší země. Plýtvání veřejnými financemi vidíme na každém rohu a my se pomalu blížíme s prohlubujícím se deficitem státům, jako je Řecko nebo Španělsko. Věřím, že se nám znovu podaří dostat Česko mezi evropské špičky, že dostaneme šanci vrátit naší zemi zase budoucnost.

Na nedávném sjezdu STAN jste slíbil, že nedopustíte vládu extrémistů, tedy vládu ANO podporovanou KSČM, případně SPD. Pokud by se tak stalo, vyvodíte z toho osobní politickou zodpovědnost?

Další roky vlády extremistů a populistů si už nemůžeme dovolit. Pokud se nám nepodaří společně s koalicí Spolu získat většinu, jsem připraven předstoupit před své kolegy v hnutí a nést za celý koaliční projekt, kterému skutečně věřím, odpovědnost.

Vyplývá mi z toho tedy správně, že jasně odmítáte spolupráci s KSČM a SPD, ale i s ANO, nebo existuje možnost nějaké kooperace? A jiné strany, například Přísaha pana Šlachty?

Chtěl bych zdůraznit, že jsme v současné době jediný politický subjekt, který má jasně vypracovanou povolební strategii, jak budeme ve vyjednáváních postupovat. V žádném případě se nebudeme účastnit na vládě s politickými subjekty, které ohrožují základní hodnoty liberální demokracie nebo s historickým dědictvím likvidace demokracie v této zemi, čemuž odpovídá KSČM, SPD a ANO. Přísaha je novým a pro mě poměrně nečitelným politickým subjektem, tedy nevím, co si o něm nyní myslet. Program Přísahy je plný politických proklamací bez receptu, jak změn dosáhnout.

Vůči ANO se jasně vymezujete, důvody už padly mnohokrát. Je ale něco, za co byste vládu pana Babiše dokázal i pochválit? Nebo se to takto před volbami nenosí?

Dopředu jsme slíbili, že nebudeme lhát, a proto musím upřímně říci, že je těžké vládu za něco pochválit. Zadlužuje naši zemi do astronomických výšek, boj s koronavirovou pandemií naprosto prohrála a stálo nás to bohužel, třicet tisíc lidských životů. O plánech na výstavbu nových úseků dálnic nebo vysokorychlostních železnic si můžeme nechat zdát. Naše děti měly nejdéle z celé Evropské unie zavřené školy. A to jsou jen ty největší problémy, nechci tady mluvit o obrovském střetu zájmu některých členů vlády nebo obecně klesající úroveň politické kultury, která zde panuje. Vláda hnutí ANO nemá vizi a spíš připomíná udržování státu, nebo ještě hůře - jeho proměnu v divizi Agrofertu - namísto toho, aby se zajímala o jeho budoucnost.

Volební průzkumy panu premiérovi přisuzují téměř 30 procent. Kde je tajemství jeho úspěchu?

Není to žádné tajemství. Je to mix neomezených finančních a morálních limitů, marketingu lží, vlastnictví médií a populistické politiky. My sázíme na to, že lidé budou o volbě přemýšlet, nabízíme to, co dokážeme splnit. Máme realistický program a jasnou vizi, jak zmodernizovat stát a transformovat naši ekonomiku. Chceme ji změnit na ekonomiku s přidanou hodnotou a skončit s bezbřehým plýtváním. Naším cílem je vyšší ochrana a péče o naši krajinu nebo změna stávajícího vzdělávacího systému. V neposlední řadě chceme vrátit slušnost do politiky.

Jste spolu s Piráty odladěni v rámci daní? Bude platit "bohatý občan, chudý stát", nebo plánujete daně přerozdělovat či zvyšovat?

Daně zvyšovat nechceme a budeme dělat všechny kroky k tomu, aby k tomu nemuselo dojít. Co zásadně odmítáme, je zvyšovat zdanění práce. Naše opatření míří především na vnitřní úspory ve fungování státu, digitalizaci, zrušení některých daňových výjimek a také nastartování ekonomického růstu. Pokud bychom měli hovořit o zdanění, tak v úvahu přichází některé ekologické a digitální daně nebo vyšší zdanění těžby nerostných surovin.

Jste připraveni vycházet vstříc finančním požadavkům na sociální zabezpečení v podání paní Richterové?

Představili jsme poměrně podrobný předvolební program, na kterém pracovaly expertní týmy koalice. Týká se to tedy i oblasti sociální politiky, která je pro nás důležitá, protože do potíží se může dostat každý z nás. Účinnou pomoc proto musíme zajistit všem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci, ať už následkem nemoci či ztráty zaměstnání. Důležitá je také pomoc se začleněním lidí na okraji společnosti, hledat cesty z exekucí, zajistit prevenci sociálních problémů, vyřešit bytovou nouzi. Stát musí umět reagovat rychle.

„Věslav Michalik je jedním z kandidátů naší koalice na post ministra financí. Úspěšný starosta vede Dolní Břežany už od roku 2004 a doporučuji vám, abyste se tam zajeli podívat, protože je tam za ním vidět pořádný kus práce. Právě díky proměně Dolních Břežan je mnohými označován za vzor moderního politika, jehož uvažování míří k udržitelné kvalitě života v budoucnu.“

A finanční nároky?

Ty řešíme v rámci našeho tzv. Bilionu pro budoucnost, jehož autorem je právě Věslav Michalik. Jedná se o plán na transformaci české ekonomiky. Chceme hlavně nastartovat její růst, tím získat i vyšší příjmy do státního rozpočtu. Chceme masivně investovat, a to nejen na papíře jako současná vláda. Chytrou digitalizací můžeme pak po vzoru Estonska ušetřit až 2 % HDP ročně.

Čím se bude vaše sociální politika lišit od politiky paní ministryně Maláčové?

Na to je velice jednoduchá odpověď. Nehodláme rozhazovat peníze bezmyšlenkovitě a nesystematicky, chceme především pomoci lidem, aby se postavili na vlastní nohy. K tomu je zapotřebí vytvořit tým odborníků, se kterým na tom budeme pracovat, a ten si dokázala Olga Richterová vytvořit už jako opoziční poslankyně.

Je spolupráce s Piráty výhodná a proč nakonec „klapla“ tato a ne například s KDU-ČSL, ODS nebo TOP 09?

O možné spolupráci jsme samozřejmě jednali i s ostatními demokratickými stranami. V rámci vnitrostranické ankety ale dostala případná koalice s Piráty největší podporu. Následovala programová analýza obou subjektů, kde nám vyšla 75% shoda. Vycházeli jsme i ze zkušeností, které jsme měli s Piráty na krajské úrovni nebo při prosazování zákonů ve Sněmovně. Teprve následně jsme zahájili jednání o koaliční smlouvě a programových prioritách.

Jak vnímáte kulturu, je to pro vás pouze okrajový resort?

Kultura pro nás není žádným okrajovým resortem. Vždyť právě kultura představuje naši tradici a jedinečnou identitu. V současnosti vidíme, jak tvrdě tuto oblast zasáhla koronavirová krize. Ale už před epidemií neodpovídalo financování kultury vyspělým státům. Navíc rozdělování dotací není srozumitelné a transparentní. Národním kulturním institucím hrozí nestabilita kvůli nepředvídatelným politickým krokům této vlády. Proto chceme, aby rozpočet kultury odpovídal jednomu procentu HDP, což povede k větší autonomii a stabilitě celého prostředí.

„Jednoznačně mohu říct, že má pedagogická zkušenost mi pomáhá při veřejném vystupování. Zároveň mě naučila vysvětlovat i složitá témata jasně a srozumitelně pro všechny.“

Váš tatínek byl senátorem za ČSSD, vedl vás k politice už odmalička, nebo vám spíše imponovalo, co jste viděl doma jako vzor?

Můj otec začal s politikou až po Listopadu 89, v komunálních volbách za Občanské fórum, nikdy nebyl ve straně. Nevím, jestli mě k politice cíleně vedl, ale doma bylo naprosto běžné, že jsme politiku řešili. Nikdy jsme ale nemluvili o tom, kdo koho volí. Ctili jsme tak to, že volby jsou jednoduše tajné a to k demokracii patří. Věci veřejné mě zajímaly a možná jsem měl politiku trochu v krvi. Štvalo mě, jaký je Kolín pod vedením ODS. Rozhodli jsme se proto s kamarády v roce 2010, že zkusíme naředit zastupitelstvo. Velké překvapení bylo, že jsme vyhráli volby a já se následně stal starostou.

Chodíte si k tatínkovi dnes pro rady?

Ačkoliv se už politice aktivně nevěnuje, současný vývoj na politické scéně samozřejmě sleduje. Tak jej také při jakékoliv návštěvě probíráme. Rozhodně si jeho názorů vážím a vždy si je rád vyslechnu.

