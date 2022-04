Ukrajinka Maryna (26): Nechci se snížit na úroveň zdejších vyděšených xenofobů. Sepsala Manuál úspěšného uprchlíka

Jak Maryna sama říká, vlastně se obratu názoru u některých lidí ani moc nediví. Situace ve světě je celkově špatná, psychiku mnohých nahlodal covid, potom nekončící a nesmiřitelné debaty o tom, jestli náhodou očkování není něco úplně jiného (rozuměj metoda, jak vyhladit část lidstva a ten zbytek ovládnout) – a pak přijde válka na Ukrajině a vlna válečných uprchlíků, o nichž si lidé, náchylnější k přijímání děsivých zpráv, neumí představit, kdo vlastně jsou a co od nich mohou čekat.

Rozumím strachu některých lidí

„Já velmi dobře rozumím lidským obavám a snad i strachu, který s sebou každá nová a hlavně nečekaná situace nese,“ říká Maryna „Chápu to při pohledu na davy uprchlíků, kteří stojí na hranicích a chtějí se dostat do vaší (a já dnes už říkám do naší) země. Ti lidé jsou vyděšení a v tom zmatku, který mají v hlavě, mohou třeba i na kameru říct něco, co může být vykládáno různě a lidem plným obav to pak připadá doslova život ohrožující,“ dokáže se Maryna vžít do kůže a hlavně myšlenek mnoha Čechů, kteří jsou z příchodu Ukrajinců vyděšeni.

Co je moc, to je ale opravdu moc

„Já se opravdu snažím tohle všechno chápat, čemu ale opravdu nerozumím, to je obrat některých mých dávných známých, lidí, s nimiž jsem bez problémů mnoho let v kontaktu, jezdili jsme spolu od školy na výlety a pak na dovolené. Najednou se neozývají, a to upřímně řečeno v tom lepším případě. Přišla mi také zpráva, že si mám zabalit, vzít si s sebou ostatní ukrajinské fašisty a vypadnout,“ podivila se Maryna nad názorovým veletočem některých lidí. Vlastně ale nelituje, že se takto projevili. „Hodně se mi zkrátil seznam ´přátel´na sociálních sítích a musím vlastně uznat, že to je tak v pořádku. Pro některé z nich jsem se během jediné noci stala nebezpečnou fašistkou - stejně jako moji rodiče a mladší brácha. Byli to lidé, kterým bych jinak asi dál věřila, tak teď vím, že by to byla chyba.“

Manuál úspěšného uprchlíka

Maryna se už ze své povahy snažila proniknout hlouběji do mysli zdejších lidí, a tak si vypracovala jakýsi manuál uprchlíka. Tedy jak se chovat a jak vypadat, aby byl hoden pomoci z pohledu zvláště příznivců xenofobních politických stran, kteří se doslova vyžívají ve sledování "zaručeně pravdivých" informací o hrůzách, které nás po příchodu uprchlíků z jejich pohledu jistě čekají. "Takový 'úspěšný uprchlík' by měl vypadat náležitě zbědovaně, aby bylo na první pohled vidět, že přijíždí z války. Ženy by si měly po cestě odlakovat nehty, zapomenout na účes, zlaté řetízky, které si vzaly třeba i proto, že se v případě nutnosti dají prodat, je nutné schovat pod obyčejná trika bez jakékoliv značky, která by mohla vyvolat třeba jen dojem majetnosti. Oblečení je třeba mít celkově čisté, protože jinak by byl uprchlík nebezpečný pro zdraví zdejších lidí, ale na druhou stranu nemá být nijak kvalitní. Děti ideálně trochu rozcuchané, nejlépe roztomile spící. Kdo má vlastní auto, doporučuji nechat ho v lese před hranicemi," vypočítala mladá Ukrajinka, která dodala, že jde samozřejmě o nadsázku, ale jistý základ zkušenosti v ní přece jen bohužel je.

Děkuji za bezpečí

I přes všechny problémy, které vidí, částečně chápe, ale nad některými jen nemohoucně kroutí hlavou, Maryna velmi oceňuje ohromnou vlnu solidarity, která se v Čechách zvedla. „Vím, že většina lidí v Česku je hodná, milá, vstřícná a ochotná. Nechci se snížit k chování našich odpůrců, kteří podle několika mála nešťastných případů soudí celý ukrajinský národ. Já věřím, vlastně vím, že xenofobií postižení lidé jsou jen malé procento ze všech Čechů. A za to i za svoje přátele, kteří sem mohli přijít a najít tady bezpečí, moc děkuji.“

Zdroj: osobní kontakt

KAM DÁL: "Z" používané ruskou armádou: Podle ruského experta je jasné, o co jde.