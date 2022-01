Muž strávil neprávem ve vězení desítky let. Co se děje po jeho propuštění, je kruté

Afroameričan Dontae Sharpe byl před více než čtvrt stoletím obviněn z vraždy bělocha, kterou měl údajně provést kvůli nevydařenému obchodu s drogami, jak informoval server BBC.

Soud se konal v roce 1995 a Sharpe byl tehdy neprávem odsouzen za zabití George Radcliffa. Propuštěn na svobodu byl teprve až roce 2019. Ztratil tak za mřížemi třetinu života!

Před tím, než mohl ze soudní síně odejít jako svobodný muž, se totiž na povrch vynořily nové důkazy. V dubnu roku 2019 se soud usnesl na tom, že nově objevený důkazní materiál mění celý případ postavený proti Dontaemu. K tomu, aby byl zajištěn spravedlivý rozsudek, bylo potřeba nového soudního procesu.

Stát ale vzhledem ke změnám, které znemožňovaly argumentovat pro odsouzení Sharpa, soud odmítl a neprávem odsouzený tak byl po desítkách let v cele konečně propuštěn.

V soudní síni se poté ozvalo: „Prosíme pana policistu, aby byl pan Sharpe co nejrychleji zproštěn pout.“ A celou místnost vyplnil radostný jásot přihlížejících, mezi kterými byli i Dontaeovi blízcí.

„Lidé si myslí, že když vás propustí, poté, co jste seděli desítky let, tak zkrátka jen slavíte a jste štěstím bez sebe. Myslí si, že je to všechno u konce, jste volní a vyhráli jste, tak co víc. Tak to ale není, tohle je teprve začátek,“ vzkázal Dontae poté, co ho propustili.

„Když jsem se dostal ven, tak jsem se snažil najít si práci, ale nešlo to. Snažil jsem se pronajmout si byt, ale to se mi také nepodařilo. To všechno kvůli záznamu v trestním rejstříku. Aby mi záznam vymazali, musí mě omilostnit, a to se ještě nestalo,“ vysvětlil.

V americkém státě Severní Karolína je totiž omilostnění možné získat pouze přímo od jejího guvernéra, kterým je momentálně Roy Cooper. Ten ale Sharpovi zatím nevyhověl.

Je to zároveň jediná možnost, jak se od státu domoci potvrzení o tom, že jste skutečně nevinní.

Nyní se Dontae snaží změnit legální systém v Severní Karolíně pomocí veřejných proslovů. Omilostnění se ale stále ještě nedočkal.

