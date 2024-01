Čechům hrozí nebezpečí z čínských výrobků. Může se týkat každého, Brusel volá po změně

Zmapování rizik, která znamená Čína, ale i další státy pro Evropskou unii, to by mělo být dalším krokem europoslanců. Pracuje na tom výbor pro zahraniční věci, jehož členkou je Markéta Gregorová. „Obrovské státem dotované čínské společnosti jako Huawei se staly dominantními dodavateli součástek, které se používají v kritické infrastruktuře Evropské unie,“ vysvětluje pirátská europoslankyně pro Čtidoma.cz.

To jim podle ní potenciálně umožňuje zapojit se do průmyslové špionáže proti evropským podnikům. „A v nejhorším i naši klíčovou infrastrukturu zablokovat či zničit v případě vojenského konfliktu.“

Markéta Gregorová

- od roku 2019 poslankyně Evropského parlamentu

- v letech 2018 až 2019 zastupitelka města Brno

- od roku 2012 členka Pirátů

Co to znamená pro Českou republiku, jak konkrétně se může českých občanů dotknout čínský vliv?

Čínská komunistická strana dala jasně najevo prostřednictvím svých zákonů o národní bezpečnosti i další legislativou a opakovanou praxí, že data všech českých občanů i přístup k jakékoli české vojenské nebo komerční technice a know-how je dle ní v pořádku ukrást. Vpustit Čínou vyrobené a kontrolované nástroje či aplikace do naší kritické infrastruktury, české ekonomiky a armády proto představuje velké riziko.

Asi se ale nedá předpokládat, že by se Čína svého rostoucího vlivu dobrovolně vzdala. Co tedy s tím?

Důsledky pro národní bezpečnost jsou nadřazeny ekonomickým aspektům, a proto by mělo být možné tento vliv snížit. V rezoluci, kterou schvalujeme ve středu 17. ledna, vyzýváme Komisi k rychlé implementaci zákona o kritických surovinách s cílem posílit odolnost dodavatelského řetězce Evropské unie skrze jeho diverzifikaci. Komise by dále spolu s Radou měla vyloučit používání zařízení a softwarů od výrobců se sídlem v Číně.

Měly by se zapojit i jednotlivé členské státy?

Ano, apelujeme i na členské státy, aby prověřovaly příchozí i odchozí investice a osoby s přímými vazbami na čínskou vládu. Tyto kroky jsou klíčové pro ochranu našich bezpečnostních zájmů a zároveň zachování evropské konkurenceschopnosti.

Bude třeba, aby reagovaly obchodní řetězce. Jak?

To bude velmi záležet na odvětví a také tom, do jaké míry se staly tyto řetězce na čínských společnostech závislé. Podle toho budou pak společnosti potřebovat své dodavatele upravit.

Je vůbec myslitelné, aby se Brusel vměšoval do toho, jak se mají řetězce chovat, jaká má být jejich strategie?

Čínské společnosti jsou téměř všechny silně dotovány státem. Evropská unie má silnou protikonkurenční legislativu a kompetence, které lze využít. Proto ve zmíněné rezoluci vyzýváme EU a její orgány, aby systematicky prověřovaly především ty čínské společnosti, které těží z evropských programů a které mají pro Unii strategický význam, a případně ukončily jejich účast v těchto programech. Od věci ale nejsou ani národní bezpečnostní opatření.

