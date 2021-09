Když bylo synovi půl roku, s jeho tělem začalo být něco špatně. Verdikt byl pro nás šok, říká paní Lucie

Asi v půl roce si paní doktorka začala všímat, že s Markem není něco v pořádku. „Nepřetáčel se a nepásl koníčky. Odmalička jsme s ním cvičili Vojtovu metodu, ale naše paní doktorka Alena Volková postupně docházela k názoru, že v tom pravděpodobně bude ještě něco dalšího. Nakonec jsme jí byli moc vděční, že si toho všimla,“ popisuje paní Lucie.

Nakonec jsme byli vlastně "rádi"

Marek navíc nepřibíral tolik, kolik měl. „Přitom na nožičkách měl faldíky a nevypadalo, že by strádal, byl takové komunikativní batole a neměli jsme pocit, že by mu něco chybělo.“ Dětská lékařka však paní Lucii poslala na vyšetření do Fakultní nemocnice v Motole, kde po sérii testů tým prof. MUDr. Jan Lebla, CSc., zjistil, že Marek trpí nedostatkem růstového hormonu. „Důležité pro nás bylo zjištění, že Marek netrpí nějakou jinou nemocí, která by mohla pomalý růst způsobovat. Nakonec jsme byli rádi, že je to "jen tohle" a že to má vlastně vcelku jednoduché řešení – růstový hormon mu dodávat. Spolupráce s lékaři byla také od začátku skvělá,“ vypráví paní Lucie.

Malý Marek léčbu už odmalička snáší dobře. „Zpočátku občas plakal, když jsme mu injekce píchali, ale teď už to bere jako normální věc. Ptal se nás, proč je sestra taky nedostává, ale vysvětlili jsme mu, že ta vodička mu prostě v těle chybí, a s tím se spokojil,“ pokračuje paní Lucie. Injekce mu podávají vždy před spaním a musí myslet na to, aby měli léku dostatek, když jedou na delší dobu mimo domov, a aby byl správně uskladněný.

Léčba se stala normální

Hormon bude chlapec dostávat přibližně do 15–17 let, až se mu uzavřou růstové chrupavky. „Mezitím chodíme na pravidelné kontroly, kde lékaři zkoumají správný růst kostí,“ povídá paní Lucie. Markův růst je tak díky léčbě úplně normální, ve svém věku je dokonce větší než jeho vrstevníci. „Teď měří asi 145 centimetrů, takže občas převyšuje i děti o rok starší. Ale počítám, že se to časem zase srovná, podle genetických vyšetření by měl mít maximálně 190 centimetrů. Což je přibližně o 5 centimetrů více, než má manžel, takže je to podle lékařů v pořádku,“ říká.

Léčba se podle ní stala úplně normální součástí jejich života a nijak je neomezuje, dokonce už Marka učí si podkožní injekce píchat samotného. „Léčba růstovými hormony je s námi od úplného začátku, takže jsme si zvykli. A jsme rádi, že mu pomůže růst tak, jak má,“ uzavírá.

