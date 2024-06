Další nejmodernější americká stíhačka se zřítila. Kupuje ČR kvalitu, nebo nepotřebný šrot?

Nejen USA, ale i jiné státy zaskočila další nehoda nejmodernějšího stíhacího stroje F-35 nedaleko města Albuquerque ve státu Nové Mexiko. Zřícení letounu potvrdilo skutečnost, že technický stav F-35 není ještě zcela vyladěný, jak by se od stíhače 5. generace očekávalo.

Technické potíže sráží letoun dolů

Technické potíže u amerických letounů jsou již staršího data, nejviditelnější vadou či nedodělkem je přehřívání motorů Pratt & Whitney, při vysoké rychlosti může také dojít k poškození povrchu stroje, a tím i snížení schopnosti stealth (obtížná zjistitelnost), která je jednou z klíčových vlastností stíhače. Rovněž se hovoří o nepřesnosti kanonu, jímž je F-35 vybaven.

Vzhledem k tomu, že stroje za 150 miliard, k nimž musíme připočítat i přidružené vybavení, výcvik pilotů a úpravu letištních ploch a jež budou dodány také ČR, nabízí se otázka, zda měla ČR v tomto směru šťastnou ruku, anebo měla raději dát přednost řešení v podobě stíhačů Gripen a pokračování v jejich pronájmu. Ostatně švédská strana se aktivně přimlouvala za to, aby ČR využila nabídku prodloužení pronájmu.

Maďarsko zvolilo svou cestu

Vojenští odborníci o stíhači F-35 soudí, že je na trhu v podstatě jediným dostupným strojem 5. generace, který se stane v brzké době standardním letounem NATO, a pokud by ČR jej nenakoupila nyní, nemusela by se na ni už dostat velmi dlouho řada. Nicméně ne všechny státy F-35 kupují, Maďarsko jde svou cestou a dalo již několikrát najevo, že letouny 5. generace si nehodlá pořizovat. Argumentuje tím, že jsou drahé a nákladná je rovněž jejich údržba, jakož i jedna letová hodina.

Bývalý náměstek ministerstva obrany Daniel Koštoval má v otázce pořízení letounů F-35 pro ČR jasno a ve světle poslední nehody stroje pro web Čtidoma.cz uvedl: „Pokud jsme si stanovili určitý cíl vzdušných sil, to znamená nakoupit letoun F-35, tak určitě bych akvizici neodkládal.“

Byly ve hře i jiné alternativy?

Pokud jde o samotnou nehodu letounu, Koštoval k tomu dále doplňuje: „Co se týče vámi zmiňované nehody, nejednalo se o verzi Block 4, kterou dostane v budoucnu ČR, ta se teprve vyvíjí. Spíše bych si hlídal to, aby vývoj Blocku 4 nezaostával. Ještě bych k tomu dodal, že letadlo, které se zřítilo, letělo z továrny k předání americkým vzdušným silám, zatím tak nevíme, jestli můžeme hovořit o technické chybě, nebo chybě pilota.“

Opozice namítá, že se česká vláda nezajímala i o jiné alternativy, které byly k dispozici, než o letoun F-35, například neuvažovala o prodloužení pronájmu Gripenů, což by státní kasu vyšlo mnohonásobně levněji. Bývalý náměstek ministerstva obrany k tomu pro web Čtidoma.cz říká: „K tomu, jak postupovala vláda, respektive ministerstvo obrany, nejsou materiály, které jsou veřejně dostupné, tedy se to špatně hodnotí, jestli byla zohledněna nějaká jiná alternativa. Nicméně pokud byl vznesen požadavek na letoun 5. generace, tak jediným strojem této generace, který je ve službě, je právě F-35.“

Dvě platformy jako výhodné řešení

Koštoval je příznivcem existence dvou platforem v českém letectvu. Podle něho by bylo z ekonomického i vojenského hlediska výhodné, aby ČR měla ve výzbroji jak F-35, tak druhou platformu, například v podobě Gripenu, který se bude modernizovat tak jako tak. „Ekonomicky i vojensky jsme podle mého názoru schopni zvládnout dvě platformy,“ dodává Koštoval. Bývalý náměstek ministerstva obrany navíc soudí, že toto řešení je výhodné v tom případě, že pokud se objeví u jedné platformy problémy, které by znemožnily její nasazení do mise, může ji nahradit v daném okamžiku druhá.

Využije ČR všechny schopnosti letounu F-35? Podle oponentních hlasů tomu tak nebude a stíhač 5. generace tak zůstane nevyužit v plné kapacitě. O tom Koštoval pro web Čtidoma.cz uvedl: „Z mého pohledu si generální štáb i ministerstvo obrany jsou vědomy toho, že s letounem F-35 musí přijít i investice do zbytku armády tak, aby schopnosti F-35 byly plně využitelné v českém prostředí. Otázka je, jak se podaří upravit všechny potřebné projekty včas, aby byl v okamžiku příletu F-35 do ČR celý systém bezvadně funkční,“ uzavírá Koštoval.

I přes výše zmíněné nehody a technické potíže, které výrobce letounu řeší, je podle Koštovala F-35 kvalitním strojem, připraveným pro nasazení do válek a konfliktů 21. století. ČR s jeho nákupem podle něho nešlápne vedle, musí být nicméně na druhé straně pro něj upravena příslušná infrastruktura, což znamená pochopitelně investici dalších finančních prostředků navíc.

Zdroj: Army Recognition, redakce

