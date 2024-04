Generál Šedivý nevidí vítězství Ukrajiny jako reálné. Věštec Nostradamus to měl podobně

Válka na Ukrajině má každý den nové a nové oběti. Podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva šlo ke konci února o více než 10 tisíc mrtvých civilistů. Například jen v Mariupolu, který se hrdinně bránil v březnu 2023, jsou tisíce nových hrobů. Vypovídají o tom satelitní snímky. „Za současného stavu by pro Ukrajinu byl úspěch Rusy zastavit a donutit je k jednání. Bude to ale složité. Už proto, že ukrajinské vedení není jednotné,“ vysvětlil Čtidoma.cz generál Jiří Šedivý.

Spojí se svět v obří válečný konflikt?

Nostradamus v 16. století napsal, že svět letos čeká globální konflikt „okořeněný“ střetem velmocí na moři. A vzhledem k tomu, co se děje v Pásmu Gazy, jak hartusí zbraněmi USA a Čína a další, tak to rozhodně nevypadá jako sci-fi. Nesmíme zapomínat ani na napětí v Rudém moři, kde Húsíové napadají lodě, mají si vybírat zejména ty s vazbami na Izrael.

Může to být předzvěst další války. Už proto, že izraelský poradce pro národní bezpečnost Tzachi Hanegbi řekl televizi Channel 12, že „dává světu čas na rozhodnutí, a pokud se tak nestane, Izrael námořní aktivity nepřítele zastaví.“ Všechno toto tedy zapadá do Nostradamovy mozaiky katastrofické vize. Zřejmě nechybí mnoho, aby se svět spojil v jeden velký globální konflikt.

Evropa převezme větší odpovědnost

Pro obranu České republiky je ale samozřejmě „nejviditelnější“ to, co se děje jen kousek od hranic naší země, tedy na Ukrajině. Podle bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR se dá momentálně najít jen málo pozitivního, pokud jde o ukrajinskou obranu. „Určitě je to větší schopnost Ukrajiny zasáhnout hlouběji v ruském území. Narušuje to soudržnost ruské společnosti, která si něco takového ještě nedávno nedovedla představit. Pro Putina to může znamenat i začátek veřejného odporu.“

Jednání o míru se přesto nejeví jako pravděpodobná. „Představa, že Ukrajina stáhne svůj legitimní požadavek na vrácení svého území včetně Krymu, není reálná. Samozřejmě by chtěli i stažení ruských vojsk za hranice. A to jde proti tomu, co prohlašuje Putin,“ uvažoval Šedivý a upozornil na proklamace ruského diktátora v rámci tzv. speciální operace a jejích cílů.

Evropa se podle odborníka také musí připravit na to, že USA budou Ukrajině pomáhat čím dál tím méně. „Evropa převezme větší díl odpovědnosti za válku na Ukrajině. A tím vlastně i za svoji bezpečnost. Určitě je potřeba počítat se změnami, které se dotknou i České republiky.“

