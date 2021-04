Narušení míchy při porodu, Štěpánek ochrnul. Pojišťovna hradí jen málo, saháme si na dno, říká jeho maminka

Během porodu si Štěpánek poranil periferní nervy v oblasti bederní a křížové pleteně, což způsobilo narušení míchy. V důsledku porušených nervů došlo k ochrnutí pravé dolní končetiny a ke spasticitě končetiny levé. Předčasný porod a následné zranění zapříčinilo také druhotnou deformitu páteře, poruchu růstu a hypotrofii, tj. omezený růst svalů.

„Výhrou ale je, že po psychické stránce je náš syn v pořádku, a k tomu je to ještě neskutečně silný kluk. Se svým postižením se dokáže určitě vyrovnat, protože sám se rozhodl překonat vše, veškeré překážky, jen aby se mohl přiblížit k tomu, co zažívají jeho vrstevníci,“ obdivuje Štěpovo odhodlání i jeho maminka.

V říjnu konečně přišla operace

Štěpánek se pohyboval převážně na invalidním mechanickém vozíku, v interiéru lezl po čtyřech. Chůzi mu umožňovaly speciální protetické ortézy na obě nohy a trojbodové berle. Vzhledem ke špatnému postavení pánve, zkráceným svalům a velké asymetrii páteře pro něj nebyla chůze příliš vhodná a zapříčiňovala mu bolest. V říjnu loňského roku však absolvoval operaci, při níž došlo k uvolnění zkrácených svalů a zkrácení a derotaci stehenní kosti.

Zákrok rovněž zajistil lepší postavení pánve a páteře. Ve vídeňské protetické společnosti mu mezitím vyrobili novou ortoprotézu, která by měla doplnit a podpořit ztracené a oslabené funkce nohy a také vyrovnat rozdílnou délku končetin, jejichž rozdíl činí téměř 10 centimetrů. Tato ortoprotéza mu zajistí větší pohyblivost a stabilitu, což jistě ocení při svém milovaném sportu.

Zabránit v atletice mu nemůže ani jeho hendikep

Tomu se věnuje aktivně a s velkým zápalem. Chodí do posilovny a již tři roky dělá atletiku pro děti s těžkým zdravotním postižením Para Athletics team SSK - VÍTKOVICE. Zaměřuje se na hod míčkem, hod raketkou, vrh koulí a jízdu na vozíku.

„Atletika ho moc baví a má ve sbírce i pár cenných medailí. Pravidelně se účastní závodů v Ostravě, Olomouci a evropských her hendikepované mládeže Emil Open v Brně. Také rád jezdí na speciální tříkolce,“ vypráví paní Markéta.

Za pomoc jsou vděční a snaží se ji vracet

Operace, která mu velmi pomohla, vše však nevyřešila, a proto Štěpánek i nadále absolvuje různé ambulantní a intenzivní rehabilitace. Pravidelně dojíždí na terapie do soukromého zařízení Fyzio Beskyd, třikrát ročně absolvuje rehabilitační pobyty na koních a také jezdí na lázeňskou léčbu do Sanatoria Klimkovice. To vše je pro Štěpánka prospěšné, ale pro rodinu velmi nákladné.

Z toho důvodu mu začali pomáhat i Dobří andělé. „Veškeré výdaje spojené s péčí o Štěpu jsou pro nás nadstandardní a mnoho z těch, co potřebuje, zdravotní pojišťovna nehradí. Velmi nákladná byla výroba speciální ortézy, kterou jsme museli nechat zhotovit na klinice ve Vídni, kam musíme pravidelně dojíždět. Za jakoukoliv i sebemenší nezištnou pomoc jsme proto velmi vděční. Lidská sounáležitost a empatie je pro nás hnacím motorem, že všechno, co děláme, má smysl a že Štěpánek bude mít šanci v životě obstát. Dobrým andělům i dalším, co nám pomáhají, opravdu z celého srdce děkujeme,“ vzkazuje za celou rodinu paní Markéta s tím, že i oni se s rodinou stali Dobrými anděly a snaží se tuto pomoc alespoň částečně vracet.

