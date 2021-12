Moje dítě zemřelo ve vězení, nikdo nám nepomohl. Žena odhaluje nelidské podmínky i zacházení

Powell byla v březnu minulého roku odsouzena k trestu odnětí svobody na osm měsíců poté, co někoho fyzicky napadla. Říká, že se v minulosti takto nikdy nezachovala, o čemž svědčí i skutečnost, že se jednalo o její první trestní záznam, prý k tomu došlo kvůli tomu, že na tom „nebyla psychicky zrovna nejlépe“. Trpěla prý tehdy mentálními problémy po rozchodu s přítelem.

Při nástupu do vězení netušila, že je v jiném stavu. Její právnička ale tvrdí, že tamní lékaři při pravidelných zdravotních prohlídkách zjistili, že již několik měsíců neměla menstruaci, ale zkrátka se neobtěžovali zjistit příčinu.

Myslela si, že umírá

Dne 18. července v odpoledních hodinách započalo něco, co se stalo nejhorší zážitkem Luisina života. Z ničeho nic prý začala pociťovat téměř nesnesitelnou bolest, křeče a začala silně krvácet. Nebyla dokonce ani schopna si sama přivolat pomoc, na její vážný zdravotní stav musela dozorce upozornit její spoluvězeňkyně.

Jedna z přivolaných dozorkyň jí prý řekla, že to vypadá, jako by byla těhotná, a to dokonce již několik měsíců. To bylo poprvé, co si někdo ze zaměstnanců všiml jejího rostoucího těhotenského břicha.

Powell prý v ten moment stále neměla nejmenší tušení o tom, jestli je těhotná, nebo ne, pamatuje si prý jen to, že bolest, kterou pociťovala, byla tak silná, že si myslela, že umírá.

Nakonec ji dozorkyně nechala v cele o samotě a snažila se sehnat pomoc, nikdo ale nepřicházel.

Příliš pozdě

Powell vzpomíná, jak ve své cele brečela bolestí a na pokraji svých sil se dostala ven ze své cely a prosila o pomoc: „Potřebuju záchranku, já umírám,“ opakovala dozorcům. Ti jí ale jen odvětili, ať se vrátí do cely a lehne si.

Nakonec Powell začala rodit, ale objevily se komplikace. Tvrdila, že místo hlavičky byly nejdříve vidět nožičky miminka a až teprve v ten moment jí přišla na pomoc zdravotní sestra.

Následoval chaos, během kterého se Louise dostala do stavu šoku, nakonec se jí ale přece jen podařilo dítě porodit přirozenou cestou.

Zdravotnice jí v zápětí oznámila, že její dcera bojuje o život. Powell říká, že se v tu chvíli ale dítě nesnažila nijak oživit a prostě jen nečinně čekala na příjezd mediků. Poté už ale bylo moc pozdě a její novorozeně se zachránit nepodařilo.

„Nikoho z toho neobviňuji, nevěděli, že jsem těhotná, ale mohli mě vyšetřit, to nikdo neudělal. Myslím, že se tomu zkrátka dalo předejít, moje holčička tu teď mohla být se mnou,“ dodala.

Zdroj: BBC

KAM DÁL: Muž adoptoval psa z útulku, ten se ale u něj doma bál usnout. Důvody nového majitele dohnaly k slzám.