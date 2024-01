Boeing 737 MAX zase v potížích. Díra v trupu o velikosti ledničky je přesně to, co při letu nechcete zažít

Boeing 737 MAX je čtvrtá generace dvoumotorového proudového úzkotrupého dopravního letounu Boeingu 737 na krátké a střední tratě. Společnost Boeing jej vyvinula jako reakci na úspěch letadel Boeing Next Generation 737–700, 800 a 900. Hlavní novinkou jsou větší, o 10 až 15 % úspornější, tišší a výkonnější motory CFM International LEAP, které používá i nová generace Airbusu A320 a A320neo. Tento typ má také nový tvar křídel a využívá moderní kompozitní materiály. Navzdory tomu je však tento letoun vším možným, jen ne obchodním štěstím.

Dekomprese a aktivované kyslíkové masky v kabině

Večerní let z Portlandu v Oregonu do Ontaria v Kalifornii byl na samém počátku ohrožen, neboť se v trupu objevila díra o velikosti ledničky. V letadle přepravujícím 177 lidí tato událost pochopitelně vyvolala paniku, protože došlo k dekompresi kabiny, kyslíkové masky se spustily, cestující křičeli a psali zprávy na rozloučenou. Letadlo však o několik minut později bezpečně přistálo bez hlášených vážných zranění. Uvedla to na tiskové konferenci předsedkyně Národního výboru pro bezpečnost dopravy Jennifer Homendy. Její úřad již vydal nařízení, že se všechna letadla tohoto typu musí před dalším provozem prohlédnout.

Zajímavé je, že poškozený letoun krátce před incidentem minimálně třikrát hlásil poruchu natlakování letounu. Letecká společnost však místo jeho řádné prohlídky pouze letoun nepouštěla na lety nad mořem. Ačkoliv je jisté, že tato událost bude další z řady „nepříjemností“, které Boeingy MAX provázejí, potíže čekají i leteckou společnost Alaska Air.

Dvě katastrofy poslaly letadla tohoto typu na 20 měsíců na zem

První vážnou nehodu měl Boeing 737 MAX 29. října 2018. Jen tři měsíce starý Boeing 737 MAX 8 indonéské nízkonákladové společnosti Lion Air se na lince z Jakarty do Pangkalpinangu na ostrově Bangka u Sumatry krátce po startu zřítil do moře. Zahynulo všech 189 osob na palubě. Vyšetřování zjistilo, že na vině byla špatná údržba. Letecká společnost použila stroj i přesto, že věděla o rozbitém senzoru nového automatického systému ovládajícího stabilizátory, který má předcházet ztrátě vztlaku. To však nebyla celá pravda, jak ukázala další nehoda stejného stroje o půl roku později. Dne 10. března 2019 nedaleko etiopského města Bishoftu havaroval Boeing 737 MAX 8 společnosti Ethiopian Airlines na lince ET 302 z etiopské Addis Abeby do keňského Nairobi. Zemřelo všech 157 osob na palubě (149 cestujících 33 národností a 8 členů posádky). Po této nehodě byly všechny letouny řady 737 MAX celosvětově uzemněny a začalo rozsáhlé vyšetřování.

Automatický systém se s piloty pral

Nedokonalost těchto letounů byla závažnější. Aby byl tento stroj úspornější, byl vybaven novou generací motorů, které však byly větší než jejich předchůdci. To vedlo konstruktéry k tomu, že je museli umístit výše a více dopředu. Efektem bylo, že letoun měl tendenci velmi prudce stoupat. Proto byl vybaven dodatečným softwarem Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS), který dokázal stroj před těmito nebezpečnými náklony včasným zásahem do řízení a sklopením nosu letadla dolů ochránit.

To by samo o sobě nebylo nic špatného, kdyby si údaje, které vyhodnocoval, nebral tento software jen z jednoho čidla. Při jeho poruše potom samozřejmě systém vyhodnocoval polohu letadla špatně a také tak špatně reagoval. Dalším nedostatkem tohoto softwaru bylo to, že se i po vypnutí automaticky během několika vteřin aktivoval. Boeing přitom provozovatele a piloty o tomto systému vlastně neinformoval. Piloti překvapeni chováním letounu tak neměli šanci na jeho záchranu, neboť místo řešení problémů se museli s tímto systémem prát a přetlačovat ho. Aniž by byli správně vyškoleni.

Ztráta 346 životů a více než 20 miliard dolarů

Bilance ztrát: dvě letadla, 346 mrtvých, více než dvacet měsíců strávených na zemi, pokuta 2,5 miliardy dolarů a odhadovaná ztráta ve výši dalších dvaceti miliard. To skutečně není úspěšný start pro typ letadla, od kterého si Boeing sliboval zvýšení konkurenceschopnosti proti jeho velkému rivalovi – Airbusu. V minulém měsíci musely být všechny tyto stroje prohlédnuty, zda nemají mechanický problém v systému řídicích ploch. Nyní jsou znovu ve středu zájmu v důsledku uvolněné a odpadlé části trupu. Zdá se, že Boeing MAX dělá jeho výrobci velké vrásky.

Zdroj: cnn.com, airways.cz, everand.com, faa.gov

