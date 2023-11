Kam mizí děti unášené Rusy z Ukrajiny? Berou si je i Putinovi kamarádi, podmínky jsou hrozné

Sergej Mironov, sedmdesátiletý vůdce ruské politické strany, je uveden v záznamu o adopci dvouleté dívky, kterou si v roce 2022 přivlastnila žena, s níž je nyní ženatý. Záznamy ukazují, že identita dívky byla v Rusku změněna. Mironov podle BBC nereagoval na konkrétní obvinění, které vyšetřování přineslo.

Po několika dnech však na svém telegramovém účtu zveřejnil své pohoršení a kritizoval útoky na něj a jeho rodinu, které se podle něj zakládají na nepravdivých informacích. Dívka se původně jmenovala Margarita a byla jedním ze 48 dětí, které zmizely z Chersonského regionálního dětského domova, když ruské síly převzaly kontrolu nad městem. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu podobně zmizelo možná až 700 tisíc dětí, řekla ruská komisařka pro děti Maria Lvova-Belova.

Rusové tvrdí něco jiného

Začátkem tohoto roku vydal Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykač na prezidenta Vladimira Putina a jeho komisařku pro práva dětí Marii Lvovou-Belovou za údajnou nezákonnou deportaci ukrajinských dětí na území kontrolované Ruskem s úmyslem je trvale vykořenit z jejich země. Ruská vláda říká, že ukrajinské děti nedeportuje, ale evakuuje je, aby je ochránila před válkou.

BBC spolupracovala s ukrajinskou obhájkyní lidských práv Victorií Novikovou, aby zjistila, co se stalo Margaritě a ostatním dětem. Novikova připravila pro ukrajinskou generální prokuraturu spis s novými důkazy, který následně předala i ICC.

Nátlak ze strany ruských úřadů

Záhada kolem Margarity začala, když se žena ve fialových šatech objevila v Chersonově dětské nemocnici. V náručí měla desetiměsíční dítě, které se zde léčilo se záchvatem bronchitidy. Margarita byla nejmladší obyvatelkou místního dětského domova, který se staral o děti, jejichž rodiče zemřeli, nebo jim byly děti odebrány. Matka Margarity se jí vzdala krátce po jejím narození a místo pobytu jejího otce nebylo známé.

Doktorka Nataliya Lyutikova, která se v nemocnici o starala o kojence, řekla, že šlo o bezproblémové a usměvavé miminko. Žena ve fialovém se představila jako „šéfka pro záležitosti dětí z Moskvy“, vzpomíná doktorka Lyutikova. Cherson byl tehdy už šest měsíců okupován Rusy. Brzy poté, co žena odešla, doktorka Lyutikova říká, že jí opakovaně telefonoval Ruskem jmenovaný úředník, který byl pověřen vedením dětského domova. Požadoval, aby byla Margarita okamžitě poslána zpět domů.

Bylo to jako z filmu

Během týdne byla Margarita propuštěna z nemocnice, zaměstnanci dětského domova byli požádáni, aby ji připravili na cestu. „Báli jsme se, všichni se báli,“ řekla Ljubov Sayko, místní zdravotní sestra. Popsala, jak si pro dívku přišli ruští muži – někteří v maskáčových kalhotách vojenského stylu, jeden v černých brýlích a v ruce kufřík. „Bylo to jako z filmu.“

Ale tohle byl jen začátek. O sedm týdnů později dorazil do domu Igor Kastyukevich, ruský poslanec oblečený ve vojenské uniformě a spolu s dalšími úředníky začal organizovat deportaci zbývajících dětí, včetně Margaritina nevlastního bratra Maxyma. „Vzali nám je z rukou a odnesli,“ popsala Sayko.

Videozáznam – zveřejněný na Telegramu Kastyukevichem – zachycoval děti odnášené do autobusů a sanitek, následně byly odvezeny pryč. „Děti budou převezeny do bezpečí na Krymu,“ řekl Kastyukevich, který událost vylíčil jako humanitární misi.

Napojení na ruský parlament

Pět měsíců se BBC snažila vystopovat Margaritu a dalších 47 dětí ve spolupráci s Victorií Novikovou. Najít je na tak rozsáhlém místě, jako je Rusko, samozřejmě není nic jednoduchého. Prvním úkolem bylo identifikovat záhadnou ženu ve fialovém, která loni v srpnu navštívila Margaritu v nemocnici. To se podařilo.

Victoria našla ruský dokument, který povoloval převoz Margarity do moskevské nemocnice na lékařské testy. Na dokumentu bylo uvedeno ženské jméno – Inna Varlamova. Hledání na sociálních sítích následně potvrdilo, že to byla ta záhadná žena ve fialovém. Potvrdila to i doktorka Lyutikova.

Po dalším pátrání bylo zjištěno, že paní Inna Varlamova pracuje v ruském parlamentu, i když není jasné, v jaké funkci, a vlastní nemovitost v Podolsku u Moskvy. Část záhady byla vyřešena, další otázky ale zůstaly. „Margarita nepotřebovala speciální vyšetření,“ řekla doktorka Lyutikova, když mluvila o noci, kdy bylo dítě odebráno.

Pátrání BBC Panorama tak ještě zdaleka nekončí. Reportéři vyšetřují, co se stalo s více než 40 dětmi, které ruské síly odvezly z dětského domova v Chersonu. Filmaři tak ve spolupráci s novináři na Ukrajině dále odhalují rodné listy, tajné adopce a stopu důkazů vedoucí až do ruského parlamentu.

Zdroje: redakce, bbc.com, rferl.org

