Od dětské hvězdy až do porna. Maitland Wardová hodnotí svých prvních 18 měsíců v branži

Po 18 měsících v pornoprůmyslu se herečka Maitland Wardová s fanoušky podělila o to, jak úspěšné rozhodnutí to bylo. Osobnost, která začala svoji úspěšnou kariéru v sitcomech pro televizi Disney, se rozhodla, že po čtyřicítce zvolí trošku jiný směr své kariéry.

Už ve svých 16 letech se v devadesátých letech v myslích diváků zapsala jako postava v seriálech, a to do roku 2007. Dlouhou pauzu přerušila v roce 2019, a to tedy opravdu radikálně.

Hvězda Disney

Jedna z hlavních postav seriálu Boys meet World, který byl populární v USA v devadesátých letech, se v roce 2019 klidně může zaměnit za nějaký název pornografického filmu. Podezřívat Maitland Wardovou z kalkulu by bylo opravdu na úrovni konspirační teorie, ale v kontextu její další kariéry to nelze nezmínit.

Z Disneyho seriálů do pornoprůmyslu, v tomto ohledu bude Maitland Wardová pravděpodobně jediná v historii. Tohoto kroku však bezesporu nelituje. Za poslední dva roky se totiž poctivě opřela nejen do kariéry pornoherečky, ale také bohatě zásobuje svůj Instagram velmi lechtivými fotografiemi.

Za svoji novou kariéru dostala velké množství cen, se kterými se znovu velmi odvážně pochlubila právě v jednom z příspěvků na sociální síti Instagram. No jen posuďte sami, jak je možné změnit herecký obor…

