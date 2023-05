Češi jsou ovce, vláda jim může diktovat kdeco. Větší protesty kvůli důchodové reformě nebudou

Nová opatření začnou nabíhat postupně mezi zářím 2023 a lednem 2027. Většina změn začne platit v letech 2024 a 2025. Budou se týkat převážně dnešních padesátníků a mladších. Vyplynulo to z tiskové konference vlády, kde byla novinky představeny. „Toto ale není reforma. Jde jen o úpravu parametrů. Kdyby to byla reforma, přinesla by něco nového,“ kroutí hlavou ekonom Vladimír Pikora. Čtidoma.cz poskytl rozhovor.

Jak byste si tedy reformu představoval?

Například v některých zemích mají osobní důchodové účty, které jsou propojeny se všemi sociálními dávkami a zdravotním pojištěním. To je pak reforma. My reformu opravdu nedělali.

Bylo ale vůbec možné v současných podmínkách udělat víc?

​Myslím, že pět koaličních stran se mohlo jen těžko více shodnout.

Vladimír Pikora

- Hlavní ekonom investiční skupiny Comfort Finance Group.

- Zde připravuje ekonomické analýzy a pracuje na prvním komplexním srovnávači dluhopisů na českém trhu.

- Přednáší na VŠE v Praze.

- Předchozích 15 let působil jako hlavní ekonom, jednatel a spolumajitel v nezávislé analytické a konzultační společnosti Next Finance.

Asi nejdiskutovanější je pozdější odchod do důchodu...

Je to klíčový parametr. Bez toho se nehneme a čeká to celý svět. Jenže dosud neměl žádný politik sílu říci lidem, že půjdou do důchodu v 68 nebo více letech. Stávající politici to také neříkají. Místo toho tvrdí, že všichni budou v důchodu stejně dlouho. A protože věk dožití v čase roste, musí růst i věk odchodu do důchodu. To je chytrá komunikace.

Zkracuje se tedy kvalitní život ve stáří?

Ano. Bohužel s tím, jak roste věk odchodu do důchodu, také roste doba, kdy lidé sice žijí, ale již o ně musí být postaráno třeba v léčebně dlouhodobě nemocných. A tím se kvalitní život ve stáří opravdu zkracuje. Ze společenského hlediska je tedy pozdější odchod do důchodu diskutabilní. Ekonomicky to ale vychází.

Co možnost požádat o odchod do předčasného důchodu ne v 60, ale až v 62 letech?

Je to podobná úprava jako u jiných parametrů. Předčasný důchod nedává v systému, kde nejsou peníze, smysl. Časem bude stejně nejspíš zrušen, případně výrazně omezen.

Nicméně podobné opatření vyvolalo ve Francii bouře a demonstrace. Myslíte si, že u nás je něco takového možné? Odbory tvrdí, že případně mohou vstoupit do stávky apod.

Mám pocit, že odbory nezvládly komunikaci. Tvrdily, jak moc budou domácnosti trpět pod balíčkem opatření. Domácnosti budou trpět, ale méně, než odbory tvrdí. Myslím, že atmosféra v české společnosti není taková jako ve francouzské. Nečekám žádné masivnější protesty. Češi jsou větší ovce než Francouzi a nechají si vládou nadiktovat kdeco. Odborům se nepodaří lidi vyburcovat.

V návrhu zůstalo pravidlo valorizovat penze ve chvíli, kdy inflace překročí pět procent. Je to správné?

To není ekonomická, ale politická otázka. Ekonomicky to dobře není. Aby systém vycházel, musely by důchody klesnout. Politicky to ale není průchozí. Stávající systém je maximem možného.

Jaké úpravy penzí se chystají:

Důchodový věk se bude postupně zvyšovat podle principu 21,5 roku průměrně strávených v důchodu, dle dat o předpokládaném dožití. Lidé by měli vědět patnáct let dopředu, kdy do penze půjdou.

podle principu 21,5 roku průměrně strávených v důchodu, dle dat o předpokládaném dožití. Lidé by měli vědět patnáct let dopředu, kdy do penze půjdou. Do předčasného důchodu bude možné odejít po nejméně 40 letech pojištění.

bude možné odejít po nejméně 40 letech pojištění. Lidé ve fyzicky náročných profesích budou moci nastoupit do důchodu dříve, zaměstnavatelé za ně však budou odvádět více na pojištění.

budou moci nastoupit do důchodu dříve, zaměstnavatelé za ně však budou odvádět více na pojištění. Garantovaný důchod má nově dosahovat 20 procent průměrné mzdy. Z toho 10 procent bude základní část, na dalších 10 procent se zvedne zásluhový díl.

má nově dosahovat 20 procent průměrné mzdy. Z toho 10 procent bude základní část, na dalších 10 procent se zvedne zásluhový díl. Růst výše nových důchodů zpomalí , u každého ročníku zhruba o 180 korun. V průměru za 10 let to bude snížení zhruba o 2000 korun.

, u každého ročníku zhruba o 180 korun. V průměru za 10 let to bude snížení zhruba o 2000 korun. Výchovné 500 korun pro rodiče , kteří se starali o dítě, zůstává zachováno. V budoucnu ho má nahradit takzvaný fiktivní či rodinný vyměřovací základ. Během péče o děti či osobu blízkou se bude pro potřeby důchodového systému počítat s tím, že pojištěnec odvádí na pojistném průměrnou mzdu.

, kteří se starali o dítě, zůstává zachováno. V budoucnu ho má nahradit takzvaný fiktivní či rodinný vyměřovací základ. Během péče o děti či osobu blízkou se bude pro potřeby důchodového systému počítat s tím, že pojištěnec odvádí na pojistném průměrnou mzdu. Zvýší se příspěvek státu lidem, kteří si platí penzijní připojištění, ale onen příspěvek se nebude vyplácet těm, kteří už pobírají důchod.

lidem, kteří si platí penzijní připojištění, ale onen příspěvek se nebude vyplácet těm, kteří už pobírají důchod. Živnostníkům a dalším OSVČ se během tří let postupně zvýší vyměřovací základ z 25 procent průměrné mzdy na úroveň minimální mzdy.

KAM DÁL: Český pacient doplácí na to, že lékaři z Ukrajiny nedělají svoji práci. Stát lidské hledisko nezajímá.