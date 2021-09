Žena, která vyhrála soud s Babišem. Víra ve slušnost ji stála živnost, rodinu i soukromí, přesto se nevzadala. Jaká je?

Do veřejného povědomí se Jana Filipová výrazněji zapsala účastí na demonstraci v pražské Sněmovní ulici, která se konala 11. července 2018 a trvala 16 hodin. Organizoval ji spolek Milion chvilek pro demokracii a několik dalších občanských sdružení. Jejím cílem bylo přesvědčit poslance, aby nehlasovali pro důvěru vládě Andreje Babiše. Akce si získala velký zájem médií, avšak na výsledek rozhodování Poslanecké sněmovny vliv neměla.

Soudy

Ten vítězný

Premiér Andrej Babiš se následně nechal slyšet, že aktivisté byli za svůj protest zaplaceni. A právě Jana Filipová si toto nařčení vzala osobně, a podalal na premiéra žalobu. O více než rok později rozhodl Okresní soud Praha - západ, že se má Babiš demonstrantce omluvit. Jana Filipová se tímto vítězstvím stala ikonickou tváří "Havloidů", kteří až do roztrhání těla bojují za hodnoty a nastavení společnosti, které velká část národa ctila v dobách prezidenta Václava Havla na Pražském hradě. K oslavným ódám na Filipovou přispěl i výrok soudkyně, která k rozsudku uvedla: „Svoboda projevu neznamená právo lhát...“

Ten prohraný

Premiré Babiš ani jeho právníci výsledek soudu neakceptovali a podali proti jeho rozhodnutí odvolání. S tím uspěli a soudkyně tentokrát uvedla: „..díky medializaci celé kauzy se lží o demonstrantech ze strany žalující jste spolu vyrovnáni. Když dá jeden druhému facku a ten mu jí vrátí, tak jsou si kvit a není, co soudit...“ A právě tento výrok z loňského září nedává občanské aktivistce spát a určitě jej nepřijala jako tečku za svým sporem s premiérem Babišem.

Daň za přesvědčení

Rozpadlá rodina

Jana Filipová si za své otevřené názory vybírá krutou daň. V jednom z mála rozhovorů, který poskytla médiím, se svěřila týdeníku Reflex, že se jí rozpadla rodina. Dcera s ní nekomunikuje a dokonce řešila změnu svého jména, syn na sociální síti „lajkuje“ komentáře, které na ni útočí. Její otec jí zasílá řetězové e-maily dezinformačního charakteru a dokonce jí odeslal i ten, který ji obviňuje z toho, že byla zaplacená. Když si na podzim 2019 otevřela koloniál U Jany v obci Koloveč, vypadalo to na splnění snu. Lidé z celého Česka se za ní sjížděli, aby ji podpořili. Je jasné, že šlo o členy "pražské kavárny" - ty, kteří s úctou vzpomínají na polistopadové opojení z demokracie a svobody, a paní Filipová se pro ně díky své odvaze bojovat proti Babišovu nastavování "nových pořádků" stala hrdinkou. Koloniál po několika měsících provozu zavřela.

"Za koho píšete? Kdo vás pozval?"

Skanzen 70. let se jmenuje Koloveč. Nebo Česká republika? Lidé se bojí sdělit i školu, kterou studují.

Teď už jen vrátit PS VB, uliční výbory, ostnaté dráty, lidové soudy a STB...tu vlastně ne, ta tu zůstala.

Hrůzné čtení!https://t.co/vEW6ddE8lW — Jiří Karásek V4 CZexit (@1pohled) September 16, 2019

"to je ta kráva, co se soudí s Babišem..."

Hrdinství by Jana Filipová zřejmě nevyměnila ani za funkční rodinu, ani tržby ve vysněném koloniálu, kam jí místní nechodili, protože je "to je ta kráva, co se soudí s Babišem...“ Svůj aktivismus bere jako občanskou povinnost a notnou dávku životní energie hodlá zasvětit boji proti současnému premiérovi. Není tedy s podivem, že se na její stranu staví zástupci opačného politického spektra a podpora všech příznivců pro ni byla záchranou v době psychického teroru, kterému ji vystavili Babišovi fanoušci. „Tenkrát jsem skutečně byla na pokraji psychického zhroucení... Psychickou sílu jsem v té době čerpala i od Vás všech, známých i neznámých lidiček... Mé velké DĚKUJI patří i pánům jako je Vít Rakušan, Martin Exner, Josef Bernard, Jiří Drahoš, kteří se mne zastali ve veřejném prostoru. Zvláště tento apel pana Rakušana na Babiše v Parlamentu měl takřka zázračný účinek, protože den poté útoky na mne ustaly jako mávnutím kouzelného proutku,“ přiznala na svém facebooku odvrácenou tvář své "popularity" Jana Filipová a dodala: „A jaký dopad měl nakonec tento psychický teror na moji psychiku a na moje počínání? Přesně ve smyslu rčení - co tě nezabije, to tě posílí. Všichni moji příznivci, ale potažmo i všichni moji odpůrci do mne nalili neuvěřitelné množství síly a energie, kterou se snažím vracet ku prospěchu nás všech.“

Jana Filipová není aktivní pouze v boji proti premérovi České republiky Andreji Babišovi. Její další společenskou aktivitou je mise s názvem "Vypněme počítač, pojďme si povídat“. Ta se zaměřuje na vylepšení vzájemné komunikace mnohdy uměle znesvářených táborů, které ve společnosti vznikají.

Setkání s premiérem

Od akce ve Sněmovní ulici uběhly tři roky. Paní Filipová nyní pracuje jako laborantka v domažlické nemocnici. V uplynulých dvou letech vystoupila jako host na obří demonstraci na pražské Letné i na dalších akcích občanských aktivistických skupin, které upozorňují na prohřešky premiéra i dalších členů jeho vlády. A po boji za udržení demokracie a politické korektnosti v rodné zemi volá dál.

Přešla přes ochranku...

Naposledy projevila svou občanskou nespokojenost před pár dny na předvolebním mítinku ANO v Plzni, kam se vydala Andreji Babišovi připomenout svou existenci. Odvážnou cestu až po bok premiéra, oděná v tričku s parodickým potiskem "Babitch", přibližuje nyní na svém facebooku v popisných příspěvcích. Vysvětluje důvody, proč se chtěla s premiérem potkat, ale také nečekaně snadnou cestu přes premiérovu ochranku. „...prostá žena z lidu celkem snadno přečůrala profi ochranku premiéra České republiky. Z mého pohledu byl jejich výkon ryzí amatérismus. Koneckonců jaký pán, takový krám, že?“

...odpověď nedostala

Andrej Babiš občanku Filipovou ani na metrovou vzdálenost nepoznal, i proto jí nejprve věnoval dva výtisky své knihy a až ve chvíli, kdy se mu představila, vytrhnul jí je opět z ruky a dal jasně najevo, že s ní komunikovat nebude. Ona k němu přesto vznesla svůj dotaz: „…jestli vám to neuniklo, tak my dva se spolu soudíme. Já jsem Jana Filipová a já bych se vás ráda zeptala, vzhledem k tomu, že paní soudkyně v tom rozsudku u toho prvního soudu, který jsem vyhrála, vám napsala, že svoboda projevu neznamená právo lhát, tak bych se vás ráda, pane premiére, zeptala, kdy konečně přestanete lidem v téhle republice lhát? A jestli to bude teda jako ještě do voleb, aby laskavě jako nevycházeli z vašich lživých informací, až se budou rozhodovat o tom, koho zvolit? Děkuji za odpověď.“ Té se Jana Filipová nedočkala, premiér Babiš ji odbyl slovy: „...na shledanou... Už jsem vám odpověděl - na shledanou!“

Kdy skončí?

Jana Filipová poslední od roku 2018 upozorňuje na změny ve společnosti, v politické kultuře i v nastavení fungování právního státu. Záleží jí na budoucnosti Česka a nebojí se své odhodlání deklarovat na veřejnosti, pravidelně také prostřednictvím sociálních sítí. „Dokud totiž bude Babiš ničit naši krásnou zem, dokud budou komunisté vylézat z propadliště dějin, kam patří, zpátky ke kormidlu moci, dokud bude na Hradě sedět ruskočínský agent, do té doby není čas se hroutit. Musíme být všichni silní, odolní a s nezlomnou vírou v úspěch bojovat se zlem, které tyto dvě tragikomické figurky naší politické scény představují...“ apeluje na občany před říjnovými volbami na facebooku.

S premiérem Andrejem Babišem nemá Jana Filipová účty zdaleka srovnané. Jeho arogantní přístup na mítinku v Plzni ji utvrdil, že v cestě občanské aktivistky bude pokračovat dál. Jak dopadne jejich případné další setkání, si můžeme představit třeba na základě jejího vzkazu na sociální síti: „Soudkyně řekla: Když dá jeden druhému facku a ten mu jí vrátí, tak jsou si kvit a není, co soudit... OK, pane premiére... od vás už facka padla. Teď jsem na řadě já.“

